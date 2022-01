Om de hoge energieprijzen te counteren en de consumptie duurzamer te maken bikkelt de regering-De Croo over een ‘slimme btw-verlaging’, waarbij de accijnzen een echte prijsregelaar worden. Is dat de juiste weg of is het beter dat de overheid niet ingrijpt in de factuur? En kunnen de overwinsten van de energiespelers niet afgeroomd worden?