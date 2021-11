‘Coronapil is ontbrekende wapen in ons arsenaal’

Door meer coronabesmettingen en ziekenhuisopnames rust grote hoop op de coronapillen van de Amerikaanse farmabedrijven Merck en Pfizer om mensen met milde symptomen uit de ziekenhuizen te houden. ‘Maar vaccins blijven het belangrijkste wapen.’

Nu de aantallen coronabesmettingen en ziekenhuisopnames blijven stijgen, wordt uitgekeken naar een nieuw wapen in het arsenaal om het virus onder de knoet te krijgen: de coronapil.

De voorbije maanden publiceerden de Amerikaanse farmabedrijven Merck en Pfizer hoopgevende resultaten over hun coronapillen, respectievelijk molnupiravir en paxlovid gedoopt.

Molnupiravir reduceert het risico op ziekenhuisopname en overlijden met 30 procent bij symptomatische ongevaccineerden met een verhoogd risico op Covid-19, paxlovid verkleint dat risico met 89 procent. De hoop groeit dat zulke pillen erger voorkomen als je ze snel voorschrijft na een positieve coronatest, zodat mensen ze vlak na de start van de symptomen thuis kunnen innemen. Zo zouden ze de druk op de ziekenhuizen verlichten.

Zijn de coronapillen de verlossers in de strijd tegen het coronavirus? Experts tonen zich optimistisch, maar plaatsen ook een reeks kanttekeningen.

Hoe (goed) werken de coronapillen?

De vijfdaagse therapieën van Merck en Pfizer leggen, elk op hun manier, de vermenigvuldigingsmachine van het coronavirus lam.

Molnupiravir brengt veranderingen aan in een bouwblok van het genetisch materiaal (RNA) van het coronavirus, zodat je de fotokopieermachine van het virus doet crashen omdat dat defecte bouwblokken blijft opstapelen.

Paxlovid blokkeert dan weer een cruciaal enzym, of schaartjeseiwit, dat het coronavirus nodig heeft om afzonderlijke eiwitten te kunnen knippen om ze te kunnen kopiëren. Er zijn al langer goed werkende hepatitis C- en hiv-remmers op de markt die via een gelijkaardig procedé werken.

Merck, in samenwerking met partner Ridgeback Biotherapeutics, en Pfizer rekruteerden voor hun fase-3-studies (de laatste fase voor een aanvraag tot commercialisering) gelijkaardige profielen: ongevaccineerde volwassenen met een milde tot matige vorm van Covid-19 met minstens één onderliggende risicofactor voor een ernstig ziekteverloop, zoals diabetes, obesitas of een hartaandoening.

Uit een interim-analyse, op basis van 775 deelnemers, die Merck begin oktober publiceerde, bleek dat molnupiravir het risico op ziekenhuisopname en overlijden bij ongevaccineerden met een verhoogd risico op ernstige Covid-19 met 50 procent reduceerde.

Maar eind vorige week moest Merck dat percentage naar beneden bijstellen, naar 30 procent, op basis van de volledige data van alle 1.433 deelnemers. ‘Je ziet vaker verschillen tussen de interim- en de finale analyse’, zegt de viroloog Johan Neyts (Rega Instituut KU Leuven), die al decennia onderzoek verricht naar antivirale middelen en alle internationale ontwikkelingen volgt. ‘Een relatieve risicoreductie van 30 procent op hospitalisatie en overlijden blijft betekenisvol.’

Paxlovid, de pil van Pfizer, verkleint de kans op hospitalisatie en overlijden met 89 procent, aldus interim-resultaten van het Amerikaanse farmabedrijf bij zo’n 1.200 deelnemers. Dat cijfer kan ook nog veranderen na de definitieve analyse.

Bieden ze de verlossing?

‘De coronapillen zijn wapens die hun nut zullen bewijzen, ook omdat we verwachten dat ze zullen werken tegen de belangrijkste virusvarianten’, aldus Neyts. ‘Als je ze binnen de vijf dagen na de start van de symptomen begint in te nemen, blijkt uit de studies van Merck en Pfizer dat je een deel van de hospitalisaties zal kunnen vermijden en hou je mensen weg uit de ziekenhuizen.’

‘Het goede nieuws is ook dat onze labotesten met beide moleculen aangeven dat de kans klein is dat het coronavirus resistentie ontwikkelt tegen beide pillen, ook al omdat het sowieso om een korte, vijfdaagse behandeling gaat.’

Voor het welslagen van zo’n kuur is het cruciaal dat ze begint binnen de vijf dagen na de eerste symptomen, omdat je dan nog kan ingrijpen op de virusvermenigvuldiging en dat proces dus kan lamleggen. ‘Eens een coronapatiënt gehospitaliseerd is, richt niet het virus maar het op hol geslagen immuunsysteem de schade aan’, zegt Steven Callens, het hoofd infectieziekten van het UZ Gent. ‘Zelfs als je dan met zo’n pil in dat stadium het virus zou kunnen opruimen, wordt nog altijd schade aangericht.’

Het tijdsvenster tussen de eerste symptomen en het ideale moment om de coronapillen toe te dienen is klein. ‘Er zijn organisatorische voorwaarden waaraan voldaan moet worden’, aldus Callens. ‘Je moet snel de diagnose stellen, snel een testresultaat krijgen en snel de pil beginnen te nemen om effect te zien. Dat is niet zo eenvoudig. We zien dat al jaren met de veelgebruikte virusremmer Tamiflu, voor influenza. In de praktijk is het therapeutisch effect klein omdat we dat middel niet altijd tijdig kunnen toedienen.’

Er zijn nog onbeantwoorde vragen. Merck en Pfizer brachten de resultaten van de experimentele studies zelf uit. Ze zijn nog niet beoordeeld door onafhankelijke experts voor publicaties in vaktijdschriften. ‘Je kan de doeltreffendheid van beide pillen eigenlijk niet direct met elkaar vergelijken. Dat zou je alleen kunnen doen als de placebogroep voor beide middelen dezelfde patiënten omvatte’, zegt Neyts.

‘Beide pillen blijken goed te werken in supergecontroleerde klinische studies’, zegt Sciensano-viroloog Steven Van Gucht. ‘Uiteraard stemt me dat hoopvol. Maar de vraag is of ze straks even performant zullen zijn in de echte wereld. Het is te vroeg om victorie te kraaien. We zagen al dat de coronavaccins in de praktijk iets minder goed werken dan in de klinische studies.’

Er zijn ook onduidelijkheden over de bijwerkingen. Zowel Merck als Pfizer rapporteerde dat die even frequent voorkwamen als in de placebogroepen (die dus een nepmedicijn kregen), maar gaven nog geen gedetailleerde data.

Neyts verwacht geen al te grote problemen. ‘Virusremmers, zoals ook die tegen hepatitis C en hiv, werken zeer doelgericht in op het genetisch materiaal van virussen en laten menselijke cellen en DNA met rust.’

‘Vooraleer de geneesmiddelenautoriteiten farmabedrijven de toelating geven voor klinische studies moeten die een zeer uitgebreid pakket aanleveren waarin ze de veiligheid in proefdieren aantonen. Er moet ook overtuigend worden aangetoond dat er geen gevaar is voor mutaties in het menselijk DNA.’

Daarnaast zijn de coronapillen van Merck en Pfizer getest op niet-gevaccineerden. ‘Dat is logisch, omdat zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden’, zegt Van Gucht. ‘Maar ik zie geen reden om aan te nemen dat ze niet zouden werken bij gevaccineerden die een doorbraakinfectie oplopen en ziektesymptomen vertonen.’

Of de pillen - die het virus opruimen - ook het risico op transmissie - het doorgeven van het coronavirus - verkleinen, is (nog) niet duidelijk. ‘In principe blokkeren krachtige virusremmers ook de transmissie’, zegt Neyts. ‘In dierenproeven toonden we al aan dat hamsters die behandeld zijn met het Pfizer-middel het virus niet meer doorgeven.’

Vormen de pillen een alternatief voor de vaccins?

‘Absoluut niet’, waarschuwt Neyts. ‘Een pil werkt maar zolang je ze inneemt. Nadien verdwijnt ze uit het bloed. Vaccins blijven superieur omdat ze je immuniteit boosten en je een langdurige bescherming bieden.’

‘Ik zie de pillen als het ontbrekende wapen in ons arsenaal, niet als de vervanger van de vaccins’, oordeelt ook Van Gucht. ‘Hoe breed de pillen ingezet worden, zal ook afhangen van factoren als de beschikbaarheid en de prijszetting.’

De pil van Pfizer is met 530 dollar (470 euro) per kuur in de Verenigde Staten alvast iets goedkoper dan de 700 dollar die Merck vraagt voor molnupiravir. Wellicht zullen die prijzen in Europa niet gek veel lager liggen. ‘Je zou in een ideale wereld kunnen redeneren dat je elke Belg met een verkoudheid straks zo’n pil toedient’ zegt Callens. ‘Maar aan zo’n prijs en in het huidige tempo van de coronabesmettingen is dat financieel onhaalbaar.’

Van Gucht vermoedt dat overheden in een eerste fase zullen selecteren wie het meest gebaat is met de pillen en dat ze enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar zullen zijn na een positieve test. ‘Als doelgroepen denk ik aan al dan niet gevaccineerde 65-plussers met een onderliggende aandoening die symptomen vertonen en aan mensen jonger dan 65 met een onderliggende aandoening.’

‘Hoe dan ook: als je de kosten-batenanalyse maakt, blijven vaccins veruit het goedkoopste en doeltreffendste wapen. Ik denk niet dat straks elke Belg coronapillen in zijn badkamerkastje heeft staan naast zijn Dafalgan-voorraad.’

Van Gucht is beducht voor een scenario dat niet-gevaccineerden straks geen vaccin meer willen of dat al gevaccineerden geen boosterprik meer willen eens de coronapillen beschikbaar zijn. ‘Wij moeten ook blijven inzetten op vaccinaties en voortgang maken met de derde prikken. Het is niet of de vaccins of de coronapillen, maar het zal een en-enverhaal moeten zijn.’

Zijn de pillen al beschikbaar bij ons?

Nog niet. De Britse toezichthouder zette begin november als eerste het licht op groen voor molnupiravir en bestelde al 480.000 kuren. De Amerikaanse regering koopt 3,1, miljoen kuren als de geneesmiddelenwaakhond FDA de pil goedkeurt.

Merck zegt dat eind dit jaar 10 miljoen kuren klaar kunnen zijn en nog eens minstens 20 miljoen volgend jaar. Het sloot al deals met onder meer Japan en voert onderhandelingen met verschillende regeringen.

De VS bestelden ook al 10 miljoen Pfizer-pillenkuren. Het farmabedrijf zegt dat het in december 180.000 kuren kan produceren en 50 miljoen volgend jaar.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) buigt zich nog over de pillen van Merck en Pfizer. Merck diende eerder deze maand een aanvraag tot goedkeuring in bij het EMA, dat mogelijk al binnen een paar weken beslist. Het agentschap begon deze maand ook zijn beoordeling van de beschikbare data van de Pfizer-pil.

Beide pillen komen te laat voor de huidige coronagolf, maar kunnen misschien tijdens of na de winter in de strijd worden gegooid.

‘België bestudeert de mogelijkheid om molnupiravir en paxlovid aan te kopen, hetzij via een Europees contract, hetzij via een bilateraal contract’, zegt Wendy Lee, de woordvoerster van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, dat de medicijnvoorraden beheert. ‘Op dit moment is er nog geen beslissing gevallen.’

‘Ons land heeft geen tijd te verliezen, ook al blijkt molnupiravir niet heel erg krachtig’, oordeelt Neyts. ‘Zeker als je ziet dat tal van landen de pillen al inslaan. We moeten erover waken dat we niet achter het net vissen.’

Zullen ook armere landen toegang krijgen tot de pillen?

Ja. Zowel Merck als Pfizer sloot vrijwillige licentiedeals met producenten van generische geneesmiddelen, zodat zo’n 100 lage- en middeninkomenslanden goedkopere versies kunnen aankopen.

Coronapillen zijn volgens experts makkelijker te produceren en te verdelen dan de coronavaccins, omdat je voor die laatste onder meer koudeketentransport moet organiseren.