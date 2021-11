Wordt olie ooit nog goedkoper?...

Tijdens de presidentsverkiezingen vorig jaar zei Joe Biden dat hij de Verenigde Staten wou leiden bij ‘de overgang van olie’ naar alternatieve energie. Hij had nooit verwacht dat hij amper 12 maanden later de internationale producenten van ruwe olie om meer bevoorrading zou vragen.

De Amerikaanse regering heeft de voorbije weken herhaalde pogingen ondernomen om de olieprijzen te drukken. Eerst reisde Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan naar Riyad, waar hij Saoedi-Arabië vroeg de productie te verhogen. In oktober vertelde Bidens minister van Energie Jennifer Granholm dat de VS overwogen de prijs te verlagen door ruwe olie uit de strategische voorraden te halen. Het Witte Huis vroeg zelfs enkele Amerikaanse olieproducenten hoe snel die hun output konden opdrijven, een ongemakkelijke zet van een regering die door veel CEO’s uit de olie-industrie als een vijand wordt beschouwd.

Hoelang blijft dit tijdperk van dure olie duren? Door de sterk gestegen vraag naar olie en de achterblijvende productie kan de olieprijs nog wel enkele jaren hoog blijven, ook al omdat de consumenten voorlopig hun gedrag amper aanpassen aan de prijsstijgingen.

Wie zijn de winnaars op korte termijn? Zowel de olieproducerende landen als de oliemajors zien na een uiterst moeilijke periode het geld weer binnenstromen. Wat betekent dat voor de strijd tegen de klimaatopwarming? Sommigen vrezen dat de dure olie de omschakeling naar alternatieve energie eerder zal afremmen dan stimuleren, omdat voorrang wordt gegeven aan bevoorradingszekerheid. Maar uit hun investeringen blijkt dat zelfs de meeste oliemaatschappen ervan uitgaan dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen op zijn einde loopt.

Aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow die vorige zondag van start ging, maakte Biden zelfs gewag van represailles tegen Rusland en Saoedi-Arabië als die hun olieproductie niet snel opvoeren. ‘Ik zeg niet graag wat we op dat vlak overwegen voor ik het moet doen’, zei hij tegen journalisten.

Het vage dreigement was ook een agendapunt op de vergadering van de OPEC+-landen vorige week donderdag. De olie-exporteurs gingen niet in op de Amerikaanse vraag om de productie fors te verhogen, om zo de prijs omlaag te duwen. Ze blijven bij een geleidelijke verhoging. Zoals gepland zullen ze de olieproductie in december met 400.000 vaten per dag optrekken.

Laatste jubelkreet

Analisten en investeerders uit de sector zeggen dat de president zich terecht zorgen maakt. De olieprijzen zitten met ruim 80 dollar per vat op hun hoogste peil in zeven jaar. De stijgende aardgasprijzen in Europa en Azië leiden tot onrust, en de roep om meer olie begint zo luid te klinken dat sommigen de economie zien struikelen, zoals in 2008. Vlak voor de financiële crisis klommen de prijzen toen tot bijna 150 dollar per vat.

Niemand gelooft dat deze kortetermijnprijsstijging - die door sommige CEO’s een ‘laatste jubelkreet’ wordt genoemd - de problemen van de oliesector zal oplossen. De steeds strengere klimaatregels zullen de sector uiteindelijk overmannen, zeggen de critici. De komende jaren kunnen de producenten echter nog steeds veel geld verdienen, omdat de sector door jaren van foute uitgaven en te weinig investeringen niet in staat is om de dorst naar olie na de pandemie te lessen. ‘We hebben allemaal beslist dat we niet langer investeren in olievoorziening’, zegt Ben Dell, hoofd van de private-equity-investeerder Kimmeridge. ‘Maar dat heeft niemand verteld aan de consument.’

Volgens Wil VanLoh, hoofd van Quantum Energy Partners, een van de grootste Amerikaanse private-equityfirma’s met een focus op olie, kan de wereld zich beter opmaken voor ‘olieprijzen met drie cijfers’ die ‘de westerse economieën financieel verlammen’.

Analisten zeggen dat die situatie verregaande gevolgen zal hebben voor de wereldpolitiek. De OPEC-producenten zullen de vruchten plukken van de hogere prijzen. Maar omdat de regeringen van de consumenten zo bezorgd zijn om de prijs van energie en de kosten van hernieuwbare energiebronnen kan dat ook een effect hebben op de snelheid van de energieomslag.

Die bezorgdheid om de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen ‘zal ertoe leiden dat ze hun prioriteiten, investeringen en timing herbekijken’, zegt Daniel Yergin van het adviesbureau IHS Markit en auteur van ‘The New Map’, een boek over wereldwijde energie. ‘Energiezekerheid en -betrouwbaarheid zullen weer naast de energieomslag op de agenda staan.’

Over een jaar zijn het tussentijdse verkiezingen in de VS, en nog meer inflatie van de olieprijzen betekent een gevaar voor Biden. Volgens de automobilistengroepering AAA kost benzine nu 60 procent meer dan tijdens de laatste maanden van Donald Trumps presidentschap. Op amazon.com kan je stickers kopen waarop Biden zijn wijsvinger uitsteekt en ‘Dat heb ik gedaan’ zegt.

Over een jaar zijn het tussentijdse verkiezingen in de VS, en nog meer inflatie van de olieprijzen betekent een gevaar voor Biden.

De Republikeinen grijpen de stijgende benzineprijzen aan om te stellen dat het huidige energiebeleid Amerikanen straft die het door de bevoorradingschaos sowieso al lastig hebben. Volgens hen is dat het onvermijdelijke gevolg van de beperkingen die de president heeft opgelegd aan nieuwe boorvergunningen en zijn annulering van de oliepijpleiding Keystone XL, een van zijn eerste ambtsdaden.

In werkelijkheid hebben die marktverstoringen weinig te maken met het Amerikaanse energiebeleid. Ze zijn vooral het gevolg van de reactie van de wereldwijde olie-industrie op een aantal gebeurtenissen: de sterke prijsdaling van vorig jaar, de verstoring van de bevoorrading door orkanen, de daarop volgende bijna-halvering van de investeringsplannen en daarna het sterke herstel na de pandemie.

Sceptische kapitaalmarkten, milieubewuste aandeelhouders, overheidsregulering en een fundamentele twijfel of olie op de lange termijn wel een toekomst heeft, al die elementen leiden volgens analisten tot minder investeringen, ook al trekt de vraag weer sterk aan. Zelfs nu het geld binnenstroomt, knopen groepen als Shell en ExxonMobil zich de boodschappen van rechtbanken en activistische beleggers in de oren en gebruiken ze die inkomsten om aandelen terug te kopen en de dividenden te verhogen, niet om de productie aan te zwengelen.

Kloof

Voor sommige analisten doet de groeiende kloof tussen vraag en aanbod denken aan de omstandigheden die tussen 2005 en 2008 geleid hebben tot een stierenmarkt rond olie. Toen steeg de prijs voor een vat ruwe olie tot 147 dollar, een record.

Goldman Sachs zegt dat we nu het begin meemaken van een ‘structurele stierenmarkt’ die meerdere jaren zal aanhouden. Maar daar zijn niet alle analisten het mee eens. Volgens Bassam Fattouh, van het Instituut voor Energiestudies in Oxford, leven we al jaren met de vrees dat gebrekkige investeringen een bevoorradingstekort zullen veroorzaken. Daar is nooit iets van gekomen. Hij verwacht dat de huidige prijsstijging misschien volgend jaar alweer is verdwenen.

Anderen zijn er dan weer van overtuigd dat meer inflatie nodig kan zijn om opnieuw een evenwicht te creëren tussen vraag en aanbod. ‘De prijs zal voor langere tijd hoger moeten blijven om het gedrag van de consument te veranderen’, zegt Arjun Murti, een doorgewinterde energie-analist die de prijspiek van olie in 2008 voorspelde. ‘Het is niet duidelijk of dat een of vijf jaar zal vergen.”

Toen vorig jaar de luchtkwaliteit in de steden verbeterde, ontkiemde een verleidelijk idee: dat de lockdowns geholpen hadden om de wereld te genezen van haar olieverslaving. Overheden konden nu sneller de omslag maken naar een groenere en koolstofarmere economie.

Dat idee heeft niet lang standgehouden, althans wat de vraag betreft. De stimuleringsmaatregelen en de lage olieprijzen trokken de consumptie weer op in een tempo dat bijna even verbazingwekkend was als de terugval tijdens de pandemie. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zwol de wereldwijde olieconsumptie tussen de tweede kwartalen van 2020 en 2021 aan met 12 miljoen vaten per dag, een ongeziene stijging.

100 miljoen vaten BP schat dat het wereldwijde verbruik weer op 100 miljoen vaten per dag zit, dicht bij het peil van 2019.

BP schat dat het wereldwijde verbruik weer op 100 miljoen vaten per dag zit, dicht bij het peil van 2019. Naarmate de knelpunten in de toeleveringsketen opgelost raken en ook de vraag naar vliegtuigbrandstof weer stijgt, zal de consumptie nog meer toenemen, zeggen andere analisten.

In normale tijden zou een prijs van meer dan 80 dollar voor een vat olie - in reële termen zowat 30 dollar meer dan de gemiddelde langetermijnprijs - volstaan om een serieuze demper te zetten op de vraag. Deze keer ziet het er niet naar uit dat de consument op de hogere prijs zal reageren door minder te verbruiken, zegt Martijn Rats, een grondstoffenstrateeg van Morgan Stanley.

Autoritten

‘We weten niet welke prijs de vraag zal kelderen’, zegt hij. Niemand reageert op de hogere olieprijzen zoals het geval zou zijn geweest voor de pandemie. Na ruim anderhalf jaar van hele of halve lockdowns lijken mensen niet snel bereid hun reis of consumptieplannen weer op te bergen.

De wereldwijde mobiliteitstrends bevestigen dat herstel grotendeels. Uit de zoekopdrachten die Apple krijgt voor routebeschrijvingen blijkt dat het openbaar vervoer nog niet op het niveau van voor de pandemie zit. Maar in veel steden ligt het aantal autoritten wel weer boven de norm. Ook het luchtverkeer neemt toe. De Amerikaanse vraag naar olie bedroeg de voorbije weken net geen 21 miljoen vaten per dag, amper 2 procent minder dan twee jaar geleden.

Die trends zijn gevoelig voor een eventuele opflakkering van Covid-19, een nucleaire deal met Iran of een economische vertraging. Maar er zijn nog factoren die de vraag omhoog stuwen, zeggen analisten. Omdat de aardgasprijzen in Azië ongezien hoog zijn, kopen sommige industriële consumenten er olie om elektriciteit op te wekken. Goldman Sachs schat dat die evolutie minstens 1 miljoen vaten per dag zal toevoegen aan de wereldwijde vraag voor deze winter.

De bank denkt ook dat de uitgaven voor groene infrastructuur - het komende decennium misschien goed voor zowat 16 biljoen dollar - de vraag naar grondstoffen nog zullen aanwakkeren. Stimuleringsuitgaven zullen het energieverbruik van gezinnen met lage inkomens opdrijven.

‘De kerngedachte van de strijd tegen de klimaatverandering is van olie af te raken, maar de groene investeringen zwengelen de vraag naar olie net aan’, zegt Jeff Currie, hoofd van grondstoffenonderzoek bij Goldman Sachs. ‘Tussen nu en 2025 zal je echt geen deuk maken in die vraag.’ Hij voorspelt dat elk biljoen dollar aan nieuwe stimuleringsuitgaven de vraag naar olie opdrijft met 200.000 vaten per dag, wat ongeveer overeenkomt met het jaarverbruik van Portugal.

Het is misschien waar dat olie op haar laatste benen loopt en de wereld stilaan komaf maakt met fossiele brandstoffen. Maar steenkool en tabak, twee andere ‘pariagrondstoffen’, maken wel een ‘bull run’ mee, nuanceert Currie.

De markt is het meest verstoord wat het aanbod betreft en dat merk je nergens beter dan in de VS. Op het eerste gezicht oogt alles plots rooskleurig. De schatkisten van de oliemaatschappijen puilen weer uit. Vorige week, minder dan 24 uur nadat Darren Woods en Michael Wirth, de CEO’s van respectievelijk Exxon Mobile en Chevron, in het Congres op de rooster werden gelegd wegens desinformatie over het klimaat, lieten hun bedrijven ongeziene kwartaalwinsten en een vette terugkoop van aandelen noteren.

Schaliebedrijven

Schermvullende weergave Exxon Mobile verhoogde zijn dividend. ©EPA

Exxon, dat eerder dit jaar na een bitter gevecht met aandeelhouders de duimen moest leggen voor het activistische hedgefonds Engine No 1, verhoogde zelfs voor het eerst sinds vóór de pandemie zijn dividend. Ook de schaliebedrijven blozen van de financiële gezondheid.

Dat betekent een grote verschuiving - en dat allemaal door de olieprijzen, die zich hersteld hebben omdat Saoedi-Arabië, Rusland en andere leden van OPEC+ vorig jaar, onder druk van de VS, het aanbod drastisch hebben teruggeschroefd. In april 2020 zakten de Amerikaanse olieprijzen voor het eerst onder nul. Vorige week stonden ze op bijna 85 dollar per vat.

De kerngedachte van de strijd tegen de klimaatverandering is van olie af te raken, maar de groene investeringen zwengelen de vraag naar olie net aan. Jeff Currie Hoofd grondstoffenonderzoek bij Goldman Sachs

Toch hebben de Amerikaanse schalieproducenten, die de grootste olieproducent van het land zijn geworden, nauwelijks gereageerd op het herstel van de markt voor ruwe olie. In november 2019 bereikte de Amerikaanse productie nog een hoogtepunt van 13 miljoen vaten per dag, goed voor bijna 15 procent van de totale wereldproductie. Dit jaar zal het in november bij 11,1 miljoen vaten blijven.

Een verklaring is dat schalie in een tijdperk van discipline is beland, terwijl de sector in het verleden berucht stond om zijn boorverslaving, die tonnen geld van kredietverleners verslond. Vandaag blijven beleggers op hun hoede.

Die houding kan in 2022 veranderen als de olieprijzen hoog blijven. In het Permbekken van New Mexico en Texas zetten Chevron en Exxon nu al meer boorplatformen in dan vorig jaar. De US Energy Information Administration denkt dat de productie tegen december 2022 zal stijgen tot 12,2 miljoen vaten per dag, nog steeds onder het peil van voor de pandemie. Andere exploitanten maken zich zorgen. Als ze beslissen weer meer te produceren, zal de gehavende sector tijd nodig hebben om op te schalen en al de vorig jaar ontslagen werknemers weer in dienst te nemen.

De rest van de wereld zal wellicht ook niet veel nieuwe olie opleveren. In 2014 stegen de investeringen voor de opsporing en ontginning van olie tot een record van bijna 1 biljoen dollar. Tegen 2020 was dat gezakt tot minder dan 400 miljard. Volgens het adviesbureau Wood Mackenzie blijft het tussen nu en 2025 onder 500 miljard.

‘We bevinden ons in een situatie waarin de oliebedrijven veel druk ervaren om geen investeringen te doen’, zegt Arjan Murti. ‘Die druk komt van investeerders, milieu- en klimaatactivisten, en overheidsfunctionarissen.’

Dilemma

Het is ook te wijten aan het falen van de bedrijven zelf, zegt Charlie Penner, die de succesvolle strijd van Engine No 1 tegen Exxon leidde. Zelfs in tijden dat vraag naar olie snel groeide, bleken grote projecten zoals in de Canadese teerzanden slechte investeringen. Met geld gooien naar grote projecten op een moment dat beleggers de langetermijnwaarde van olieproducenten disconteren en vrezen dat hun activa door de energieomslag komen vast te zitten, houdt nog minder steek.

Enorme projecten om de komende decennia de productie van fossiele brandstoffen te verhogen ‘lijken weinig zinvol’, zegt Penner, ‘en de markt beloont producenten die cash weghalen bij zulke projecten en teruggeven aan de aandeelhouders’.

Een nieuwe prijspiek is het laatste waar iemand die fossiele brandstof verkoopt op moet hopen.

Op de heel korte termijn staat de OPEC voor een dilemma. Omdat de kans klein is dat de schalieproducten de markt binnenkort overspoelen, kan de groep nu de prijzen bepalen. Dat Biden meer olie vraagt aan Saoedi-Arabië en de OPEC-partners bevestigt dat, zeggen analisten.

Amy Myers Jaffe, een professor aan de Fletcher School van Tufts University, zegt echter dat Saoedi-Arabië die positie beter niet als vanzelfsprekend beschouwt. Een nieuwe prijspiek is het laatste waar iemand die fossiele brandstof verkoopt op moet hopen. ‘Het is nooit zo geweest dat de mensen de olieprijs zien stijgen en zeggen ‘Weet je wat? Ik wil nog meer afhankelijk worden van Saoedi-Arabië en Rusland en Iran, en dus zet ik een punt achter alternatieve energie’’, zegt ze. ‘Bij sommigen heerst het geloof dat politici zullen zeggen dat ze hernieuwbare energie laten vallen omdat ze voor een tegenreactie vrezen. Maar dat zal niet gebeuren.’