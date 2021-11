Hoe ruimtepuin een geopolitiek wapen werd

Wat bezielt Rusland om de wolk ruimtepuin rond onze planeet nog wat groter te maken door een oude satelliet te vernietigen? Achter het roekeloze gedrag schuilt een cynisch spel van grootmachten die hun vlag willen planten.

De zeven bewoners van het internationale ruimtestation ISS - vier Amerikanen, twee Russen en een Duitser - kregen maandagavond plots het dringende bevel om te schuilen in hun reddingscapsules. Twee uur zochten ze er beschutting tegen een wolk ruimtepuin die grote schade had kunnen aanrichten.

Het is niet de eerste keer dat het ISS zo’n puinwolk moet ontwijken of dat de aanwezige astronauten en kosmonauten zich in veiligheid moeten brengen. Wat het incident opmerkelijk maakt, is dat de puinwolk ontstond door de bewuste vernietiging van een oude satelliet door het Russische leger, een ‘antisatelliettest’. Een raket blies het tuig uiteen in duizenden grote en kleine stukken puin, die voortaan in een rotvaart van enkele kilometers per seconde in een baan rond de aarde vliegen.

Wie? Het internationale ruimtestation ISS moest maandag een potentieel schadelijke puinwolk ontwijken, ontstaan na een actie door het Russische leger. Wat? Ruimtepuin dreigt een wapen te worden in een wedloop tussen een tiental ruimtevarende landen. Oplossing? De problematiek vertoont volgens waarnemers veel gelijkenissen met het klimaatprobleem. Omdat diplomatie weinig oplevert, vrezen sommigen dat er eerst een zwaar ongeluk moet gebeuren om voldoende draagvlak te krijgen.

De verontwaardigde reacties lieten niet lang op zich wachten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemde de test ‘roekeloos en onverantwoordelijk’. Bill Nelson, de topman van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, vindt het ‘ondenkbaar’ dat Rusland ook zijn eigen kosmonauten in gevaar bracht, en zei dat de puinwolk een bedreiging vormt voor een ruimtebasis die de Chinezen bouwen.

Rusland noemt al die kritiek hypocriet, en dat is niet helemaal onterecht. Het is niet de eerste en wellicht ook niet de laatste keer dat satellieten bij militaire testen worden opgeblazen. China vuurde in 2007 een raket af op een oude weersatelliet. India vernietigde twee jaar geleden een testsatelliet die in een lage baan (300 kilometer) rond de aarde was gebracht. Ook het Amerikaanse leger blies in 2008 een spionagesatelliet op, al gebeurde dat officieel omdat het tuig op aarde dreigde neer te storten met een lading giftige brandstof aan boord.

Schermvullende weergave

De rakettesten tonen aan dat de nabije ruimte, ondanks alle mooie beloften over internationale samenwerking, niet gevrijwaard blijft van geopolitieke territoriumdrift. ‘Er bestaat een soort aanname dat geen enkel land belang heeft bij de creatie van extra ruimteafval. Ik noem dat de Kumbayahouding. Maar zelf twijfel ik daaraan. Militair-strategisch kan een land er wel degelijk belang bij hebben om het zijn tegenstanders zo moeilijk mogelijk te maken’, zegt Ward Munters van het Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven), die zich gespecialiseerd heeft in internationaal ruimterecht en het probleem van ruimteafval.

Zeevaart

Ruimtepuin dreigt zo een wapen te worden in een wedloop die zich niet meer alleen afspeelt tussen twee grootmachten, zoals tijdens de Koude Oorlog, maar tussen een tiental ruimtevarende landen met diverse militaire en economische belangen (zie hiernaast). Rusland ondervindt zelf ook de nadelige gevolgen van het extra ruimtepuin, maar neemt die voor lief als het daarmee de ambities van zijn grote Amerikaanse rivaal een klap kan toebrengen, en in één adem zijn eigen militaire kunnen in de verf kan zetten.

Er bestaat een consensus in de ruimtevaart dat het afval zal blijven toenemen, zelfs als alle lanceringen worden gestopt. Donald Kessler NASA-wetenschapper

Het spierballengerol in de ruimte is vergelijkbaar met de pogingen van zeevarende naties in de 16de eeuw om zo veel mogelijk stukken van de ‘nieuwe wereld’ op te eisen, met een hoog risico op conflicten. De ruimtevaartnaties eisen de soevereiniteit op over alle objecten die ze de ruimte inschieten, maar aanvaarden weinig of geen verantwoordelijkheid als die schade veroorzaken aan objecten van andere partijen. Die houding leidt tot wat Munters een ‘atomisering van soevereiniteit’ noemt.

Zolang de activiteit in de ruimte relatief beperkt en overzichtelijk bleef, viel met het ruimtepuin te leven. Het komt erop aan de baan van de grootste brokken in kaart te brengen zodat ze ontweken kunnen worden, en je satellieten extra te beschermen tegen kleinere fragmenten. Maar die strategie van ‘pappen en nathouden’ is op de langere termijn onhoudbaar. Omdat elk stuk puin via botsingen nieuw puin creëert, neemt het aantal fragmenten exponentieel toe.

Al in de jaren 70 waarschuwde NASA-wetenschapper Donald Kessler dat er een dag zou komen dat de lage aardbanen (200 tot 2.000 kilometer boven het aardoppervlak) te gevaarlijk zouden worden door de gigantische hoeveelheid rommel die er rondvliegt. Dat ‘Kessler-syndroom’ hebben we intussen bereikt, zei de man in een recent gesprek met Scientific American. ‘Er bestaat een consensus in de ruimtevaartgemeenschap dat we een inflectiepunt hebben bereikt, waarbij het afval zal blijven toenemen, zelfs als alle lanceringen worden gestopt’, zei hij.

630 DE EUROPESE RUIMTEVAARTORGANISATIE ESA SCHAT DAT ER AL MEER DAN 630 INCIDENTEN ZIJN GEWEEST WAARBIJ GROTERE OBJECTEN IN KLEINE FRAGMENTEN ZIJN UITEENGEVALLEN. ZOWAT EEN VIJFDE VOND DE VOORBIJE 3,5 JAAR PLAATS.

‘Of we al in die fase van een kettingreactie zitten, daar bestaat onder wetenschappers geen consensus over. Maar iedereen is het erover eens dat iets moet gebeuren om de hoeveelheid puin te verminderen’, zegt Silvie Kerremans, de auteur van een masterthesis over ‘Active Debris Removal’ (ADR) - de verzamelnaam van allerlei technieken om ruimteafval te verwijderen.

Voorlopig bleven de gevolgen van de groeiende afvalberg relatief beperkt, maar de risico’s en potentiële incidenten nemen wel toe. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA schat dat er al meer dan 630 incidenten zijn geweest waarbij grotere objecten in kleine fragmenten zijn uiteengevallen. Zowat een vijfde vond de voorbije 3,5 jaar plaats. In 2009 veroorzaakte één botsing van een Russische en Amerikaanse satelliet een groot deel van het puin dat rond de aarde cirkelt. Begin 2020 was het weer bijna zover en scheerden twee ‘dode’ satellieten op meters afstand langs elkaar.

De ruimte zal er niet veiliger op worden nu commerciële bedrijven hun plannen ontplooien om duizenden kleine satellieten, cubesats, in een lage baan om de aarde te brengen. Je hoeft geen Hollywoodregisseur te zijn om een rampscenario te ontwaren waarbij zo’n satellietconstellatie onherroepelijk beschadigd wordt door het puin van een uiteengespat ruimtetuig. Dat kan leiden tot een ontregeling van allerlei cruciale communicatie- en informatienetwerken op aarde.

Aan ideeën om ruimtepuin te verwijderen is er geen gebrek. Ingenieurs lanceerden al voorstellen om ruimteschroot te vangen met robotarmen, grote vangnetten of zelfs een soort harpoenen.

Aan ideeën om ruimtepuin te verwijderen is er geen gebrek. Ingenieurs lanceerden al voorstellen om ruimteschroot te vangen met robotarmen, grote vangnetten of zelfs een soort harpoenen. Er zijn zelfs enkele concrete initiatieven. ESA sloot vorig jaar een contract van 86 miljoen euro met het Zwitserse bedrijf Clearspace om tegen 2025 een eerste brok ruimtepuin te verwijderen. Het Japanse Astroscale wil volgend jaar de eerste testen voor een ‘ruimteschoonmaak’ uitvoeren. Het stelde dinsdag een systeem voor om toekomstige satellieten uit te rusten met een soort ‘trekhaak’, zodat ze makkelijker kunnen worden gevangen.

Toch blijft het opmerkelijk dat de weinige opruimprojecten grotendeels gedragen worden door de privésector en door landen die in de ‘tweede klasse’ van de ruimtevaart spelen. China, Rusland en de VS maken weinig aanstalten om hun rommel op te ruimen. ‘In het Amerikaanse ruimtevaartbeleid is al sinds de jaren 80 aandacht voor het probleem met ruimtepuin, maar lange tijd lag de focus op richtlijnen om risico’s te vermijden en nieuw afval te voorkomen. Pas sinds enkele jaren spreken ze over het opruimen ervan, maar zonder dat dat in de praktijk wordt gebracht’, zegt Kerremans. NASA wijst desgevraagd vooral op de gedeelde verantwoordelijkheid met andere landen, ook al geeft de organisatie toe dat de VS een groot deel van het ruimteschroot hebben veroorzaakt.

Het grote probleem is dat de grootmachten er weinig belang bij hebben om veel actie te ondernemen. Het opruimen van afval is duur en moeilijk, en als het fout gaat, lopen ze het risico dat ze nog meer ruimteafval en schade veroorzaken. Ze worden er door niemand toe verplicht, want er is geen juridisch kader dat de verantwoordelijkheden en eventuele sancties regelt. Ook de samenwerking met andere ruimtevaartnaties ligt moeilijk, omdat de opruimtechnologie misbruikt kan worden om ‘concurrerende’ satellieten te beschadigen.

Klimaat

De problematiek vertoont veel gelijkenissen met het klimaatprobleem. Het ontbreekt de grote spelers aan stimulansen om er iets aan te doen. Ward Munters Leuven Centre for Global Governance Studies (KU Leuven),

‘De problematiek vertoont veel gelijkenissen met het klimaatprobleem’, zegt Munters. ‘Het ontbreekt de grote spelers aan stimulansen om er iets aan te doen. Om dat te veranderen moeten de kosten van het risico op botsingen geïnternaliseerd worden.’ De onderzoeker wijst ook op een belangenconflict in hoofde van de Amerikanen: ‘Zij proberen een verkeersmanagementsysteem voor de commerciële ruimtevaart op poten te zetten, waarvan ze de data willen verkopen. Maar als je een monopolie hebt op die informatie, heb je er ook feitelijk belang bij dat veel afval circuleert.’

Het is moeilijk te zien hoe die patstelling doorbroken kan worden. Op het niveau van de Verenigde Naties - het meest geschikte platform om een complex en multilateraal probleem met een groot internationaal draagvlak aan te pakken - blijft de discussie steken in woorden, voornemens en niet-bindende richtlijnen. Academici en bedrijven doen oproepen tot verantwoordelijk gedrag, maar de vraag is hoeveel indruk dat maakt. De druk van de publieke opinie ontbreekt.

Omdat diplomatie weinig oplevert, vrezen sommige waarnemers dat er eerst een zwaar ongeluk moet gebeuren om voldoende draagvlak te krijgen. Hopelijk blijven we daarvan gespaard en helpen incidenten zoals dat van maandag om de neuzen in dezelfde richting te krijgen.