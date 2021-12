Gentse rechtbank zet na 20 jaar punt achter L&H-drama...

Pol Hauspie (links) en Jo Lernout in 1999, toen alles nog voor de wind leek te gaan, op het dak van het L&H-hoofdkwartier in Ieper.

Het Gentse hof van beroep zet vrijdag een punt achter de saga van Lernout & Hauspie, samen met de ondergang van Fortis en Dexia het grootste trauma uit de Belgische beursgeschiedenis. Wat begon als een gedurfd en visionair project, ontaardde in een verhaal van hoogmoed, leugens en fraude.

De Gentse rechtbank maakt vrijdag bekend op hoeveel schadevergoeding de gedupeerden van Lernout & Hauspie nog aanspraak kunnen maken. Of die gedupeerden daar een beter gevoel van krijgen, is maar de vraag. Niet alleen hebben ze 20 jaar op deze dag moeten wachten, bovendien zit er niet meer in dan een symbolische schadevergoeding omdat er bij de beschuldigden nauwelijks nog iets te rapen valt.

Wat gebeurt er? Exact 34 jaar na de oprichting van L&H moet het hof van beroep van Gent zich uitspreken over een schadevergoeding voor de gedupeerde beleggers. Waarom? De hoofdrolspelers in de saga, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, zijn al in 2010 veroordeeld door het Gentse hof van beroep voor hun rol in door fraude getekende ondergang van wat ooit de techparel van Vlaanderen was. Maar dat was een strafrechtelijke procedure. Nu volgt de burgerlijke uitspraak. Zal dat veel opleveren? De meer dan 15.000 gedupeerde beleggers moeten geen illusies koesteren, omdat er bij de ex-toplui van L&H zo goed als niets te rapen valt. De uitspraak is vooral symbolisch belangrijk.

De datum van de einduitspraak is in elk geval goed gekozen. Het is exact 34 jaar geleden dat bij een Ieperse notaris de oprichtingsakte werd ondertekend van de nv Lernout, naar de oprichter Jo Lernout. Pas twee jaar later zou daar ook de familienaam van de andere oprichter, Pol Hauspie, aan worden toegevoegd.

Beide mannen waren dertigers die elkaar professioneel hadden leren kennen en elkaar vonden in hun passie voor software en technologie. Uiteindelijk beslisten ze samen hun droom na te jagen en een bedrijf op te richten dat taal- en spraaktechnologie zou ontwikkelen. De twee waren er rotsvast van overtuigd dat alledaagse gebruiksvoorwerpen - van het koffiezetapparaat tot de stofzuiger - ooit met de stem bestuurd zullen worden. En ze wilden die markt veroveren.

Het is vandaag moeilijk te bevatten hoe enorm ambitieus én naïef die visie op dat ogenblik was. De eerste min of meer betaalbare huiscomputers waren amper enkele jaren oud en stelden weinig voor inzake geheugen en rekenkracht. Spraaktechnologie was in die beginjaren een nichemarkt die nauwelijks commerciële toepassingen had. Speelgoedfabrikanten zagen er wel wat in om ‘sprekende’ poppen en knuffels op de markt te brengen, en enkele softwarebedrijven werkten aan de eerste versies van dicteersoftware. Het echte werk was tot die tijd verricht in de onderzoekscentra van multinationals als IBM en in universiteiten. Ook de Amerikaanse overheid financierde heel wat onderzoek via DARPA, het defensieagentschap dat de ontwikkeling van baanbrekende technologieën ondersteunt.

Investeerders vinden was al helemaal een uitdaging. Er was geen uitgebouwde start-upscene en er waren al evenmin incubatoren en ‘unicorns’ (start-ups met een beurswaarde van meer dan 1 miljard). Die woorden moesten nog worden uitgevonden. De weinige durfkapitalisten die er waren, hadden geen ervaring met het begeleiden van zo’n visionair techproject. Om hun eerste centen bijeen te krijgen, gingen Lernout en Hauspie ‘met de hoed’ rond, zoals dat heet, bij de boeren, bakkers en beenhouwers uit hun geboortestreek.

Licenties

De twee ondernemers zochten aanvankelijk vooral een plekje in dat prille ecosysteem. Ze namen licenties op bestaande technologie die ze in Europa probeerden te verdelen, en legden contacten met onderzoekers in de hoop eigen toepassingen te ontwikkelen. Maar de kloof tussen droom en realiteit was gigantisch. Het bedrijfje had nauwelijks inkomsten, maar moest voortdurend investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat zou zich vertalen in een nooit aflatende zoektocht naar geld en in ‘creatieve’ oplossingen om de financiën rooskleuriger voor te stellen dan ze waren.

Lernout en Hauspie hadden al snel geleerd dat het loonde je naam te verbinden aan die van ambitieuze politici.

Al in 1991 werd dat een eerste keer duidelijk. Gimv, BeneVent en de Vlaamse Investeringsvennootschap - drie investeringsfondsen die de twee toch hadden kunnen overtuigen om 60 miljoen frank (1,5 miljoen euro) in hun bedrijf te stoppen - hielden het al na twee jaar voor bekeken. Dat Gimv ruim een jaar later toch terugkeerde als minderheidsaandeelhouder, had volgens kenners alles te maken met politieke druk. De investeringsmaatschappij was in die dagen vooral een vehikel om de technodromen van de Vlaamse regering, onder leiding van Luc Van den Brande (CVP, nu CD&V), vorm te geven. Voor Lernout en Hauspie was dat een duidelijk signaal dat het loonde je naam te verbinden aan die van ambitieuze politici.

Schermvullende weergave

L&H ging zich gaandeweg nog meer toeleggen op de ontwikkeling van eigen spraaktechnologie, in de hoop dat die miljarden waard zou zijn wanneer de markt er eindelijk klaar voor was. Met de hulp van Nico Willaert, een rasverkoper die zich gaandeweg zou ontpoppen tot ‘derde man’ en financiële regelaar van het spraaktechnologiebedrijf, slaagden ze erin enkele bankiers en ondernemers, onder wie de veevoedermagnaat Fernand Cloet, te doen investeren.

Nasdaq

De oprichters en hun adviseurs schatten correct in dat het in Vlaanderen altijd moeilijk zou blijven investeerders te overtuigen en klanten te vinden. Het plan rijpte om, als eerste Belgen ooit, de stap te zetten naar een aandelenbeurs die toen nog zeer exotisch in de Vlaamse oren klonk: Nasdaq. De toenemende interesse van grote Amerikaanse techbedrijven voor de Vlaamse start-up - AT&T kocht in 1993 een

belang van 5 procent voor 5 miljoen dollar - sterkte hen in de overtuiging dat dat de juiste stap was.

Op 1 december 1995 schreven Lernout & Hauspie beursgeschiedenis met de eerste notering op Nasdaq, onder het tickersymbool LHSP. De interesse voor techaandelen zat op dat moment in de lift, en beleggers meenden dat de combinatie van spraaktechnologie en het ontluikende internet een goudmijn kon worden. Op het einde van de eerste handelsdag was het bedrijf al 6,5 miljard frank (162 miljoen euro) waard.

In de jaren die volgden, leken alle zorgen uit de beginjaren voorgoed verleden tijd. Met de hulp van gretige beleggers - de dotcombubbel was volop in de maak - werd de beursnotering voor L&H een geldautomaat die gratis flappen bleef uitspuwen. Een half jaar na de eerste notering werden opnieuw aandelen aan het publiek verkocht tegen ruim het drievoudige van de intekenprijs. Met Gaston Bastiaens haalde L&H in 1996 een CEO in huis die het vertrouwen moest wekken van Wall Street. Met Philips, Apple en het softwarebedrijf Quarterdeck in zijn cv, en ervaring in Azië, was hij de geknipte man om het bedrijf naar de volgende groeifase te leiden.

De overnames, vaak betaald met eigen aandelen, volgden elkaar op. L&H bouwde aan een talendatabank met de overname van vertaalbureaus, onder meer Mendez in 1996. In de medische sector - waar machinetranscripties kunnen helpen om artsen te ontlasten bij het schrijven van verslagen - kocht L&H het Amerikaanse bedrijf Kurzweil Applied Intelligence. Het was een symbolisch belangrijke deal: het bedrijf was opgericht door Ray Kurzweil, een van de bekendste Amerikaanse uitvinders en een topexpert in artificiële intelligentie.

Heel Vlaanderen leerde intussen het duo uit de Westhoek kennen dat onze regio internationale faam had bezorgd. In het Ieperse wemelde het van de verhalen over mensen die dankzij Jo en Pol miljonair waren geworden. Het aandeel belandde in menige beleggingsportefeuille, en toppolitici en koning Albert kwamen naar Ieper om de nieuwe ‘Managers van het jaar’ de hand te schudden.

De reputatie van L&H bereikte een hoogtepunt in 1997, toen Microsoft in het kader van een ‘strategische alliantie’ 1,7 miljard frank (42,5 miljoen euro) investeerde. De spraakmakers uit Ieper kregen uitzicht op een integratie in Windows , de software die toen heer en meester was op de pc-markt. De deal werd enkele maanden later gevierd met een bezoek van Microsoft-oprichter Bill Gates aan ons land, dat alleen ontsierd werd door een taart die vanuit het publiek in het gezicht van Gates geduwd werd.

Voor de vele jonge ontwikkelaars die in Ieper aan de slag waren, was het een wonderlijke periode. ‘Wij volgden de beurskoers natuurlijk ook, want we hadden allemaal opties in het bedrijf. Iedereen had toen zo’n tickerbalkje openstaan in zijn Windows’, herinnert Michaël Brands zich. Als twintiger met diploma’s Romaanse talen en filosofie kwam hij in 1996 in dienst van L&H. ‘We vroegen ons weleens af waarom de beurskoers op een gegeven dag plots met procenten omhoog ging. ‘Welke geweldige dingen hebben we nu gedaan?’, vroegen we dan aan elkaar. De mensen dachten dat we allemaal aan marmeren bureaus werkten en met een limo naar het werk reden, maar de realiteit was dat we op een bouwwerf zaten. Er kwamen wekelijks nieuwe mensen bij, en het bedrijf wilde die absoluut allemaal in Ieper hebben. Het lange pendelen was ook de reden waarom ik er in 2000 ben weggegaan.’

Valleien

Dankzij de connectie met Gates gingen overal ter wereld de deuren open voor Lernout & Hauspie. Ook Intel stapte in het bedrijf, en L&H overtuigde financiers om mee te stappen in een grote droom om overal ter wereld ‘valleien’ rond spraaktechnologie te bouwen. Het model van Flanders Language Valley in Ieper zou door een nieuwe stichting, de SAIL Trust, ook op andere plaatsen in de wereld gekopieerd worden. Op de galaopening van FLV Fund in 1999 maakten onder meer prins Filip, ex-premier Jean-Luc Dehaene (CVP/CD&V) en premier Guy Verhofstadt (VLD/open VLD) hun opwachting, en sprak de Israëlische ex-premier Shimon Peres in een videoboodschap zijn bewondering uit voor het bedrijf.

Critici begonnen zich af te vragen of de oprichters niet aan grootheidswaanzin leden, maar de beleggers lieten het niet aan hun hart komen. Op de top van de dotcombubbel bereikte het bedrijf een beurswaarde van meer dan 11 miljard euro. De vroegste aandeelhouders konden toen verkopen tegen 25 keer de intekenprijs. L&H zelf gebruikte de enorme beurskapitalisatie om zijn grootste dubbelslag ooit te slaan. In maart 2000 kocht het zowel de maker van dicteeroplossingen Dictaphone als zijn grootste concurrent Dragon.

Maar op dat moment pakten de donderwolken zich boven Ieper al samen. Mark Maremont en Jesse Eisinger, twee journalisten van de Wall Street Journal die het eerder al aan de stok hadden gekregen met CEO Bastiaens wegens hun kritische vragen, begonnen zich volop te verdiepen in de opmerkelijke omzetgroei. De bom barstte in de zomer van 2000. De WSJ onthulde dat het grootste deel van de omzet afkomstig was van enkele schimmige en fictieve bedrijven in Singapore en Zuid-Korea. De beurskoers kelderde.

Het imperium dat in 13 jaar tijd zorgvuldig was opgebouwd, zou in amper een half jaar tijd als een kaartenhuis in elkaar stuiken. L&H werd plots aangeschoten wild voor journalisten, shortsellers, de beursautoriteiten en uiteindelijk ook het gerecht. Er kwamen nieuwe onthullingen over de manier waarop L&H omzet genereerde door bevriende partijen vennootschappen te laten oprichten - de zogenaamde Language Development Companies of LDC’s - aan wie het voor miljoenen euro’s licenties verkocht. Als klap op de vuurpijl werd de Koreaanse topman John Seo ontslagen op beschuldiging van het verduisteren van 30 miljoen dollar van FLV Fund, het aan L&H gelieerde investeringsfonds.

Bastiaens, Lernout, Hauspie en Willaert ruimden plaats voor Dictaphone-topman John Duerden (CEO) en ex-Philips-topman Roel Pieper (voorzitter), maar niets kon het vertrouwen nog herstellen. Eind november vroegen eerst de Amerikaanse dochters en daarna de Belgische moedervennootschap bescherming tegen hun schuldeisers aan. Op dat moment waren velen - ook de oprichters - ervan overtuigd dat er nog genoeg waarde in het bedrijf zat om een faillissement te vermijden. Maar de hele constructie bleek uiteindelijk te rot om nog op te lappen. L&H sleepte voor honderden miljoenen schulden mee door de ambitieuze overname van Dictaphone, de techwaarderingen waren gekelderd, en geen enkele bank of investeerder wilde nog zijn nek uitsteken voor een bedrijf dat dagelijks met dubieuze verhalen in het nieuws kwam. De stichters werden opgejaagd door het gerecht en konden geen steun meer bieden.

Philippe Bodson, een bekende captain of industry die als crisismanager werd binnengehaald om de meubels te redden, zag ook geen uitweg meer en stuurde uiteindelijk zelf aan op een faillissement. Dat kwam er op 24 oktober 2001. Vlaanderen was in shock. Duizenden werknemers in ons land en elders waren hun job kwijt, vele duizenden beleggers speelden hun centen kwijt. De helden van enkele jaren geleden wachtten in voorarrest op hun proces.

De veroordeling van de hoofdbeklaagden zou uiteindelijk nog negen jaar op zich laten wachten. Na een drie jaar durend megaproces in het Gentse congrescentrum ICC kregen Lernout, Hauspie, Willaert en Bastiaens vijf jaar cel, deels met uitstel. Het hof van beroep achtte het topduo schuldig aan vervalsing van de jaarrekening, valsheid in geschrifte, het gebruik van valse stukken en koersmanipulatie.

Schermvullende weergave ©BELGA

Gedupeerde beleggers

Voor meer dan 15.000 gedupeerde beleggers was de lijdensweg nog veel langer. Hun grootste hoop, een schadevergoeding van de bedrijfsrevisor KPMG of de huisbankier Dexia, werd door de rechtbank aan diggelen geslagen. Het definitieve eindpunt komt pas vrijdag, wanneer het hof van beroep in Gent beslist hoeveel schadevergoeding er nog gehaald kan worden bij zes vroegere bestuurders van het bedrijf. Het is vooral een symbolische zaak, want het weinige geld dat er misschien nog te rapen valt, moet worden verdeeld onder duizenden gedupeerden. Maar met het eindarrest kan wel voorgoed een einde komen aan de ‘rouwperiode’ van

20 jaar.

De verschillende hoofdrolspelers, die vandaag op pensioenleeftijd zijn, hebben het trauma allemaal op hun eigen manier verwerkt. Lernout stichtte een nieuw gezin op de Filipijnen en dook af en toe nog op in de media met nieuwe ondernemerspogingen. Intussen woont hij weer in de Westhoek en bereidt hij de publicatie voor van een nieuw boek met zijn levensverhaal. Lernout houdt tot vandaag vol dat zijn bedrijf finaal ten gronde is gericht door de Amerikaanse inlichtingendiensten, die op de technologie uit waren. Hoewel het klopt dat

diverse geheime diensten grote interesse toonden voor de technologie, is voor die theorie nooit enig bewijs geleverd.

Ook Hauspie schreef het trauma van zich af in een boek. Hij heeft zijn schuld nooit ontkend of geminimaliseerd, maar liet zich naar eigen zeggen meeslepen door de andere managers, vooral Lernout en Bastiaens, om de schijn van mooie kwartaalcijfers hoog te houden. Bastiaens richtte na L&H een luidsprekerbedrijf op dat in 2009 failliet ging.

De ex-werknemers van L&H gingen na het faillissement verschillende richtingen uit, zowel in de academische wereld als in het bedrijfsleven. Brands bijvoorbeeld bleef met zijn bedrijf iKnow actief in het grensvlak van taaltechnologie, data-analyse en AI. Hij verkocht het bedrijf later aan Intersystems, een softwarebedrijf dat databaseoplossingen levert aan de medische sector. Met zijn huidige bedrijf Consono.ai ontwikkelt Brands semantische software die inzichten helpt te vinden in allerlei documenten.