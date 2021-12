‘Big pharma begint te kwijlen als de naam Argenx valt'...

De champagne staat klaar bij het Belgische biotechbedrijf Argenx. Na ruim tien jaar werk en 1 miljard euro investeringen in onderzoek, krijgt het vrijdag hoogstwaarschijnlijk groen licht om zijn eerste medicijn in de VS te lan- ceren. ‘Het kan een van de grootste medicijnen ter wereld worden.’

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) spreekt zich uiterlijk vrijdag uit over efgartigimod als behandeling voor de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Patiënten, die vaak ten einde raad zijn, hebben dankzij Argenx eindelijk zicht op een goed werkend medicijn zonder ernstige bijwerkingen. Iedereen gaat uit van een goedkeuring. Of zoals de CEO Tim van Hauwermeiren vorig jaar al zei: ‘De FDA? Ik denk dat we daar zonder problemen doorfietsen.’

Het is evenwel niet uitgesloten dat de FDA het dossier door de pandemie niet tijdig heeft kunnen afwerken. In dat geval is het voor Argenx nog enkele maanden nagelbijten, maar dat verandert niets aan de mooie toekomst die het medicijn te wachten staat

1. Voor welke ziekte is het medicijn bedoeld?

Myasthenia gravis is een zeldzame auto- immuunziekte waarbij de overdracht van signalen van de zenuwen naar de spieren hapert. Bij patiënten zie je vaak hangende oogleden, wat doet denken aan het tekenfilmfiguurtje Droopy. Andere patiënten hebben last om te slikken, praten en eten. Tanden poetsen of de trap op gaan, worden grote opdrachten. De ernst van de situatie verandert van week tot week, van dag tot dag.

‘Onvoorspelbaar allemaal, slopend’, zegt een patiënt. ‘Op slechte dagen raakte ik zonder wandelstok geen vijf meter vooruit’, zegt patiënte Arianne Segers, die efgartigimod tijdens een studie toegediend kreeg. ‘Ik heb nu opnieuw goede periodes die me toelaten uitstappen te maken met mijn zoon. Ik kan zelfs een deeltijds administratieve job uitoefenen.’

In België zijn er zo’n 1.500 patiënten, in de VS, Europa en Japan samen zo’n 160.000. Er is nog geen medicatie die hen kan genezen, maar er zijn wel behandelingen die de spieroverdracht stimuleren of het immuunsysteem onderdrukken. Die helpen sommigen. Maar de bijwerkingen - van maagproblemen tot paniek- aanvallen - zijn vaak niet min. ‘Stel je voor dat ik daar met een nieuw middel van verlost zou zijn’, zegt een patiënt. Argenx schat dat voor een kleine 60.000 patiënten dringend een nieuwe oplossing nodig is.

2. Wat is het omzetpotentieel?

Beursanalisten verwachten dat efgartigimod op zijn piek miljarden zal opleveren. De Amerikaanse beurshuizen Jefferies en Piper mikken op meer dan 5 miljard dollar omzet tegen 2030. Dat cijfer omvat de verkoop in de VS, Europa en Japan en houdt rekening met de verkoop in andere ziektedomeinen. Efgartigimod is een ‘pipeline in a product’ (zie punt 3). ‘We staan aan de vooravond van een enorme revolutie op het gebied van auto-immuunziektes’, zei Van Hauwermeiren onlangs.

‘Dit is zeer speciaal. Dit maak je niet elk jaar mee. Zelfs bij big pharma rollen de blockbusters niet van de band, hoor’, zegt Jan De Kerpel, biotechspecialist en hoofd van Corporate Finance bij Kempen & Co.

‘Efgartigimod kan een van de best verkopende medicijnen ter wereld worden’, klinkt het bij analisten. Met 5 miljard dollar jaaromzet zou het nu al in de top 15 van best verkopende medicijnen ter wereld staan. Die ranglijst werd vorig jaar aangevoerd door Humira met bijna 20 miljard dollar omzet. Wie 10 miljard haalde, stond in de top 5.

‘Ik denk dat dat zelfs binnen het bereik ligt voor efgartigimod’, zegt een biotechexpert. Ter vergelijking: het Belgische farmabedrijf UCB haalde vorig jaar 5 miljard omzet, maar kan daarvoor wel teren op een handvol medicijnen.

3 Efgartigimod is een ‘pipeline in a propduct’. Wat betekent dat?

Argenx wil de werking van efgartigimod tegen 2025 in minstens 15 verschillende ziektedomeinen uittesten. Dat is een beproefde tactiek in de farmawereld om, zodra de veiligheid is bewezen, het maximum uit een nieuwe molecule te halen. Argenx mikt in eerste instantie op patiënten met MG, maar er zijn ook testen bezig voor andere, zeldzame auto- immuunziektes zoals ITP (de vernietiging van bloedplaatjes), PV (huidziekte) en CIPD (de aantasting van zenuwbanen in de armen en de benen).

Hoewel die ziektes op een totaal andere manier tot uiting komen, hebben ze een gemeenschappelijke deler: eenzelfde onderliggend biologisch mankement dat Argenx met een en hetzelfde medicijn probeert aan te pakken.

Ook Humira en Keytruda, op dit moment de grootste twee blockbusters in de farmawereld, zijn ontwikkeld als een pipeline in a product. Keytruda is een therapie die het immuunsysteem een boost geeft om kanker te bestrijden. Of die kanker in de longen of de borst zit, maakt niet uit. Humira legt dan weer een algemeen ontstekingsmechanisme stil, of dat nu in de huid (psoriasis) of in de gewrichten (reuma) is.

4 Is Argenx klaar voor de verkoop?

Door de focus op zeldzame ziektes kan Argenx de verkoop van zijn medicijn zelf in handen nemen. De uitrol van een team van duizenden verkopers is niet nodig. Het blijft behapbaar. In de VS heeft Argenx een ploeg van 146 mensen uitgebouwd om de commercialisering in goede banen te leiden. De helft zijn verkopers die de artsen bezoeken, aangevuld met mensen die de terugbetaling regelen, de contacten met de FDA onderhouden, de marketing doen, enzovoort. ‘Als we morgen groen licht krijgen, kunnen we meteen beginnen te verkopen’, zei Van Hauwermeiren eerder dit jaar.

‘Argenx maakt de transitie van onderzoek naar verkoop. Dat houdt risico’s in, maar het bedrijf heeft de lancering tot in de puntjes voorbereid en is daar al anderhalf jaar mee bezig’, zegt Thomas Vranken van KBC Securities.

De lancering wordt geleid door ervaren rot Keith Woods, die eerder bij Alexion het peperdure medicijn Soliris - dat bij ons in 2013 onder de aandacht kwam door peuter Viktor - in de markt zette voor zeldzame ziektes waaronder… myasthenia gravis.

Argenx heeft al de nodige voorraden van het medicijn aangelegd, en heeft een virtuele community opgezet met 35.000 patiënten en een app - MyRealWorld MG - waar ongeveer 1.500 patiënten op wekelijkse basis informatie delen met Argenx.

5 Wat zijn de verkoopverwachtingen in het eerste jaar?

Zo groot de verwachtingen zijn op de lange termijn, zo traag zal de verkoop in het eerste jaar van start gaan. De analistenconsensus voor het eerste kwartaal van 2022 bedraagt amper 13 miljoen dollar. Voor heel 2022 is dat 130 miljoen dollar, maar die verwachtingen lopen ver uiteen.

Tegen eind 2022 zullen naar verwachting een paar honderd patiënten het medicijn toegediend krijgen, maar de grote onbekende is nog de prijs die Argenx erop plakt. Analisten schatten dat op 150.000 à 250.000 per jaar, per patiënt.

KBC Securities verklaart de trage opmars in het eerste jaar: ‘De terugbetaling bij de verschillende ziekteverzekeraars regelen, zal wat tijd vergen. Bovendien is er voor MG-patiënten niet zoiets als een standaarddosis. Elke patiënt zal een aangepaste dosis en interval van toediening vereisen. De artsen moeten daarin eerst ervaring opdoen.’

De omzet zal in de komende jaren wel snel de hoogte in schieten, zodra er ook verkopen zijn in Japan en Europa, en het middel voor andere ziektes dan MG gebruikt kan worden. Ten slotte kan de subcutane versie waaraan Argenx werkt - gemakkelijk toe te dienen met een spuit in plaats van via een infuus zoals nu - belangrijk worden in de concurrentiestrijd.

6 Hoe zit het met de concurrentie?

Met efgartigimod stapt Argenx binnen in een nieuwe klasse van medicijnen die zich richten op FcRn-receptoren. Sinds Argenx in 2017 zijn eerste grote wetenschappelijk doorbraak boekte, is dat vierletterwoord een hot topic in de farma- wereld.

Ook Johnson & Johnson, AstraZeneca en het Belgische UCB zitten op die piste en werken aan een medicijn voor MG. Maar die hebben een achterstand van minstens 18 maanden. ‘In een weesziekte mag je die first mover advantage niet onderschatten. Je kan met die voorsprong snel de markt inpalmen, zegt KBC Securities. En er is meer. ‘Argenx is niet alleen first in class, maar afgaand op de studieresultaten is het ook best in class’, zegt het beurshuis Jefferies.

7 Hoe uitzonderlijk is de prestatie van Argenx?

De FDA keurt jaarlijks een veertigtal nieuwe medicijnen goed. Dat er dit jaar een Belgisch medicijn tussen zit, is veelzeggend. Maar het is geen primeur voor Argenx.

Het Belgische UCB deed dat al meermaals voor en is met een beurswaarde van 19 miljard euro het waardevolste biofarmabedrijf in ons land. Maar UCB is van de oude garde, groeide vanuit een chemiebedrijf en bouwde zijn farmapoot vooral uit via overnames.

Argenx daarentegen begon van scratch. Ook Thrombogenics (nu herdoopt tot Oxurion) legde bij de FDA met succes een examen voor een oogmedicijn af, maar de verkoop ervan in de VS kwam nooit echt van de grond. Galapagos zag zijn Amerikaanse droom zelfs helemaal geblokkeerd door de FDA.

Andere biotechbedrijven boekten grote successen, maar kwamen in handen van big pharma terecht, zoals Ablynx. De hiv-medicijnen van Johnson & Johnson hebben hun roots bij Tibotec-Virco. En het Amerikaanse Gilead is bijvoorbeeld groot geworden dankzij doorbraken van het Leuvense Rega-instituut.

8 Wanneer zal Argenx winst maken?

Nog niet meteen. Het bedrijf gaat zwaar blijven investeren in nieuwe medicijnen, terwijl de verkopen maar gestaag zullen stijgen. Het beurshuis Wells Fargo Securities verwacht dat Argenx in de periode 2022-2024 eerst nog bijna 2 miljard dollar verlies zal opstapelen, om dan in 2025 een eerste winst van ruim een half miljard dollar voor te leggen.

Argenx had eind september nog 2,5 miljard dollar cash op de bankrekening. Daarmee kan het bedrijf in principe nog een heel eind verder, maar de kans is groot dat Van Hauwermeiren bij de volgende grote doorbraak opnieuw een kapitaalronde in gang zet. Bij de vorige haalde hij 1 miljard dollar op. ‘Het verhaal dat we willen schrijven, vraagt grote investeringen. We zijn ambitieus’, klonk het toen.

9 Is Argenx meer dan efgartigimod?

Argenx heeft nog cusatuzumab in huis, een kandidaat-leukemiemedicijn. Johnson & Johnson blies dat gezamenlijke onderzoeksproject vorig jaar op, waardoor Argenx noodgedwongen een nieuwe partner zoekt. En met ARGX-117 heeft het volgens het beurshuis Kepler Cheuvreux potentieel een nieuwe pipeline in a product beet, met toepassingen gaande van lever- tot zenuwziektes en mogelijk ook als coronamedicijn.

Die onderzoeken zitten nog in een vroeg stadium waardoor de kans op falen groot is. ‘De rest van de pijplijn is veelbelovend, maar we kleven er geen waarde op’, zegt Wells Fargo.

10 Is Argenx een overnameprooi?

‘Ik denk dat er grote farmabedrijven zijn die beginnen te kwijlen als ze Argenx horen’, zegt een waarnemer. ‘It thicks the boxes voor een overname.’

Ook het beurshuis Piper denkt dat Argenx op de radar van big pharma komt te staan, en noemt daarbij nadrukkelijk twee Amerikaanse grootmachten: Biogen en Amgen.

‘Het veld waarin Argenx actief is, is alleszins populair vanuit strategisch oogpunt’, luidt het. Dat bewijzen de talrijke overnamedeals van de voorbije jaren. UCB betaalde 2 miljard euro voor Ra Pharmaceuticals, dat een middel tegen MG ontwikkelde. Johnson & Johnson volgde en legde 6,5 miljard dollar op tafel voor Momenta. Alexion - dat nu deel uitmaakt van AstraZeneca - kocht in 2018 Syntimmune voor ruim 1 miljard dollar.

Maar wie Argenx wil kopen, kan dat alleszins niet meer voor een habbekrats. Het aandeel is in vier jaar tijd vertienvoudigd en de beurswaarde is opgelopen tot 13 miljard euro. ‘Onze aan- delenkoers beschermt ons tegen een overname, denk ik. Zelfs voor big pharma zijn we al een grote brok’, zei Van Hauwermeiren dit jaar. Of Argenx een nieuw Biogen in wording is, werd hem gevraagd. ‘Ik zie dat andere bedrijven het zover schoppen. Waarom zouden wij dat niet kunnen?’

Maar het is uiteindelijk niet de CEO die beslist of Argenx onafhankelijk verder groeit, of in buitenlandse handen verdwijnt. Zelfs niet als je langetermijninvesteerders zoals het Schotse Baillie Gifford aan je zijde hebt.

11 Hoe belangrijk is Argenx voor de Belgische biotechsector?

‘We hebben eindelijk een bedrijf dat van nul doorgroeit tot een middelgrote speler met een eigen medicijn. Home grown in Vlaanderen’, zegt Jerome Van Biervliet, de topman van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. ‘We hadden destijds ook Janssen Pharmaceutica, maar dat waren andere tijden.’

Als inspiratiebron voor ondernemers en wetenschappers mag je het succes van Argenx niet onderschatten. Jan De Kerpel Head Corporate Finance Kempen en Co.

‘Vlaanderen heeft een vaandeldrager, en dat is belangrijk’, zegt biotechspecialist De Kerpel. ‘Maar het is niet zo dat alles afhangt van Argenx. Er is hier al een ecosysteem.’ De biotechtrein is al op snelheid, met start-ups en scale-ups die kapitaalrondes van tientallen miljoenen euro’s doen. Agomab bijvoorbeeld scoorde onlangs 74 miljoen euro bij investeerders wereldwijd.

Dat bedrijf is gegroeid vanuit Argenx. ‘Het ecosysteem recycleert talent, groeit en wordt ook slimmer’, zegt De Kerpel. Argenx zelf werd opgestart door ex-werknemers van Ablynx en de top van het biotechbedrijf Confo Therapeutics bestaat uit ex-toppers van Ablynx en Galapagos. Van Hauwermeiren coacht ook start-ups als bestuurder en hielp Iteos Therapeutics mee op weg naar Nasdaq.