‘Duizend extra bedden op intensieve zorg lossen niets op’...

Hoeveel plaats is er nog op de afdelingen intensieve zorg? Die vraag bepaalt niet alleen bij elke coronagolf het lot van ons land, ze legt ook de vinger op de zere plek in ons zorgsysteem. Wat kan beter?

Bij elke coronagolf houden ziekenhuizen ons het allerzwartste scenario voor: als de bedden op hun diensten intensieve zorg volzet zijn, rest niets anders dan tussen de patiënten in een levensbedreigende toestand keuzes te maken. Dat moment komt dichtbij, waarschuwde Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, deze week andermaal.

De druk op de zorg blijft hoog. Volgens de jongste statistieken zijn er gemiddeld 318 opnames per dag. Dat brengt het totaal op 3.707 bezette ziekenhuisbedden. De alarmdrempel van 500 mensen op de intensieve diensten zijn we met 821 al lang voorbij.

Wat is er aan de hand in de zorg? De capaciteit op de afdelingen intensieve zorg is al sinds het begin van de pandemie een van de grote knelpunten. Ze bepaalt bij elke golf mee welke maatregelen we opgelegd krijgen. Hoe kan dat opgelost worden? In het werkveld en bij administraties valt te horen is dat een capaciteitsverhoging niet de weg vooruit is voor de intensieve zorg. Meer mensen geloven in een differentiatie, met verschillende types of niveaus van bedden. Daaraan worden dan specifieke expertise, financiering en bestaffing gekoppeld. Wanneer komt die hervorming er? Een reorganisatie van de intensieve zorg is nog niet voor meteen. De ogen zijn nu vooral gericht op de vierde golf.

Door die cijfers kregen ziekenhuizen van het Hospital & Transport Surge Capacity Committee (HTSC), het overlegorgaan van de overheid, ziekenhuizen en experts, de vraag alle niet-dringende zorg met twee weken uit te stellen. Het gaat niet alleen om ingrepen waarvoor een opname op intensieve zorg nodig is, maar ook om dagopnames. Denk aan wijsheidstanden trekken of trommelvliesbuisjes plaatsen. Het personeel dat zo op operatiekwartieren en ontwaakzalen vrijkomt, kan bijspringen op intensieve zorg.

Capaciteit opkrikken

De beslissing moet helpen de coronacrisis in te dijken. Maar er is ook een andere kant: door zo’n uitstel neemt de zorgachterstand nog toe. Veel behandelingen die tijdens de vorige pieken on hold werden gezet, zijn nog niet ingehaald. Dat leidt niet alleen tot frustratie, maar ook tot discussie over de toekomst van onze zorg. Moet we de intensieve zorg, die tijdens deze crisis telkens weer het grote knelpunt blijkt, niet anders organiseren?

De oplossing die nogal snel naar voren wordt geschoven is: krik het aantal bedden op intensieve zorg op. Van 2.000 naar 3.000, suggereerde de ondernemer Marc Coucke. Dan hebben we een grotere buffer als het opnieuw misloopt.

Zo simpel is het niet, zegt elke expert stellig.

Ons land telt al heel veel bedden op intensieve zorg. Terwijl OESO-landen gemiddeld 12 intensievezorgbedden per 100.000 inwoners hebben, heeft ons land er 17,4. Daarmee staan we op de vierde plaats.

Velen betwijfelen of een capaciteitsverhoging veel zoden aan de dijk zet. ‘Of je nu 3.000, 4.000 of 5.000 bedden hebt: vollopen doen ze sowieso. Er zullen er nooit genoeg zijn om een virus ongebreideld los te laten. Een systeem heeft altijd een limiet’, zegt Geert Meyfroidt (UZ Leuven), die tot juni voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde was. Hij vergelijkt het met autosnelwegen bijbouwen. ‘Dat lost het fileprobleem ook niet op.’

De vraag is ook: als we meer intensievezorgbedden voorzien, wat doen we daarmee als de pandemie gaat liggen? ‘Ook als je zulke bedden niet gebruikt, vergen ze geld. Infrastructuur moet onderhouden worden en apparatuur moet up-to-date blijven. Hoe groter de buffer, hoe minder kostenefficiënt’, zegt Marcel Van der Auwera, hoofd van het HTSC.

Verpleegkundigen en artsen kunnen, in een scenario van capaciteitsverhoging, wel flexibel ingezet worden. Op drukke momenten, als veel virus circuleert, kunnen ze op intensieve zorg werken, in rustiger periodes op gewone verpleegafdelingen. Maar ook in dat geval zijn er beperkingen. Van der Auwera: ‘We zitten sowieso met een groot tekort aan werkkrachten in de zorg. Voor intensieve zorg heb je mensen nodig die een gespecialiseerde opleiding achter de rug hebben. Zelfs al neemt de instroom van studenten verpleegkunde toe, het duurt jaren voor die op de werkvloer staan. En de vraag blijft: hoeveel van hen zijn bereid niet één keer maar voortdurend van afdeling te wisselen?’

Vaststaat dat bij een reorganisatie van intensieve zorg niet alleen gefocust mag worden op covid. De toekomst kan ook gezondheidscrisissen van een heel andere aard met zich meebrengen. Denk aan een groot chemisch of biologisch incident, of een pandemie die vooral kinderen treft. ‘In zulke gevallen heb je een heel andere capaciteit nodig’, zegt coronacommissaris Pedro Facon.

Het zou beter zijn meerdere niveaus in de intensieve zorg aan te brengen. Hoe? Dat is een complexe oefening. Marcel Van der Auwera Topman HTSC

Het meest bijval krijgt de piste waarbij de 2.000 beschikbare bedden slimmer worden ingezet. Nu merken velen op dat alle intensievezorgbedden gelijkgesteld worden. Er wordt in evenveel financiering en personeel voorzien. Maar het ene intensievezorgbed is het andere niet. De zorg voor een jonge persoon met multiorgaanfalen en bloedvergiftiging is heel anders dan die voor een oude patiënt na een standaardhartoperatie.

Er wordt gewezen op de kwaliteitsverschillen. Neem de extra intensievezorgbedden die via het Surge Capacity Plan of ziekenhuisnoodplan werden gecreëerd. ‘Daar staat personeel dat weinig expertise heeft op het vlak van intensieve zorg. Die mensen hebben bijkomende opleidingen hebben gekregen, maar ze missen de ervaring van geroutineerde teams. Zoiets kan de overlevingskans van patiënten beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor het traject na de opname: ook de revalidatie kan moeizamer verlopen als je niet de kwalitatiefste intensieve zorg hebt gekregen’, zegt Facon.

In ziekenhuizen die tijdens de eerste golf gedwongen werden in extra bedden te voorzien hadden ernstig zieke patiënten een risico van 27 procent om te sterven. In ziekenhuizen die niet moesten opschalen, was dat 21 procent, becijferde het gezondheidsinstituut Sciensano samen met de intensivist Meyfroidt in het vakblad The Lancet Regional Health. Ook bleken tussen ziekenhuizen grote en onverklaarde verschillen te bestaan voor de uitkomst van patiënten, zelfs na correctie op de ernst van hun ziekte en de overbelasting. Dat suggereert dat er een verschil in kwaliteit van zorg was.

Geanonimiseerde maar niet-gecorrigeerde data die het Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA) van de federale overheidsdienst Volksgezondheid verkreeg, toonden ook verschillen, zij het regionaal. Tussen maart 2020 en midden juni 2021 overleden in Vlaamse ziekenhuizen minder coronapatiënten dan in Brusselse of Waalse.

Financiering volgens expertise

Experts in ziekenhuisfinanciering en -organisatie menen dat het wijs is af te stappen van het systeem waarin alle intensievezorgbedden gelijk worden gesteld. Volgens hen is het beter om, net als in Nederland of een aantal Angelsaksische landen, de intensieve zorg te differentiëren en verschillende niveaus van bedden te installeren die dan, afhankelijk van hun expertise, in meer of mindere mate gefinancierd en bestaft worden. Ze maken de vergelijking met de complexe beroertezorg: daarvoor zijn enkele centra aangeduid die op het allerhoogste niveau werken. Dat wil niet zeggen dat andere ziekenhuizen geen mensen na een beroerte meer kunnen helpen, maar ze zijn bedoeld voor basalere zorg.

Met zo’n reorganisatie kan op intensieve zorg winst geboekt worden, zegt Facon, wellicht zonder dat er bedden bij moeten. Vooral de expertise maakt het verschil. Een arts die vaker bepaalde handelingen bij kritieke patiënten uitvoert, is een betere arts. Hetzelfde geldt voor een verpleegkundige. Facon: ‘Ook voor corona zagen we grote verschillen in de praktijk. Op sommige diensten leggen ze patiënten relatief snel aan een hartlongmachine, terwijl dat in andere helemaal niet gebeurt, omdat ze uit ervaring weten dat dat voor die patiënt geen meerwaarde heeft.’

Hoe kan die niveauverdeling er precies uitzien? En hoe verdeel je de bedden? Daarop heeft nog niemand een antwoord. ‘Harttransplantaties zullen op een andere manier ingeschaald worden dan een hartinfarct, dat spreekt voor zich. Maar hoeveel bedden je precies in welk niveau voorziet, is een complexe oefening’, zegt Van der Auwera. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) begint volgend jaar een studie naar de mogelijkheid een tussenniveau op te richten op intensieve zorg.

Of je nu 3.000, 4.000 of 5.000 bedden hebt: vollopen doen ze toch. Geert Meyfroidt, intensivist UZ Leuven

In een ideaal scenario maakt de hervorming van intensieve zorg deel uit van de ziekenhuishervorming. Die staat al lang op de agenda, maar door corona worden er amper nog stappen vooruit gezet. Het virus zet de pijnpunten verder op scherp.

De versnippering van bevoegdheden op het vlak van welzijn en gezondheid maakt eenheid van commando moeilijk en leidde tijdens de pandemie tot allerlei vertragingen. Ook de ziekenhuisnetwerken, waarin instellingen efficiënter samenwerken en expertise herverdelen, staan nog maar aan het begin. De ziekenhuisfinanciering blijft een oud zeer: ze mist nog altijd transparantie en is te weinig resultaatgericht. Veel instellingen blijven verlies draaien.

De vraag is dan ook of intensieve zorg binnenkort hervormd wordt. Op papier kan dat snel uitgetekend zijn. Maar dan volgt de institutionele machinerie. Sommige aspecten, zoals de financiering, moeten op het federale niveau beslist worden, andere, zoals de erkenning, door de deelstaten. Sowieso moeten over de praktische uitvoering een heleboel verplichte adviezen gevraagd worden.

Velen zijn beducht de discussies hierover al te voeren. De sector is volop bezig een vierde golf te bezweren. Niet iedereen vindt dit het goede moment om in het werkveld te spreken over wat anders en beter moet.