‘Voor alles wat we willen doen is meer productiviteit nodig’...

De belangrijkste motor van onze welvaart, productiviteitsgroei, moet dringend een versnelling hoger. Is de verregaande digitalisering sinds de pandemie de onverhoopte katalysator? Professor productiviteitsstudies Bart van Ark rekent op een nieuwe productiviteitsgolf, maar dan moet de overheid erover waken dat iedereen een gelijke toegang krijgt.

Een van de allergrootste kopzorgen van economen en beleidsmakers - de slabakkende productiviteitsgroei in de voorbije 15 jaar - krijgt dankzij de pandemie weer aandacht. Productiviteitsgroei is cruciaal voor de groei van de economie en onze levensstandaard. Hoe efficiënter een economie schaarse grondstoffen - inclusief arbeid - weet om te zetten in de productie van goederen en diensten, hoe meer groei. Als per gewerkt uur meer geproduceerd wordt, kunnen in principe ook de lonen stijgen.

Weinigen zijn meer vertrouwd met de ins en outs van productiviteitsgroei dan de Nederlandse econoom Bart van Ark. Zijn expertise bracht hem onlangs aan het hoofd van The Productivity Institute, een nieuwe Britse instelling die de overheid moet helpen de productiviteitsgroei op te krikken en zo de regeringsbelofte van een ‘hoogopgeleide economie met hoge lonen’ helpen waar te maken. Van Ark maakte daarvoor in 2020 de overtap naar Manchester, waar hij professor productiviteitsstudies is. Voordien was de 61-jarige van Ark 13 jaar hoofdeconoom van The Conference Board, een economische onderzoeksinstelling in New York.

Waarom is productiviteitsgroei belangrijk? De productiviteitsgroei is de voorbije 15 jaar teruggevallen, zodat de economische groei eerder moest komen van die andere motor: een toenemende beroepsbevolking. Maar die tweede motor dreigt door de vergrijzing stil te vallen, zodat de productiviteitsgroei de stok moet overnemen als we willen investeren in gezondheidszorg, digitalisering en de strijd tegen de klimaat- verandering.

Is de digitalisering sinds de pandemie een zegen? Aan de ene kant verscherpt de pandemie het probleem van de arbeidstekorten en dreigt ze studenten en werknemers op langere termijn te schaden, aan de andere kant heeft ze de digitale transformatie verankerd in onze economie. Expert Bart van Ark rekent op een nieuwe productiviteitsgolf van de ‘nieuwe digitale economie’. Wat is de link met ongelijkheid? Volgens Van Ark groeit het risico op toenemende ongelijkheid tussen winnende en verliezende bedrijven, sectoren, werknemers en regio’s. De overheid moet ernaar streven dat zoveel mogelijk partijen toegang hebben tot de bronnen die nodig zijn om productief te worden.

Onze productiviteitsgroei staat door de coronacrisis weer in de schijnwerpers, en dan vooral de hoop dat de schwung er weer in komt. Waarom is dat zo belangrijk?

Bart van Ark: ‘Al voor de pandemie was duidelijk dat we een groot probleem hadden. De economische groei is sinds de financiële crisis van 2008 flink afgezwakt. Vooral het aandeel van de productiviteitsgroei in de economische groei staat onder druk (de groei van de beroepsbevolking is de andere drijvende factor, red.).’

‘In België zie je dat de economie in de periode 2010-2019 gemiddeld met 1,6 procent per jaar groeide. Daarvan kwam 1 procentpunt van de groei in het aantal gewerkte uren en de rest - slechts 0,6 procentpunt, ofwel iets meer dan een derde - van de groei in de arbeidsproductiviteit. Dat laatste is een stevige terugval, want de arbeidsproductiviteit groeide jaarlijks met 0,9 procent voor de financiële crisis en zelfs met 2 procent in de jaren 90.’

‘Vandaag komt dus bijna twee derde van de economische groei in België van het groeiende aantal gewerkte uren. Dat kan je een poosje volhouden, maar uiteindelijk valt die motor stil door de vergrijzing. Dat betekent dat alle groei van de productiviteitsgroei moet komen. Als die op 0,6 procent blijft steken, is dat te weinig voor alle dingen die we willen en moeten doen. Denk aan de noodzakelijke investeringen in de gezondheidszorg, zeker met een verouderende bevolking, en in de digitalisering van de economie. En er zijn vooral de enorme investeringen om de klimaatverandering tegen te gaan. We hebben echt meer dan 0,6 procent groei nodig.’

En plots is daar de pandemie, die dankzij een boost in de digitalisering de hoop voedt dat de productiviteitsgroei een structurele stroomstoot krijgt. Hoe terecht is die hoop?

Van Ark: ‘Het gevoel van urgentie om iets aan de productiviteitsgroei te doen was er al voor de pandemie. Nu gaat het een versnelling hoger, in positieve én in negatieve zin.’

Schermvullende weergave Bart van Ark

‘Laten we beginnen bij het negatieve. Het probleem van dreigende arbeidstekorten als gevolg van de vergrijzing is door de pandemie naar voren gehaald in de tijd. Veel oudere mensen zullen niet terugkeren naar de arbeidsmarkt als gevolg van het virus en vervroegd met pensioen gaan. Daarnaast creëerde de pandemie grote arbeidstekorten in de logistiek en de gezondheidszorg. Dat zat eraan te komen, maar is wereldwijd in een stroomversnelling beland. Tot slot kan de pandemie langetermijngevolgen hebben in de arbeidsmarkt. Studenten hebben schade opgelopen, werknemers hebben een achterstand in vaardigheden opgebouwd. Dat zal sporen nalaten.’

‘Aan de positieve zijde is er de drang om dingen anders aan te pakken. Thuiswerk was al een trend, maar is nu enorm versneld, met een hybride vorm van werk - thuis en op kantoor - als blijvende erfenis. Dit was alleen maar mogelijk omdat de digitalisering al gevorderd was, maar de pandemie heeft de digitale transformatie nu echt verankerd in onze economie. In de komende twee jaar verwacht ik alvast goede productiviteitscijfers. De arbeidsproductiviteit bleef ook goed op peil tijdens de pandemie.’

Er zijn zelfs signalen dat de arbeidsproductiviteit toenam tijdens de pandemie, ook in België. Is dat louter een statistisch fenomeen of hebben de bedrijven geleerd efficiënter te werken?

Van Ark: ‘Het is deels statistisch, omdat vooral minder productieve sectoren zoals de horeca gesloten werden. Dat verhoogt automatisch de gemiddelde productiviteit. Maar onderzoek in Frankrijk, het VK en de VS leert dat er naast dat effect nog altijd een lichte productiviteitsstijging was in de bedrijfssectoren. Dat heeft grotendeels te maken met digitalisering. Al mag je dat niet overdrijven, want voor veel mensen is de productiviteit niet omhooggegaan.’

Zelfs de horeca kan productiever werken via QR-codes waarmee je zelf je bestelling plaatst en afrekent. Hoeveel winst mogen we daarvan verwachten?

Van Ark: ‘Voor een aantal bedrijven kan dat een goede zaak zijn, maar gemiddeld gezien levert zo’n technologie geen enorme productiviteitswinsten op. Zeker in de horeca draait het om de vraag en een volledige bezetting. Zolang je niet op maximale capaciteit kan draaien - door beperkingen vanwege de overheid of door nijpende personeelstekorten - zal dat via een lagere omzet een veel grotere impact hebben op de productiviteit dan wat je via technologie kan compenseren.’

De personeelstekorten creëren intussen opwaartse druk op de lonen. Dat kan volgens sommigen de bedrijven prikkelen om meer te investeren in automatisering en zo de productiviteitsgroei opkrikken, wat dan weer ruimte schept om hogere lonen te betalen en de levensstandaard te verhogen. Hoe belangrijk is die loonprikkel als motor van productiviteitsgroei?

Van Ark: ‘Economen discussiëren nog over de richting van het oorzakelijke verband tussen lonen en productiviteit. Volgens de traditionele theorie leidt een hogere productiviteit tot hogere lonen, omdat productievere bedrijven meer opbrengsten genereren met hun ingezette arbeid en kapitaal, en beide productiefactoren beter kunnen vergoeden. Alleen blijkt dat veel productiviteitswinsten de voorbije decennia naar kapitaal zijn gevloeid in plaats van naar arbeid, zodat de link van productiviteit met de lonen gebroken lijkt.’

‘Er zijn economen die het omgekeerd zien, met hogere lonen die een impuls geven om te innoveren en productiever te worden. Dat kan nu gebeuren met de pandemie, maar het probleem is dat je niet onmiddellijk een effect hebt. Bedrijven zijn niet meteen productiever, zodat hogere lonen zich in eerste instantie vertalen in minder bedrijfswinst. Op langere termijn kan de productiviteit wel omhoog, als de technologie daarvoor beschikbaar is tenminste. Een herstel van de loongroei zou alvast een positieve ontwikkeling zijn. Het maakt bedrijven ook productiever.’

Als arbeid en kapitaal weer een duurdere prijs krijgen, ga je innoveren en kan je productiever worden. Alleen heeft dat tijd nodig. Bart van Ark Professor productiviteitsstudies University of Manchester

‘Maar naast de kostprijs van arbeid is er ook die van kapitaal, dat door de extreem lage rente zo goed als gratis is. Het gevolg is dat je kapitaal aan de raarste dingen uitgeeft en inzet voor onproductieve doeleinden. Daarom is de stijging van de lonen - en de bredere inflatie - op lange termijn positief, omdat dat de rente weer hoger zal duwen. Als arbeid én kapitaal weer een duurdere prijs krijgen, ga je innoveren en kan je productiever worden. Alleen heeft dat tijd nodig en mag je daarvan geen wonderen verwachten op korte termijn. Dat vergt enkele jaren.’

U rekent op een tweede golf van productiviteitsgroei na de vorige die midden jaren 90 begon, toen onder impuls van computers en het beginnende internet. Hoe ziet die tweede golf, die u de ‘nieuwe digitale economie’ noemt, eruit?

Van Ark: ‘Bij de eerste golf ging het om relatief eenvoudige processen, omdat ze complementair waren met bestaande. Zo werd het makkelijker data te verwerken aan je bureau, maar fundamenteel ging het om dezelfde bedrijfsprocessen.’

Lees Meer Belgische industrie speelt belangrijkste troefkaart kwijt

‘De tweede golf - gebouwd op de cloud, artificiële intelligentie en robotica - is een enorme stap voorwaarts. Het gaat om een andere manier van werken. Bedrijven moesten daarvoor een enorme omslag maken in de benodigde vaardigheden van hun werknemers. De nieuwe technologie doet niet alle banen verdwijnen, maar alle banen worden wel anders. Er zijn andere vaardigheden nodig, bedrijven worden ook veel vlakker. De pandemie heeft dat versneld, maar het blijft een moeizaam proces. Bedrijven die daar voor de pandemie al op ingezet hadden, hebben een voordeel. Een aantal bedrijven zal afvallen zodra de overheidssteun verdwijnt en alles weer normaal wordt.’

Er is veel te doen over de groeiende productiviteitskloof tussen bedrijven, waarbij grote bedrijven en platformen hun digitale voorsprong verder weten uit te bouwen. Wat doet dat voor het globale productiviteitsplaatje?

Van Ark: ‘De groeiende ongelijkheid op diverse vlakken is een urgente beleidskwestie. Het hoeft niet negatief te zijn dat bedrijven die het minder goed doen afvallen en zo ruimte creëren voor beter presterende bedrijven. Maar dat betekent wel dat mensen hun baan verliezen, met de vraag of ze de nodige vaardigheden hebben of kunnen verwerven om weer aan de slag te gaan. Zo niet zal de beroepsbevolking nog meer krimpen.’

‘Er dreigt ook ongelijkheid tussen regio’s. Sommige getroffen regio’s zullen wellicht niet snel nieuwe economische activiteiten kunnen opbouwen. Met de oprukkende hybride manier van werken zullen mensen mogelijk meer werken waar ze wonen. Zelf woon ik buiten Manchester. Ik werk hier nu vaker in de week, wat goed is voor de regio maar minder goed voor centra als Manchester of Brussel.’

‘Het risico op toenemende ongelijkheid tussen bedrijven, sectoren, werknemers en regio’s groeit. Ook tussen mensen die een baan hebben en zij die er geen hebben. De overheid moet hier een rol spelen. Productiviteitsgroei gebeurt vooral in de private sector, maar de overheid heeft een faciliterende rol. Het is belangrijk de ongelijkheid terug te dringen en zoveel mogelijk mensen, bedrijven en regio’s toegang te geven tot de bronnen die nodig zijn om productief te worden.’

Is het geen handicap dat onze economie steeds meer op diensten draait, waar productiviteitswinsten moeilijker te rapen vallen dan in de industrie? Denk aan de zorgsector, waar productiviteitswinsten niet eenvoudig lijken.

Lees Meer Sputterende productiviteit is evenzeer Vlaams als Waals probleem

Van Ark: ‘Het is onvermijdelijk dat een welvarende economie meer op diensten draait. De goede oude tijd waarin de industrie 25 tot 30 procent van het bruto binnenlands product voor haar rekening nam komt niet meer terug. Daarvoor zijn veel andere landen beter gepositioneerd. Maar dankzij nieuwe technologie kunnen we sommige maakprocessen wel terugbrengen naar westerse landen. Vaak gaat het om hoogtechnologische, productieve processen. Denk aan biotech. Sommige landen slagen er beter in om de maak- en dienstensectoren te integreren, zoals België, Nederland en de Scandinavische landen. Dat is belangrijk.’

‘Het klopt dat gezondheidszorg en onderwijs - twee zogenaamde ‘niet-marktdiensten’ - notoir lage productiviteitswinsten kennen. Dat is ergens begrijpelijk, want het gaat hier meer om de kwaliteit van de geleverde diensten dan om de efficiëntie ervan. Als ik vuilnis om de twee weken laat op- halen in plaats van wekelijks, is dat duidelijk een efficiëntiewinst, maar dat wil ik niet.’

‘De pandemie heeft getoond dat we in de gezondheidszorg misschien te ver waren doorgeschoten in de zoektocht naar efficiëntie, want er was geen capaciteit om pieken op te vangen. De productiviteit daalde doordat niet-covidgerelateerde ingrepen uitgesteld werden en dus veel specifieke capaciteit onbenut bleef. Aan de andere kant werden in de aanpak van covid grote productiviteitswinsten geboekt. Je zag dat administratieve processen vereenvoudigd werden en dat telegeneeskunde oprukte.’

‘Het is afwachten hoeveel we van deze winsten kunnen behouden zodra de situatie genormaliseerd is. Tegelijk moeten we voldoende veerkracht inbouwen om de kwetsbaarheid van de sector te counteren. Het gaat om een balans tussen efficiëntiewinst enerzijds en kwaliteit en capaciteit anderzijds.’