Razendsnel klikken voor de beste rentevoet...

Door de lage rente op traditionele spaarproducten lopen beleggers storm voor crowdlending. Het aantal dossiers is vorig jaar verdubbeld. Maar net als bij populaire concerten zijn de beste plaatsen razendsnel uitverkocht.

Tienduizenden Belgen doen het regelmatig: vol spanning op een afgesproken tijdstip achter de computer kruipen en als een razende beginnen te klikken om een jong bedrijf honderden tot tienduizenden euro’s te kunnen lenen. ‘Voor campagnes tot 1 miljoen gaat het heel snel. In enkele seconden of minuten is dat geplaatst’, klinkt het bij crowdlendingplatform Look&Fin. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat vorig jaar via zes crowdlendingplatformen 85 miljoen euro naar Belgische bedrijven vloeide, een bijna-verdubbeling tegenover vorig jaar en meer dan een verdubbeling van het aantal dossiers. ‘In 2020 was er een daling door de lockdown, maar in 2021 hebben we onze sterke groei hervat’, zegt Joël Duysan, de CEO van BeeBonds.

Waar gaat het over? Crowdlending, geld lenen bij het grote publiek via achtergestelde leningen, is vorig jaar verdubbeld in België. Ze wordt meer het speelterrein van beleggers die op zoek zijn naar rendement dan van fans van een project of kennissen van de ondernemer. Vastgoedprojecten domineren de markt. Wie zijn de hoofdrolspelers? Bekende crowdlending- platformen zijn BeeBonds, Bolero Crowdfunding, Ecco Nova, Lita, Look&Fin en WinWinner. Ze vallen onder het toezicht van de regulator FSMA. Wat brengt de toekomst? De marktspelers verwachten dit jaar een verdere groei door de lage rente op andere rentedragende producten en de hoge inflatie.

Crowdlending - geld lenen bij het grote publiek - is minder bekend dan andere vormen van crowdfunding, zoals donaties en aandelenparticipaties, maar de bedragen zijn veel groter. Enkele rondes die vorig jaar de pers haalden: de pastaketen Mister Spaghetti (120.000 euro), de koffiebar IzyCoffee (338.500 euro) of het Aziatische restaurant Pitaya (1,17 miljoen euro). Drie opmerkelijke voorbeelden uit de door corona zwaar getroffen horeca. ‘De sector heeft het voordeel dat hij zijn klantenbasis gemakkelijk kan aanspreken over een nakende crowdlendingcampagne. Klanten komen er regelmatig over de vloer’, zegt WinWinner-CEO Matthias Browaeys.

‘De typische crowdlenders zijn ambassadeurs: ze kennen de ondernemers achter het bedrijfje persoonlijk en willen hen ondersteunen via een lening. Ze zien die investering niet noodzakelijk als een belegging, maar als een manier om zich betrokken te voelen bij het bedrijf.’ Een typisch voorbeeld van die nabijheid is de Zonhovense spellenverkoper Het Spelhuis. Die haalde zijn 0,3 miljoen euro crowdlending voor 80 procent bij mensen uit Limburg.

Andere communicatie

Maar die ambassadeurs, die gemiddeld eenmalig 2.000 euro investeren, worden vandaag verdrongen door echte beleggers, stelt Browaeys vast. ‘We zien meer mensen die hogere bedragen investeren en aan meerdere campagnes meedoen. Ze lenen telkens 2.000 tot 3.000 euro uit aan drie tot vier bedrijven. De helft van de crowdlenders deed meer dan één belegging. Eén belegger heeft zelfs al in 37 deals geïnvesteerd.’

Dat vergt een andere communicatie, zegt Browaeys. De traditionele ‘investor nights’, de presentatie van het crowdlendingproject bij het bedrijf, hebben plaatsgemaakt voor webinars, waar soms meerdere bedrijven na elkaar zich voorstellen aan kandidaat-crowdlenders. Dat heeft niet alleen met coronarestricties te maken. ‘Beleggers hebben geen tijd om voor elke belegging in de auto te springen en naar het bedrijf te rijden.’

Dat geldt zeker voor de gebruikers van Look&Fin, die gemiddeld in een twintigtal dossiers investeren. ‘We moedigen die diversificatie aan’, zegt chief lending officer Nicolas- Alexandre Verdbois. ‘Het gaat tenslotte om kredieten en dan is het belangrijk om in minstens 20 dossiers te beleggen.’

Enkele ongelukken in de sector haalden al de media. Het staalbedrijf Ferrokonstrukt ging amper een jaar na een crowdlending van 1,25 miljoen euro in vereffening. En bij het hotelvastgoedproject Place d’Armes was er hoogoplopend conflict. Browaeys: ‘We hebben minder dan 2 procent defaults en proberen dat zo te houden.’ Verdbois: ‘We zitten aan 1,5 procent wanbetalers en hebben ook een provisie voor bedrijven in schuldherschikking. Samen is dat 2,5 procent.’

De paar rotte appels schrikken de crowdlenders niet af. Serial investors van Look&Fin leenden vorig jaar 23 miljoen euro aan Belgische bedrijven en 22 miljoen aan Franse. Een deel van dat geld is gerecycleerd: terugbetaalde kapitalen en interesten die worden herbelegd in nieuwe dossiers.

Het profiel van die investeerders? Traditionele beleggers die ‘door de hoge waarderingen wat geld uit de beurs hebben gehaald, maar ook jonge werkenden die elke maand 500 euro in een dossier steken en dat als een nieuw soort spaarboekje zien’, zegt Verdbois.

40 à 50 jaar Bij Bolero Crowdfunding ligt de gemiddelde leeftijd van de beleggers tussen 40 en 50 jaar.

Bolero Crowdfunding, gegroeid uit het KBC Bolero-platform, heeft eveneens veel klassieke beleggers. ‘Er werd altijd gezegd dat crowdfunding iets voor de jongere generatie is, maar bij ons ligt de gemiddelde leeftijd tussen 40 en 50 jaar. Het zijn typische aandelenbeleggers, maar ook mensen die obligaties missen’, merkt marketeer Thomas Scheire op.

Al komt daar toch wat verandering in. ‘Ook jongeren onder 35 jaar doen nu de stap. Het gaat dan wel om kleinere bedragen van 500 tot 1.000 euro.’ WinWinner telt ook studenten die investeren. ‘De jonge generatie wil weten waar haar geld naartoe gaat en wat de ondernemer ermee doet. Jongeren stappen niet naar een bankkantoor om het te laten beleggen in een Chinees technologiebedrijf.’

Drijfveer

Toch is het rendement de belangrijkste drijfveer voor de meeste beleggers. Dat schommelt tussen 4,5 en 7 procent bruto bij Bolero. ‘We kunnen beleggers rendementen aanbieden tussen 6 procent en 9,75 procent’, zegt Duysan van BeeBonds. ‘De gemiddelde brutorente is gestegen van 7,6 procent in 2020 naar 8 procent in 2021.’

Tegenover dat hoge rendement staat ook een hoger risico, want de lening is achtergesteld. Dat betekent dat de investeerders hun geld pas terugkrijgen als alle andere schuldeisers zijn terugbetaald. Al zijn er ook voorzichtiger formules, zegt Look&Fin. ‘We hebben producten met een lagere rentevoet, maar met een verzekering van 100 procent van het kapitaal. Beleggers vergelijken dat met een spaarboekje.’

Schermvullende weergave

Er is ook een middenweg: leningen met overheidswaarborg, zoals de Winwinlening in Vlaanderen. Die hebben naast een rentevoet van maximaal 1,75 procent en een belastingkrediet van 2,5 procent een overheidsgarantie voor 40 procent van het kapitaal. ‘In Vlaanderen was de helft van onze dossiers zo’n WinWinlening’, zegt Verdbois.

De hoge rentevoeten lokken veel beleggers. Maar waarom betalen ondernemers zo’n hoge rente? ‘Crowdlending helpt soms om andere financiering te bekomen’, zegt Browaeys. Geld dat via crowdlending opgehaald wordt, geldt als eigen inbreng en kan dienen om een goedkopere banklening te krijgen. ‘Het saldo van een dure crowdlending en een goedkope bank- financiering valt goed mee. Die klik maken ondernemers wel. Daarnaast heeft een succesvolle campagne ook een grote marketingwaarde.’

Er zijn platformen waar naast rendement ook duurzaamheid belangrijk is. ‘Om onder- nemers aan te zetten duurzame doelstellingen te halen leveren sommige achtergestelde- leningformules een lagere interestvoet op. Maar dan moet bijvoorbeeld wel de CO₂-uitstoot dalen’, zegt Impact Investment Manager Raphaël Beaumond van Lita.

Ecco Nova richt zich vooral op duurzame projecten. De Luikse speler, die behalve in België ook projecten in Nederland en Luxemburg financiert, is volgens directeur Pierre-Yves Pirlot met 10 miljoen euro het platform dat het meeste niet-vastgoedprojecten heeft gefinancierd. ‘Bij de andere platformen vloeit 60 tot 85 procent naar vastgoed.’

Bij de grootste spelers zit een heel hoog aandeel vastgoed in het aanbod. Bij Bolero Crowdfunding was de belangrijkste deal er een van 3 miljoen euro rond Caenen Capital Fund, een vastgoedgroep. Scheire: ‘Maar we zoeken ook naar diversifiëring, zodat onze beleggers niet alles in vastgoed steken. We hebben ook veel technologiebedrijven, een waterzuiverings- bedrijf en een metaalverwerkend bedrijf.’

De investeerders zitten echt klaar als de campagne online gaat, want het gaat zeer snel. Een project van 300.000 euro is meestal in 10 à 15 minuten ge- financierd.

Toch is het aanbod vaak nog te beperkt. Bolero Crowdfunding heeft 45.000 leden, maar doorgaans kunnen slechts enkele honderden beleggers een ticket bemachtigen. ‘De investeerders zitten echt klaar als de campagne online gaat, want het gaat zeer snel. Een project van 300.000 euro is meestal in 10 à 15 minuten ge- financierd. Grote campagnes kunnen een week online staan’, zegt Scheire.

Die Tomorrowland-toestanden vallen niet bij iedereen in de smaak. ‘Ik heb er in de begin- dagen veel in geïnvesteerd, maar heb het op- gegeven. Als een campagne begint, zijn er vaak mensen die - omdat ze technisch beter zijn onderlegd of om andere redenen - sneller binnenraken. En na tien minuten blijft er niets meer over’, zegt een belegger. ‘Ik vind het systeem niet oké. Het zou beter zijn, mocht iedereen een eerlijke kans krijgen met bijvoorbeeld voorinschrijvingen.’

Al zijn er natuurlijk ook campagnes waar de zoektocht naar geld lang duurt of flopt. ‘Bij wie het niet lukt, is het een signaal van de markt en moet de ondernemer zich de vraag stellen of hij wel goed bezig is’, zegt Browaeys. ‘Van onze campagnes in 2021 haalde 85 procent wel het gewenste bedrag.’ Hij wijt dat aan een goede selectie: 71 campagnes uit 1.500 gegadigden. ‘De investeerder moet zijn huiswerk maken, maar er is al een grote schifting gedaan’.

Zonnige toekomst

Kan crowdlending de opmars dit jaar aanhouden? ‘Ik denk dat het de ambitie moet zijn om dat nog eens te verdubbelen’, zegt Browaeys. Dezelfde ambitie bij Look&Fin: in 2022 tussen 90 en 100 miljoen euro halen, inclusief Frankrijk. ‘De economie zal weer opstarten en veel bedrijven wachten af. We rekenen ook op veel kredieten met regionale overheidsgarantie’, zegt Verdbois.

Ook de andere spelers zien een zonnige toekomst. ‘We verwachten dit jaar een groei van 15 naar 25 projecten. Door de lage rendementen op spaarproducten en de hoge inflatie zijn beleggers geïnteresseerd in alternatieve spaarproducten’, zegt Beaumond van Lita. Hij verwacht ook meer projecten rond de transitie van de maatschappij. ‘Door corona nemen meer mensen het risico om te ondernemen en zelfs een goedbetaalde baan op te zeggen.’