James Webb Space Telescope: technologisch huzarenstukje speurt naar oorsprong van ons bestaan

De duurste en meest ambitieuze telescoop ooit gaat zaterdag, op kerstdag, de ruimte in. De James Webb Space Telescope zal als een kosmisch oog het heelal afspeuren naar licht van de allereerste sterren, afgelegen melkwegstelsels en, wie weet, signalen van leven op verre planeten. ‘We kunnen het antwoord op de vraag wie we zijn in dit universum hertekenen.’

In het begin was er niets. Kort na de big bang, 13,8 miljard jaar geleden, bracht alleen de warmtestraling als gevolg van de knal waarmee het allemaal begon licht in de duisternis van het nog jonge heelal. Het waren de ‘dark ages’ van het universum, een periode die enkele honderden miljoenen jaren aanhield en waarin alleen de chemische elementen waterstof, helium en (in heel beperkte mate) lithium bestonden. Tot de zwaartekracht elementaire deeltjes samenbracht en sterren en later melkwegstelsels geboren werden. Zo begonnen de eerste sterren als lichtbakens in het heelal te flikkeren. Maar hoe zagen die eruit? En wat leren ze ons over onze prilste oorsprong?

Het zijn enkele van de vragen die de James Webb Space Telescope (JWST, of gewoon Webb) binnenkort moet beantwoorden. Dat toestel, de krachtigste telescoop buiten de aarde ooit, moet astronomen de kans geven dieper en zuiverder in het heelal te kijken dan tot dusver mogelijk was, en dus ook verder terug in de tijd. Dat betekent onder andere: licht opvangen van die allereerste sterren die al lang niet meer bestaan, licht dat al 13,5 miljard jaar onderweg is. Dat moet tot spectaculaire nieuwe inzichten in de astronomie leiden en ons begrip van het heelal voorgoed veranderen.

De essentie Wat gaat Webb doen? De telescoop gaat zoeken naar licht van de allereerste sterren die ontstonden na de big bang. Hij gaat ook de vorming en evolutie van sterrenstelsels bestuderen, de levenscyclus van sterren, en de atmosfeer van exoplaneten. Waar gaat de telescoop naartoe? Naar een positie in een baan om de zon, in een lijn met de aarde, op een afstand van 1,5 miljoen kilometer. Dat betekent dat hij niet hersteld kan worden als iets misgaat. Hoe werkt hij? Webb zal weg van de zon gericht zijn, omdat de instrumenten heel koud moeten blijven en zodat metingen niet worden verstoord. Een spiegel met een spanwijdte van 6,5 meter vangt licht op, dat wordt verwerkt door vier instrumenten.

Die hypergeavanceerde Webb zit nu nog klaar in het vrachtruim van een Ariane 5-raket op de lanceerbasis van Kourou in Frans Guyana. Zaterdag, op kerstdag iets na 13 uur onze tijd, wordt de telescoop na tientallen jaren van voorbereiding, veelvuldig uitstel en escalerende kosten eindelijk gelanceerd - al blijft zo’n planning altijd onder voorbehoud. Astronoom Bart Vandenbussche van de KU Leuven, al 17 jaar bij de voorbereiding betrokken, gaat met enige spanning naar de livestream kijken, want bij een lancering en de extreme trillingen waaraan de fragiele cargo wordt blootgesteld is het altijd nagelbijten. ‘Maar de Ariane heeft een goed trackrecord.’

Vandenbussche maakte al van dichtbij kennis met de telescoop tijdens tests in het Texaanse Houston, waarbij de werking van het toestel in de ijle ruimte werd gesimuleerd. ‘Heel groot en indrukwekkend.’ De telescoop bestaat uit 18 zeshoekige goudkleurige spiegels uit beryllium, die samen een spanwijdte van 6,5 meter hebben. Het geheel wordt tegen de hitte van de zon beschermd met een zonnescherm, zo groot als een tennisveld, van vijf flinterdunne lagen kaptonfolie met een laagje aluminium en silicium waardoor de spiegels en de vier meetinstrumenten die eraan verbonden zijn, kunnen functioneren aan de vereiste temperatuur van minder dan 223 graden onder nul.

Na de lancering volgt een reis van een maand tot aan de bestemming: een baan rond een punt op 1,5 miljoen kilometer van de aarde (voor wie het wil opzoeken: L2, of het tweede Lagrange-punt), zodat Webb in een stabiele baan om de zon terechtkomt, in een lijn met onze planeet.

Op de weg daarnaartoe moet de telescoop zichzelf zorgvuldig uitvouwen, want hij zit ‘als een Kinder Surprise’ ingeklapt bij het vertrek. Vervolgens moet hij opnieuw tot op een fractie van een micrometer gekalibreerd worden. Dat wordt een delicaat proces, dat duizenden astronomen wereldwijd zenuwachtig zullen opvolgen. De NASA identificeerde 344 punten waarop het mis kan gaan, vooral bij het uitvouwen van het systeem. ‘Het wordt heel bang afwachten tot de eerste signalen binnenkomen’, zegt de sterrenkundige Leen Decin, ook van de KU Leuven. Na zes maanden, tegen het begin van de zomer, moet de telescoop klaar zijn voor astronomisch onderzoek.

Geen marge voor fouten

Er is geen marge voor fouten, zoals die er bij zijn voorganger, de legendarische Hubble, wel nog was. Die bleek eenmaal in de ruimte niet helemaal in focus, met een afwijking van 0,0001 millimeter, wat troebele foto’s opleverde. Maar de Hubble zweeft, al 31 jaar intussen, veel dichter bij de aarde, op ongeveer 550 kilometer, waardoor astronauten in 1993 met een spaceshuttle langs konden vliegen om herstellingen uit te voeren. Door de veel grotere afstand is de JWST op zichzelf aangewezen.

344 De NASA ziet 344 kritieke punten bij het openvouwen van de telescoop in de ruimte waarop het fout kan gaan.

Wetenschappers gaan ervan uit dat Webb het record zal breken en een ouder sterrenstelsel vindt dan het oudste - van 13,4 miljard jaar geleden - dat Hubble wist te spotten. Maar Webb gaat niet alleen speuren naar de geboorte van de allereerste sterren, maar ook naar sterrenstelsels en zwarte gaten om beter te begrijpen hoe ze gevormd worden, naar de levenscyclus van sterren en naar de atmosfeer van exoplaneten. Dat zijn planeten die draaien rond andere sterren dan onze zon, zoals het TRAPPIST-1-systeem met zeven aardeachtige planeten dat de Luikse astronomen Michaël Gillon en Emmanuel Jehin in 2017 ontdekten. Al minstens zeven internationale onderzoeksteams hebben observatietijd bemachtigd om met de telescoop onderzoek te doen naar TRAPPIST-1, dat op ‘amper’ 40 lichtjaren van ons ligt.

Webb kan door gas en stoflagen heen kijken en sterren veel scherper in beeld brengen.

De sterkte van de telescoop, die tot 100 keer krachtiger is dan de Hubble, is het vermogen voor ons onzichtbaar infrarood licht te capteren. ‘Dat maakt hem zo geschikt om ver terug te kijken in de tijd, want hoe verder weg, hoe sneller het object zich van ons af beweegt en hoe meer het licht van het uitdijende heelal wordt uitgerekt tot infrarode golflengte’, zegt Vandenbussche. Bovendien kan infrarood licht door de stoflagen en het gas die sterren omhullen heen kijken, zodat Webb ze veel scherper in beeld kan brengen. Dat lukt wel alleen als de telescoop goed beschermd is tegen de hitte, vandaar het zonnescherm.

Made in Belgium

Webb is het resultaat van een samenwerking tussen de Amerikaanse, Europese en Canadese ruimtevaartorganisaties. Er is dertig jaar aan gewerkt. De eerste vergaderingen dateren al van 1989, een jaar voor de Hubble werd gelanceerd omdat men toen al nadacht over de vraag: what’s next? Aanvankelijk waren een lancering in 2011 en een budget van 1 miljard dollar voorzien, maar dat werd respectievelijk 2021 en 13 miljard, waarvan de hoofdmoot aangeleverd door de NASA.

De vele vertragingen en het oplopende kostenplaatje hebben te maken met de enorme complexiteit van het technologische huzarenstuk. Zo scheurde in 2018 het zonnescherm bij een cruciale test. Zelfs de voorbije weken verschoof de lanceerdatum nog, onder andere omdat een schroef was losgekomen. Er was ook een relletje over de naam. De telescoop is genoemd naar James Webb, die in de jaren 60 in de voorbereiding op de eerste maanmissies directeur was van de NASA maar ervan wordt verdacht een holebi-onvriendelijk personeelsbeleid te hebben gevoerd.

Aan een van de vier instrumenten aan boord hangt een Made in Belgium-label. MIRI, kort voor Mid-InfraRed Instrument, zet thermisch infraroodlicht dat de telescoopspiegel opvangt om in een leesbaar spectrum. Het werd ontwikkeld door een internationaal consortium van wetenschappelijke instellingen, waaronder het Centre spatial de Liège (CSL), dat samen met de industriële partners Thales Alenia Space uit Charleroi en OIP Sensor Systems uit Oudenaarde respectievelijk de elektronicabox voor instrumentbesturing en een optisch systeem bouwde. Aan het Instituut voor Sterrenkunde van de KU Leuven werd jarenlang gewerkt aan de kalibratie en de uitgebreide grondtesten van MIRI, onder meer door Vandenbussche. ‘Na jaren van testen kijk ik er hard naar uit de eerste metingen van de kosmos te zien binnenlopen.’

Zijn collega Decin is een van de astronomen die een project goedgekeurd zag door het Space Telescope Science Institute in Baltimore en daarmee observatietijd met de telescoop won. Ook aan de Universiteit Gent hebben de astronomen Ilse De Looze en Maarten Baes een tijdslot in de wacht gesleept om met Webb te kijken naar het nabijgelegen sterrenstelsel NGC891 om de vorming en de evolutie te bestuderen.

In totaal zijn zo al 10.000 uren aan observatietijd verdeeld onder onderzoekers. De data die daaruit voortkomen, worden wel snel publiek gemaakt, zodat andere experts er ook aan kunnen. Zo zal de tijd om de telescoop te gebruiken gedurende minstens 5,5 jaar worden opgedeeld, want zo lang gaat de brandstof mee die nodig is om Webb te positioneren. Er is hoop dat de telescoop het minstens tien jaar uitzingt, maar als de brandstof op is, is het onherroepelijk gedaan.

Biosignalen

Decin zal in haar tijdslot, kort nadat de telescoop over zes maanden operationeel zou moeten zijn en wellicht de eerste verbluffende beelden doorstuurt, een twintigtal afgelegen exoplaneten in het vizier nemen. Opvallend: toen ruimtevaartorganisaties en wetenschappers dertig jaar geleden de eerste gesprekken hielden over Webb, was dat helemaal niet met het oog op de studie van exoplaneten, want toen was er nog geen enkele ontdekt. Intussen kennen we er zo’n 4.400 en is het een van de actiefste en meest opwindende domeinen in de astronomie. De vertraging die het project heeft opgelopen komt op die manier goed uit.

Mogelijk vinden we signalen die wijzen op biologische activiteit op exoplaneten. Leen Decin Astronome KU Leuven

De atmosfeer van die planeten kan worden geanalyseerd als het licht van hun ster erdoor schijnt en vervolgens door de telescoop wordt opgevangen. Dat laat toe te meten welke moleculen in de atmosfeer aanwezig zijn, en of dat eventueel kan wijzen op omstandigheden waarin leven mogelijk kan zijn. Vooral de ontdekking van methaan of water zouden heel interessant zijn.