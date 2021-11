China keert zich steeds meer af van de wereld

Xi Jinping sprak op 1 juli de natie toe bij de viering van de honderdste verjaardag van de Communistische Partij. De partij is in China weer het onbetwiste machtscentrum geworden.

Als een volleerd thuiswerker laat de Chinese president Xi Jinping zich al bijna twee jaar niet zien, tenzij via Zoom. Dat illustreert het groeiende isolement van China, aangewakkerd door corona, aanvaringen met het Westen en de renaissance van de Communistische Partij.

‘Dezelfde maan verlicht steden, hoe ver weg ook.’ Met die verwijzing naar een oud Chinees gedicht sloot president Xi Jinping eind oktober een lofzang op internationale samenwerking af. Het was een poëtisch einde van een nogal slaapverwekkende toespraak boordevol ronkende verklaringen over China’s bereidheid bij te dragen tot de wereldvrede. ‘China blijft toegewijd aan het multilateralisme en zal altijd een verdediger zijn van de internationale orde.’

Met zijn toespraak herdacht Xi dat China exact 50 jaar geleden werd erkend door de Verenigde Naties (VN). Het land nam in 1971 de plaats in van Taiwan, dat zich de facto van China had afgescheurd na de communistische overwinning in 1949 en de daaropvolgende uitroeping van de Volksrepubliek. Met de erkenning van China werd een historische fout rechtgezet, benadrukte Xi. ‘Het was een overwinning voor het Chinese volk en voor alle volkeren van de wereld.’

De omarming van China door de VN betekende inderdaad een belangrijke ommekeer. De Volksrepubliek, die decennialang in zichzelf was gekeerd, opende langzaam de blik op de wereld. Zeker na de dood in 1976 van Mao Zedong - die in zijn pogingen een communistische heilstaat uit te bouwen, miljoenen mensen de dood had ingejaagd - ging het crescendo, met de afkondiging van het economische opendeurbeleid van Deng Xiaoping in 1980 als kantelpunt.

Geweldige verjonging

Xi zette de zegeningen van Dengs koerswijziging dik in de verf. ‘Door hard te werken heeft het Chinese volk het doel bereikt om een redelijk welvarende samenleving uit te bouwen’, zei de president. Veelzeggend was echter zijn vooruitblik die even later volgde. ‘We zijn nu begonnen aan een nieuwe reis om een modern socialistisch land op te bouwen’, klonk het kordaat. ‘En we hebben goede vooruitzichten voor de geweldige verjonging van de Chinese natie.’

Dergelijke uitspraken zijn illustratief voor het steeds nationalistischer discours in Peking. Het past netjes in de neo-maoïstische koers die Xi heeft uitgestippeld na zijn aantreden in 2012. De president heeft zo goed als alle macht naar zich toegetrokken en geldt als de sterkste leider sinds Mao. In één ruk heeft Xi ook het primaat hersteld van de Communistische Partij, die hij met harde hand leidt.

We zijn begonnen aan een nieuwe reis om een modern socialistisch land op te bouwen Xi Jinping, Chinese president en partijleider

Die machtsgreep staat in schril contrast met Xi’s afwezigheid op het buitenlandse toneel. Na de uitbraak van de coronapandemie is hij het land niet meer uit geweest. Zijn laatste buitenlandse reis was half januari 2020 naar Myanmar. Enkele dagen later plaatsten de Chinese autoriteiten enkele steden, waaronder de ‘coronabakermat’ Wuhan, in quarantaine. Het was het begin van een schier eindeloze strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

Sindsdien is de internationale politieke agenda van Xi zo goed als leeg. Hij kwam eind oktober niet opdagen voor de top van de G20, de belangrijkste industrie- en groeilanden, in Rome. Ook voor de daarop aansluitende klimaatconferentie COP26 in het Schotse Glasgow liet de Chinese president verstek gaan. Dat leverde hem een sneer op van zijn Amerikaanse evenknie Joe Biden, die oordeelde dat de afwezige Xi zijn eigen ambitie ondermijnde om van China een wereldleider te maken.

Zoomsessies

Als een volleerd thuiswerker geeft Xi de voorkeur aan videoconferenties en zoomsessies om zijn internationale contacten te onderhouden en zijn boodschap te verspreiden. Hij was zelfs niet te porren voor een fysieke ontmoeting met Biden. Sinds de Amerikaanse president in januari zijn intrek in het Witte Huis nam, belde hij twee keer met Xi. De langverwachte ontmoeting kwam in de nacht van maandag op dinsdag, tijdens een virtuele top via videoverbinding.

De coronapandemie is natuurlijk een cruciale factor in het zelfgekozen isolement van Xi. Hij heeft gekozen voor een keiharde zerocovidaanpak, wat betekent dat de autoriteiten naar de grove middelen grijpen zodra ergens een besmetting opduikt. Onlangs werden in Sjanghai 30.000 bezoekers van Disneyland vastgehouden voor verplichte tests nadat corona was vastgesteld bij een bezoeker die het attractiepark de dag voordien had bezocht.

Schermvullende weergave ©REUTERS

Het Chinese bewind stopt niet bij het indammen van virushaarden, maar stelt alles in het werk om corona buiten de grenzen te houden. Al ruim anderhalf jaar is het zo goed als onmogelijk om het land te bezoeken. Wie toch binnen geraakt, moet voor weken in quarantaine. Aan de rand van de stad Guangzhou opende onlangs een speciaal quarantainecomplex met 5.000 kamers voor pas aangekomen reizigers. Robots leveren het eten aan de kamerdeur.

Corona leidde tot een reëel isolement, maar ook in de geesten was er al langer een soortgelijke tendens. Door de groeiende animositeit met het Westen had Xi de afgelopen jaren al voor een nationalistische koers gekozen. Dat Biden het assertieve Chinabeleid van zijn voorganger Donald Trump lijkt voort te zetten, is voor de Chinezen een teken dat ze zich op zichzelf moeten terugplooien. Ook Europa zet zich steeds feller af tegen het autoritaire beleid van Xi.

De aanvaringen met het Westen waren voor de Chinese president de bevestiging dat China zijn afhankelijkheid van de buitenlandse afzetmarkten moet terugschroeven. Uit allerhande onderzoek blijkt dat Chinese consumenten steeds meer producten van eigen bodem kopen. Het past allemaal in Xi’s plan om van China een koploper te maken in technologische innovatie. De tijd dat het land vooral goedkope spullen produceerde voor de westerse markt, is zo goed als voorbij.

Grote Muur van staal

Ook ideologisch zetten Xi en co. de hakken stevig in het zand. ‘Wie China onder druk zet, botst hardhandig op een Grote Muur van staal, gesmeed door 1,4 miljard Chinezen’, zei hij begin juli in een toespraak bij de 100ste verjaardag van de Communistische Partij. De machtsgreep in Hongkong was bedoeld om de prodemocratische beweging in de metropool de kop in te drukken en de verspreiding van ‘westerse’ ideeën een halt toe te roepen.

Xi schakelde zijn ideologische reformatie vorige week een versnelling hoger tijdens een bijeenkomst van het Centraal Comité van de Communistische Partij. Dat nam een resolutie aan met een nieuwe interpretatie van de geschiedenis van de partij. Het was zowat de heiligverklaring van Xi, die werd voorgesteld als het ‘anker van de partij’ en de ‘ruggengraat van het volk’. Niets staat hem nog in de weg om volgend jaar aan een derde termijn te beginnen, terwijl zijn voorgangers na twee termijnen opstapten.

Het was slechts de derde keer in de geschiedenis van de partij dat er zo’n herinterpretatie kwam. Mao deed het in 1945 om zijn macht te versterken na de Japanse nederlaag in de Tweede Wereldoorlog en het einde van de bezetting. En Deng Xiaoping forceerde in 1981 een revisie om met de onder Mao gemaakte fouten af te rekenen. Dat opmerkelijke mea culpa was cruciaal voor de economische hervormingen die van China de tweede grootste economie zouden maken.

Met zijn jongste demarche lijkt Xi de klok te willen terugdraaien. De Communistische Partij is opnieuw het alfa en omega van de Chinese samenleving, met Xi als absolute heerser. Een terugkeer naar de gesloten dictatuur onder Mao, toen miljoenen doden vielen door staatsterreur, is onwaarschijnlijk. Maar het ziet ernaar uit dat China onder Xi afstevent op een isolationistische kuur. Tegelijkertijd houdt hij vast aan zijn ambitie om van China opnieuw een wereldmacht te maken en een alternatief te bieden voor het westerse liberale model.