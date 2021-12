De vaccinsprint die een dubbele marathon werd...

Terwijl het Westen volop boosterprikken zet, moeten delen van de wereld nog beginnen te vaccineren. Komt het Covax-programma binnenkort op snelheid? ‘Tot nu toe was het een doekje voor het bloeden.’

Wie zijn zinnen op het rijk der vrijheid had gezet, botste de jongste weken op de harde realiteit. De spoken uit het verleden zijn terug: van piekende besmettingscijfers tot dreigende lockdowns en een tekort aan bedden op intensieve zorg. De nieuwe omikronvariant, die voor het eerst gedetecteerd werd in Zuid-Afrika dat actief naar nieuwe virusvarianten spurt, dreigt de zaken nog meer te bemoeilijken. Hoewel er nog veel niet over geweten is, bevestigt zijn opmars waar wetenschappers al langer voor waarschuwen: we zijn pas veilig als iedereen veilig is. Zolang delen van de wereld niet gevaccineerd zijn, is de kans groot dat het virus muteert en wereldwijd gaat spoken.

Vaccinnationalisme blijkt evenwel een hardnekkige kwaal. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) van in het begin opriep om eerst de kwetsbaarste mensen in te enten, kwam een ‘scramble for vaccines’ op gang, waardoor de vaccinatiegraad wereldwijd sterk verschilt. Terwijl de rijkste en meest ontwikkelde landen het gros van hun bevolking hebben gevaccineerd - en zelfs 12 procent al een boostershot hebben gegeven - is amper 3,75 procent van de bevolking van de minst ontwikkelde landen volledig gevaccineerd.

De essentie Waarover gaat het? De omikronvariant toont aan dat we pas veilig zijn als iedereen veilig is. Zover is het nog lang niet. Terwijl de westerse landen ruim 60 procent van hun bevolking hebben ingeënt en nu ook boosterprikken zetten, is de vaccinatiegraad in Afrika amper 8 procent. Is er beterschap op komst? Hoewel het vaccinatieprogramma Covax nog niet van de grond is gekomen, geloven experts dat de kentering is ingezet. Het einde van de Indiase exportban, een hogere productiecapaciteit en nieuwe vaccins moeten een turbo op de vaccinleveringen zetten. Wat moet er nog gebeuren? Omdat in Afrika amper vaccins worden geproduceerd, zijn de landen er sterk afhankelijk van hulp van buitenaf. Op lange termijn moeten meer vaccins in Afrika zelf worden geproduceerd.

Vooral Afrika loopt achter. Volgens de WGO zijn tot nu toe 102 miljoen van de 1,2 miljard Afrikanen volledig ingeënt, goed voor zo’n 8 procent van de bevolking. In één Afrikaans land, Eritrea, is de vaccinatiecampagne zelfs nog niet begonnen. Slechts een handvol Afrikaanse landen haalt het doel om tegen eind 2021 40 procent van de bevolking in te enten.

Nu steeds meer westerse landen hun heil zoeken in boosterprikken om de hoge coronacijfers te keren en de nieuwe omikronvariant te beteugelen, dreigen armere landen nog maar eens achteraan in de rij te belanden, met een hoge menselijke tol als gevolg. ‘Als we de vaccins op een rationele een eerlijke manier hadden ingezet, zouden we nu, twee jaar ver in de pandemie, veel minder hoge sterftecijfers zien’, verklaarde Soumya Swaminathan, de hoofdwetenschapper van de WGO. ‘Het is nog niet te laat, zelfs nu niet, om zo snel mogelijk de kwetsbaarste bevolkingsgroepen te vaccineren.’

Dat we niet al een pak verder staan, is onder meer aan het haperen van Covax te wijten. Dat initiatief, dat onder auspiciën van de WGO en de vaccinallianties CEPI en GAVI wereldwijd wil verzekeren dat ook armere landen vaccins krijgen, kwam maar moeilijk van de grond. Hoewel Covax beloofde tegen eind 2021 wereldwijd 2 miljard dosissen te leveren, zal het daar maar de helft van realiseren.

Het programma botste op een mengeling van obstakels, met de drang van westerse landen om vaccins voor de eigen bevolking voor te behouden voorop. Daarnaast werd Covax belemmerd door de exportban op vaccins die India uitvaardigde om de piekende besmettingscijfers in het eigen land een halt toe te roepen. Daardoor kon de hofleverancier van het Covax-programma - het Indiase Serum Institute, dat onder meer het AstraZeneca-vaccin produceert en goed is voor driekwart van de Covax-leveringen - meer dan een half jaar lang geen vaccins leveren.

De drang van westerse landen om vaccins voor de eigen bevolking voor te behouden vormt een van de belangrijkste obstakels voor Covax.

Ook met de vaccins die wel geleverd werden, liep het mis, toont een onderzoek van het Britse onderzoeksinitiatief The Bureau. Vaccins kwamen op het laatste moment toe, met chaotische vaccinatiecampagnes tot gevolg, of ze hadden een beperkte houdbaarheid, waardoor landen ze moesten terugsturen of weggooien. De landen die het zich konden veroorloven begonnen dan maar op eigen initiatief over vaccinleveringen te onderhandelen.

Doekje voor het bloeden

‘Covax is maar een doekje voor het bloeden’, zegt Els Torreele, expert medische innovatie en toegang tot geneesmiddelen aan het University College London. ‘Het slaagt er niet in voldoende dosissen te bemachtigen en het kampt met een gebrek aan transparantie. Het is moeilijk te zien wat er precies gebeurt, al is er duidelijk een kloof tussen de aankondigingen en beloftes over de donaties aan het programma en de vaccins die echt ter plaatse arriveren.’



In Nederland ontstond vorige week nog ophef over dat gebrek aan transparantie. Het land stuurde 21 miljoen vaccins naar Covax, 5 miljoen rechtstreeks en 16 miljoen via fabrikanten, maar weet niet waar die beland zijn. Bovendien moest ontslagnemend minister van Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn toegeven dat nog maar 200.000 vaccins echt zijn toegediend. In ons land lijkt er minder onduidelijkheid te zijn. België leverde via Covax zo’n 5 miljoen dosissen aan tien Afrikaanse landen en wil er de komende weken nog 4 miljoen extra leveren.

In de cockpit van Covax erkennen ze bepaalde moeilijkheden, maar benadrukken ze ook dat het een globale verantwoordelijkheid is en dat de jongste maanden vooruitgang is geboekt, onder meer omdat de Indiase exportban werd opgeheven. ‘We moeten eerlijk zijn, het is niet goed genoeg. We moesten het vroeger en beter gedaan hebben’, zegt Luc Debruyne, strategisch adviseur van de internationale vaccincoalitie CEPI, die instaat voor de onderzoeks- en ontwikkelingskant van Covax. ‘Maar we schakelen nu wel een versnelling hoger omdat de productiecapaciteit en de efficiëntie zijn gestegen. Er worden wereldwijd 1,5 miljard dosissen per maand geproduceerd. Bovendien staan met Clover en Novavax nieuwe vaccins in de steigers. Hoe sneller we die hebben, hoe sneller we een turbo op het aantal leveringen kunnen zetten.’

Ook Jean-Cédric Meeus, het hoofd global transport van Unicef, dat meehelpt de vaccins te verdelen, zag het aantal leveringen de jongste tijd toenemen. ‘Er is beterschap. We hebben dit jaar zo’n 653 miljoen dosissen uitgedeeld, waarvan zo’n 250 miljoen de voorbije twee, drie maanden.’ Uit projecties van het wetenschappelijke analysebureau Airfinity blijkt dat er intussen voldoende productiecapaciteit is om die versnelling aan te houden, tenminste als westerse landen niet massaal meer boosterprikken hamsteren dan ze nodig hebben. Het plan is tegen eind dit jaar via Covax 800 miljoen tot 1 miljard dosissen te leveren.

Dat zou alvast één probleem helpen op te lossen. Maar dan stellen er zich nog een pak andere, zoals een tekort aan medisch personeel en materiaal, een zwakke gezondheidszorg, slechte infrastructuur, belabberde wegen of een beperkt zicht op de bevolkingssamenstelling. In Afrika leidde dat er samen met andere gezondheidsprioriteiten en vaccinatieargwaan - vaccins zouden tot onvruchtbaarheid leiden en bedoeld zijn om Afrikanen te vermoorden - toe dat een deel van de vaccins die op het continent zijn toegekomen niet werden gebruikt.

Je moet Afrikaanse landen niet stiefmoederlijk behandelen, alsof zij niets kunnen en wij alles. Luc Debruyne, adviseur internationale vaccincoalitie CEPI Adviseur internationale vaccincoalitie CEPI

‘Je ziet dat sommige landen op hun limieten botsen. Ook daar moeten we mee helpen’, zegt Debruyne. ‘Tegelijk moeten we Afrikaanse landen niet stiefmoederlijk behandelen alsof zij niets kunnen en wij alles. Je hoort vaak opmerkingen over de mRNA-vaccins, die op zeer lage temperaturen bewaard moeten worden, maar zeker in de grootstedelijke gebieden is dat geen probleem. En sommige Afrikaanse landen doen het beter dan wij omdat ze gewend zijn vaccinatiecampagnes op grote schaal uit te rollen.’

Hoe goedbedoeld ook, Covax blijft een verhaal van donaties en afhankelijkheid. Een duurzamere optie, de patenten op vaccins opheffen of investeren in productiecapaciteit op alle continenten, ving tot nu toe bot. ‘Tegenstanders zeggen altijd dat dat te lang duurt’, zegt Torreele. ‘Maar als we daar een jaar geleden mee begonnen waren, waren we nu minder afhankelijk geweest van een handvol bedrijven. Ik vrees dat het nog een tijd zal duren voor de rijke landen zullen toegeven dat vaccins essentiële geneesmiddelen zijn die een speciaal statuut verdienen. Maar als dat inzicht er komt, is dat misschien wel de silver lining van deze pandemie.’

Het Zuid-Afrikaanse biotechnologiebedrijf Afrigen koos voor de vlucht vooruit. Het probeert in een techhub in Kaapstad het mRNA-vaccin van Moderna na te maken met publieke informatie, hulp van experten en financiële steun van de WGO, die zo wil garanderen dat ook ontwikkelingslanden op eigen houtje mRNA-vaccins produceren. De verwachting is dat het over drie jaar een marktklaar product heeft. ‘Als Moderna bereid was zijn kennis te delen, zouden we dat in een jaar voor elkaar krijgen’, zei topvrouw Petro Terblanche onlangs nog in The Washington Post. Ook België steunt het initiatief. ‘Alleen door zo veel mogelijk samen te werken en kennis te delen raken we uit deze crisis’, zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

Ook de Afrikaanse Unie zet in op een eigen Afrikaanse productiecapaciteit. In april kondigde ze aan dat ze de komende 15 jaar vijf vaccincentra in Afrika wil bouwen. Het plan is over 20 jaar 60 procent van de vaccins die op het continent gebruikt worden ter plaatse te produceren, terwijl dat nu slechts 1 procent is. Moderna en het Duitse farmabedrijf BioNTech, bekend van het Pfizer-vaccin, kondigden eveneens aan fabrieken in Afrika te willen bouwen, maar dan zonder de controle uit handen te geven.

Vaccins als liefdadigheid Het vaccinatieprogramma Covax heeft sinds februari 2021 653 miljoen vaccins verscheept. De meeste vaccins gingen naar Pakistan (48,9 miljoen), Bangladesh (47,7 miljoen) en Indonesië (46,8 miljoen).



Naast het Covax-initatief worden ook veel vaccins verstuurd via onderlinge overeenkomsten voor ontwikkelingshulp. Op die manier bereikten tot nu toe zo’n 4,9 miljard vaccins ontwikkelingslanden. Daarnaast werden ook nog 28 miljoen vaccins ingezameld via het vaccinatieprogramma van de Afrikaanse Unie (AVAT)

Daarnaast moeten we internationaal beter doorpraten hoe we pandemieën aanpakken, zeggen experts. ‘We moeten onze strategie voor het aanpakken van de pandemie verfijnen’, zegt Torreele. ‘Is het een prioriteit iedereen een booster te geven, als delen van de wereld niet gevaccineerd zijn? En moet in de rest van de wereld op dezelfde manier gevaccineerd worden als bij ons? Er is steeds meer evidentie dat het coronavirus zwaar gewoed heeft in bepaalde Afrikaanse landen, maar dat het er niet veel schade heeft berokkend omdat mensen al een zekere immuniteit verworven hadden door eerdere virussen. Moeten we in die landen dan dezelfde strategie volgen of focussen op de kwetsbare groepen?’