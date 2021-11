‘Dit is gewoon hoe mijn hersenen werken’...

Is Elon Musk, de rijkste mens op aarde, een briljante ondernemer met het karakter van een twaalfjarige? De ‘Technoking of Tesla’ goochelt op de beurs en provoceert op Twitter. Miljoenen fans vinden dat meesterlijk, anderen wat minder.

Met onmetelijke rijkdom komt niet noodzakelijk ook enige klasse. Dat werd enkele dagen geleden duidelijk toen op de Twitter-account van Bernie Sanders, onafhankelijk Amerikaans senator en al meermaals Democratisch presidentskandidaat, een redelijk generische boodschap verscheen, recht uit zijn arsenaal aan campagnethema’s: ‘We moeten van de extreem rijken eisen dat ze hun eerlijk deel bijdragen. Punt.’ Veel antwoorden volgden, maar eentje stak er bovenuit: ‘Ik blijf vergeten dat je nog altijd leeft.’ Niet van een of andere anonieme trol, maar getekend: Elon Musk, met vele miljarden voorsprong de rijkste mens ter wereld.

Musk - vader van vier bedrijven en zeven kinderen - nam het bericht duidelijk erg persoonlijk. Hij valt in ieder geval als geen ander onder de doelgroep. Door de waanzinnige vlucht die het aandeel Tesla de afgelopen twee jaar heeft genomen is hij zowat 300 miljard dollar waard, leert de Bloomberg Billionaires Index.

Dat er ideologische meningsverschillen zijn tussen de 50-jarige ondernemer en de 80-jarige socialist, hoeft niet te verbazen. Misschien geldt hetzelfde voor het feit dat de huid van Musk, ondanks zijn eclatante zakelijke succes en zijn drukke agenda, zo dun is dat hij de noodzaak voelt om Twitter-relletjes op te poken. Hij vervolgde met: ‘Hoe weten we of hij niet is ontvoerd door aliens?’ En: ‘Wil je dat ik nog meer aandelen verkoop? Zeg het dan gewoon.’

Zijn vele supporters smulden ervan, de eerste tweet werd meer dan 300.000 keer geliket. Tegelijk regende het kritiek en oproepen aan zijn adres om ‘eindelijk eens volwassen te worden’. De Tesla-baas had in de dagen daarvoor in schijven voor een fabelachtige 6,9 miljard dollar aan aandelen van zijn autobedrijf verkocht. Daarmee kwam hij tegemoet aan de belofte die hij had gemaakt in zijn intussen beruchte Twitter- peiling. Begin deze maand had Musk aan zijn 64 miljoen volgers gevraagd of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen zodat hij er niet langer van beschuldigd kan worden belastingen te ontwijken. De ja-stemmen wonnen overtuigend, met 57 procent.

Populaire levensstijl

In de VS geldt alleen een belasting op gerealiseerde winsten bij de verkoop van aandelen, en niet op latente zolang je de aandelen bijhoudt. Op de monsteropbrengst die Musk met de verkoop opstrijkt, wordt hij dus belast. Zijn aangifte zal daarmee een pak hoger uitkomen dan de afgelopen jaren, toen hij volgens een onderzoek van ProPublica gemiddeld 3,3 procent inkomensbelasting betaalde.

Dat komt omdat Musk, zoals hij regelmatig onder de aandacht brengt, bij geen enkele van zijn bedrijven een salaris of bonus uitbetaald krijgt. Hij bezit alleen aandelen, in het geval van Tesla goed voor zo’n 17 procent van het kapitaal.

Schermvullende weergave ©Christophe Gateau/dpa

Dat laat een levensstijl toe die populair is onder multimiljardairs. Ze kunnen die financieren door bij banken te lenen met hun aandelenportefeuille als onderpand. Tegen de huidige lage rentes kunnen Musk en co. erg goedkoop persoonlijke schulden maken, terwijl de beurshausse hun rijkdom alleen opdrijft. Zolang je geen aandelen verkoopt, kan je dus belastingvrij en zonder een vast inkomen door het leven fietsen, een strategie die ‘buy, borrow, die’ wordt genoemd.

In het geval van Musk moet hij wel een deel van zijn belang omzetten in cash omdat hem binnenkort een fikse belastingrekening te wachten staat. Hij moet tegen augustus beslissen of hij een pakket aandelenopties - die hem de kans geven om aandelen bij te kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs - al dan niet verzilvert. Het gaat om bijna 23 miljoen aandelen tegen amper 6,24 dollar per stuk. Vandaag schommelt de prijs rond 1.000 dollar, dus hij zou gek zijn om de opties gewoon te laten vervallen, al zal hij op het verschil in prijs wel belast worden.

Die opties zijn onderdeel van het jaren geleden opgestelde contract dat zijn verloning rechtstreeks afhankelijk maakt van de prestaties van het bedrijf. Die zijn ontegensprekelijk uitstekend, waardoor zijn rijkdom de voorbije jaren tot stratosferische hoogten is geklommen.

Uiteindelijk bleek ook dat Musk al sinds september van plan was een stuk van zijn belang in Tesla te dumpen, als onderdeel van een vooraf vastgelegd schema om af en toe pakketjes in te ruilen voor cash. Dat is gebruikelijk voor bedrijfsleiders om ver weg te blijven van mogelijke verdachtmakingen over insidertrading.

De peiling waarbij Musk de Twitter-wereld even heel casual liet beslissen over een van de grootste transacties die een CEO ooit deed, had dus alles weg van een slim georkestreerd stukje internettheater. Het was vooral willekeurig: hoeveel van de stemmers waren Tesla-beleggers?

En wat vond Vanguard Group, de tweede aandeelhouder van Tesla na Musk zelf, ervan dat in de peiling eender welke twitteraar evenveel stemrecht had als haar? Een analist van Wedbush Securities zei: ‘Een peiling organiseren op Twitter om 10 procent te verkopen is alweer een bizarre soap die wereldwijd alleen maar kan gebeuren bij één bedrijf en bij één CEO.’

Overrijpe waardering

Was het voor Musk een elegante manier om de beslissing in de schoenen te schuiven van anderen - zijn fanbasis op Twitter, de fiscus - zonder zelf expliciet te moeten signaleren dat hij de waanzinnige waardering van het bedrijf stilaan overrijp vindt? Een waardering die voor een stuk gestut wordt door de bravoure en de persoonlijkheid van Musk en het vertrouwen van mensen in zijn status als anti-establishmentheld.

Het kwam ook goed uit om goodwill te creëren bij een breder publiek. Het manoeuvre kwam er tegen een achtergrond van verwoede pogingen van de Democratische meerderheid in het Amerikaanse Congres om miljardairs extra te belasten om bij te dragen aan klimaat- en infrastructuurplannen. De Democratisch senator Ron Wyden was sceptisch. ‘Of de rijkste man ter wereld al dan niet belastingen betaalt, zou niet mogen afhangen van een poll.’ Musks reactie daarop was misschien iets te obsceen om hier af te drukken.

De stunt past in ieder geval bij de gewoonte van de Tesla-stichter om zijn volgers - van wie velen dankzij Tesla schatrijk moeten zijn geworden - het gevoel te geven dat ze volledige inzage hebben in zijn financiële beslissingen. Zo deelde hij vorig jaar mee dat hij al zijn huizen zou verkopen en geen eigendom meer zou bezitten, een belofte die hij nakwam met de verkoop van zijn laatste landgoed in San Francisco voor 32 miljoen dollar deze week.

Keer op keer kan Musk de provocatie niet laten.

Hij dreigde er tijdens de eerste coronagolf op Twitter ook mee om de hoofdzetel vanwege te strikte coronaregels te verhuizen van Californië naar Texas. Ook dat werd onlangs officieel. Texas is nota bene een staat waar inwoners geen inkomensbelasting betalen.

Maar keer op keer kan Musk ook de provocatie niet laten. Hij ging de voorbije dagen in de clinch met Michael Burry (de hefboomfondsbeheerder die beroemd werd in ‘The Big Short’), David Beasley (de voorzitter van het World Food Programme van de VN) en Martin Eberhard (de medestichter van Tesla en volgens Musk ‘de ergste persoon met wie hij ooit werkte’).

Volgelingen

Een leger aan volgelingen kan de ongefilterde uitlatingen goed smaken. Daar een lijn in trekken is allesbehalve een simpele opgave. Naast veel informatie over Tesla en SpaceX promoot hij regelmatig obscure en minder obscure aandelen of cryptomunten die vervolgens spectaculaire bokkensprongen maken. Zijn tweets zijn een van de drijvende krachten achter bizarre marktbewegingen zoals we er dit jaar veel hebben gezien, denk maar aan de Wallstreetbets-affaire begin dit jaar, waarbij hij het toen zwaar gehypete aandeel GameStop extra duwtjes gaf.

Eigenlijk moet Musk zijn tweets eerst laten passeren langs de topadvocaten van Tesla, maar het is lang niet duidelijk of dat wel gebeurt, of dat wel gehandhaafd wordt, en of eventuele boetes ook maar iets betekenen in het licht van zijn massieve rijkdom. In 2020 zou Musk de regel minstens twee keer hebben overtreden, bleek uit een melding van de beurswaakhond SEC. Die had Musk in 2018 de verplichting opgelegd om zijn berichten te laten goedkeuren nadat hij er op Twitter had uitgeflapt dat hij Tesla van de beurs zou halen tegen 420 dollar per aandeel en dat de financiering rond was, wat achteraf niet waar bleek. De grootbank JPMorgan eiste deze week nog 162 miljoen dollar schadevergoeding vanwege die episode.

Schermvullende weergave ©Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die prijs van 420 dollar - minder dan de helft van de koers van vandaag - was toen ongetwijfeld geen toeval. 420 is een symbolisch getal voor cannabisgebruikers: op 20 april (4/20 in de Amerikaanse aanduiding) wordt de feestdag van de wiet gevierd. De studentikoze kwinkslag is typisch Musk - die ooit een joint opstak tijdens een podcastinterview. Het was ooit zijn bedoeling dat de modellen van Tesla S, E, X en Y zouden heten, maar de E werd een 3 omdat Ford die merknaam niet wilde afstaan. Hij rustte ook sommige auto’s uit met AI-gestuurde scheetgeluiden, veranderde zijn titel van CEO naar Technoking en verkocht vlammenwerpers via het internet.

Badass of puberaal: het is maar een van de kantjes van Musk die van hem een polariserende figuur maken. Want niemand ontkent dat hij een briljante uitvinder en een bewonderenswaardige ondernemer is. Met Tesla en SpaceX heeft de immigrant uit Zuid-Afrika twee gevestigde industrieën compleet naar zijn hand gezet, tegen alle verwachtingen in.

Tesla is meer waard dan alle grote autoproducenten samen, en pusht de wereld richting elektrificatie van transport, een broodnodige doelstelling in de strijd tegen de klimaatverandering. SpaceX is het eerste en voorlopig enige private bedrijf dat mensen in een baan om de aarde kan brengen. Met dat bedrijf streeft hij ook zijn ultieme, stripverhaalachtige doelstelling na: de mensheid naar Mars brengen om het ‘licht van het bewustzijn te redden’. Daarin wil hij zijn geld steken, liever dan in belastingen, tweette hij eind oktober.

Dachten jullie nu echt dat ik een rustige, normale kerel was? Elon Musk Topman Tesla