Topman universitair ziekenhuis Oxford: ‘We zijn in een nieuwe fase van de pandemie beland’

Het Verenigd Koninkrijk hoopt met boosters en maatregelen omikron de baas te blijven. ‘Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen’, zegt Bruno Holthof, de Belgische topman van Oxford University Hospitals. Om de verwachte stroom aan patiënten aan te kunnen geeft de overheid hem uitzicht op veel geld.

Zelfs omikron heeft niet kunnen verhinderen dat Bruno Holthof voor de feestdagen even terug is in zijn vertrouwde Antwerpen. Vooraleer hij in 2015 overstapte naar het universitaire ziekenhuis van Oxford, een van de beste en grootste ziekenhuizen ter wereld, bestierde hij het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, het grootste ziekenhuis van België. Toen Frankrijk vorige week reisrestricties aankondigde voor de Britten, vreesde hij even voor zijn kerstvakantie. ‘Maar de reis verliep uiteindelijk vlot.’

Topwetenschappers van Oxford ontwikkelden het vaccin dat de wereld leerde kennen als AstraZeneca, het farmabedrijf waarmee een samenwerking werd opgezet. Het ziekenhuis vecht ook mee in de voorhoede tegen de omikronvariant, die intussen dominant is in het Verenigd Koninkrijk. Holthof wordt via verschillende whatsappgroepen gevoed door wetenschappers van over de hele wereld. ‘Maar ook daar is het zoals op de sociale media: er circuleert ook foute informatie. Ik wijs medewerkers er geregeld op dat ze de dingen maar beter dubbelchecken.’

Wie is Bruno Holthof? Bruno Holthof is de topman van Oxford University Hospitals, een van de grootste en meest gerespecteerde ziekenhuizen ter wereld. Wetenschappers van de universiteit zitten achter het vaccin van AstraZeneca. Wat is zijn boodschap? Zijn ziekenhuis bereidt zich voor op de omikrongolf. De modellen zien er slecht uit, waardoor het ziekenhuis zich op het ergste voorbereidt. Zo zijn er plannen om patiënten in een leegstaand hotel op te nemen. Wat met verstrengingen? Holthof steunt de aanpak van de Britse overheid. Er zijn maatregelen, maar er komt voorlopig geen lockdown. Er wordt gewezen op de individuele verantwoordelijkheid. De ziekenhuizen moeten klaarstaan om de eventuele klap op te vangen.

De wereld is in paniek over omikron. Hoe ongerust bent u?

Bruno Holthof: ‘Ik ben niet in paniek, maar het is wel een zeer onzekere periode. In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering de afgelopen zomer alle maatregelen geschrapt. Bij delta gaf dat een relatief hoog aantal infecties, maar dat aantal bleef behoorlijk stabiel. Hetzelfde geldt voor de ziekenhuisopnames. Omikron wordt zeer snel van de ene op de andere persoon overgedragen. Het heeft een manier gevonden om ook gevaccineerden gemakkelijker besmetten. De variant is nog maar enkele weken in het Verenigd Koninkrijk en het infectieniveau ligt hoger dan ooit. Aan de bezetting in ons ziekenhuis voelen we dat niet. Maar in Londen is omikron goed voor 90 procent van de besmettingen. Daar zie je de stijging wel al. Het is dus een kwestie van tijd.’

Waar bereiden jullie zich op voor?

Holthof: ‘Plan for the worst and hope for the best. Op basis van modellen zien we vrij desastreuze scenario’s. We zien piekopnames die hoger liggen dan in februari van dit jaar. We hebben ons daarop voorbereid door capaciteit bij te bouwen. Er zijn 46 intensievezorgbedden bijgekomen en we hebben enkele afdelingen covidsafe gemaakt door de ventilatie te verbeteren.’

‘We hebben een plan klaar voor een worstcasescenario. We kunnen snel een hotel inrichten om patiënten op te vangen. We hopen veel meer covidpatiënten thuis te behandelen, door hen daar te monitoren, de zuurstofsaturatie via het internet op te volgen en home care workers te laten langsgaan. We kunnen patiënten ook thuis medicatie geven. In het uiterste geval stellen we andere zorg uit.’

Nederland is weer in lockdown. In België ijveren voor experts voor strengere maatregelen. Wat moet volgens u gebeuren?

Holthof: ‘Het wetenschappelijke advies is duidelijk: verstrengen. In het Verenigd Koninkrijk zijn mondmaskers op het openbaar vervoer en in winkels sinds vorige week weer verplicht. Er is een Covid Safe Ticket nodig voor evenementen met meer dan 10.000 toeschouwers. Daar was heel wat protest tegen in het parlement, wat de regering in een moeilijk parket brengt. Ze zou verder moeten gaan, maar het politieke draagvlak is beperkt. Er komen mogelijk nog wat verstrengingen voor kerst, maar die zullen niet zover gaan als wat nu in België geldt.’

Dat dreigt toch verkeerd af te lopen?

Holthof: ‘Als er geen draagvlak meer is voor verstrengingen, moet je de dingen op een andere manier bekijken. Er valt veel voor te zeggen om in deze fase van de pandemie met individuele boodschappen te werken. Aan het hele gedoe met percentages dat omikron zoveel besmettelijker zou zijn, hebben de mensen niets. Iemand die volledig gevaccineerd en gezond is, kan nog wel besmet raken, maar belandt niet in het ziekenhuis. Je kan een actief sociaal leven leiden, maar je moet wel twee keer nadenken als je kwetsbare ouders of grootouders hebt die je vaak bezoekt. Om hen te beschermen kan het helpen voor een bezoek een zelftest af te nemen en een mondmasker te dragen.’

‘In Engeland zijn de zelftesten gratis - België zou beter dat voorbeeld volgen, want hier blijven ze duur. Wij raden ons personeel aan om de drie dagen een zelftest af te nemen. Ook veel werkgevers doen dat. Onderzoek heeft aangetoond dat het merendeel van de overdraagbare besmettingen er met die strategie wordt uitgehaald.’

Zo’n aanpak lijkt niet waterdicht. Kwetsbare personen dreigen zo gemakkelijk besmet te raken.

Holthof: ‘Aan oudere mensen of kwetsbare patiënten die volledig gevaccineerd zijn - mensen met een nierdialyse of kankerpatiënten - geven we het advies dat ze moeten opletten. Ondanks hun vaccinatie, zelfs met een booster, bestaat met omikron nog altijd het risico dat ze in het ziekenhuis belanden. Zij krijgen gratis zelftests ter beschikking. Als ze positief blijken, geven we hen zo snel mogelijk medicatie. Voor een goede werking moet die snel na het opduiken van de symptomen worden genomen. Die medicatie hadden we bij de vorige golven niet.’

‘Niet-gevaccineerden moeten er zich van bewust zijn dat ze - zeker als ze nog niet besmet werden met een andere variant - bijna zeker omikron krijgen. Tenzij ze zich als een kluizenaar van de wereld isoleren is dat een kwestie van tijd. Voor hen geldt, net zoals in de eerste golf, dat ze een verhoogde kans hebben om te overlijden. Wij weten welke van onze patiënten niet gevaccineerd zijn en geven hen nog eens het advies dat te doen. Als ze het echt niet willen, raden we hen aan zich volledig af te zonderen.’

Met zo’n aanpak belanden er toch onvermijdelijk meer mensen in het ziekenhuis?

Holthof: ‘De stroom aan patiënten dreigt inderdaad. De overheid geeft me daarom uitzicht op eender welk budget. Een hotel huren? Geen enkel probleem. Onze grootste zorg is daardoor niet zozeer dat we geen plaats zouden hebben om patiënten op te vangen, wel dat te veel personeel zou uitvallen omdat het besmet is geraakt met omikron. Het merendeel is gevaccineerd en wie nog niet gevaccineerd is, moet dat tegen februari doen. Wie weigert, wordt ontslagen. Maar zelfs wie geboosterd is, kan nog altijd een omikronbesmetting oplopen. We bekijken of we de verplichte quarantaine na een positieve test van tien naar zeven dagen kunnen brengen om meer personeel aan het werk te houden.’

Staat u achter het idee om wat meer risico in te bouwen?

Holthof: ‘Vorig jaar was ik er fel tegen dat de overheid in Engeland in de aanloop naar kerst het publieke leven opengooide. We stonden aan de vooravond van een vaccinatiecampagne, maar er waren nog geen prikken gezet. Het was veel te vroeg. Dat is ook gebleken door de zware tweede golf. Nu zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland. Mensen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 95 procent deed dat door zich te laten vaccineren. Mensen moeten beseffen dat de vaccins niet perfect zijn. Ze houden zich daarom beter aan een aantal maatregelen, zoals het dragen van mondmaskers en het houden van afstand.’

Het geloof in de individuele vrijheid zit in het VK en de VS ingebakken. Continentaal Europa leunt veel meer op een sterke overheid. Bruno Holthof Topman Oxford University Hospitals

‘Ik sta achter die aanpak. Je merkt wel dat de ingesteldheid in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten anders is dan in continentaal Europa. Het geloof in de individuele vrijheid zit daar veel meer ingebakken, terwijl continentaal Europa veel meer leunt op een sterke overheid.’

Zelfs als we de Britse aanpak zouden willen volgen, zou dat niet lukken omdat er onvoldoende capaciteit in de zorg is. Hoe verklaart u dat verschil?

Holthof: ‘De Britse overheid kijkt er op een heel economische manier naar. Meer budget vrijmaken voor extra bedden kost geld, maar strenge maatregelen opleggen en steun geven aan de horeca en de cultuur- en evenementensector kost ook geld. Het gaat bovendien om een tijdelijke injectie in de zorg, waarbij de geldkraan alleen tussen nu en maart weer mag worden opengedraaid. Dat model kan alleen standhouden als je ervan overtuigd bent dat de zorg niet crasht. Als je dat niet kunt garanderen, zijn extra ingrepen nodig.’

België heeft in verhouding minstens dubbel zoveel intensievezorgbedden als het Verenigd Koninkrijk. Hoe kunnen ze het zo lang volhouden, terwijl Belgische ziekenhuizen zo snel op hun limieten botsen?

Holthof: ‘De Engelse situatie is meer te vergelijken met de Nederlandse. Wij hebben nog minder bedden dan Nederland, dat op zijn beurt veel minder bedden heeft dan België. Patiënten worden meer in daghospitalisatie of thuis behandeld. Ze vinden het Belgische systeem ongetwijfeld aangenamer. Een vrouw die bevalt kan enkele dagen in het ziekenhuis blijven, er kan bezoek langskomen en je kunt zelfs champagne drinken op de kamer. In het Verenigd Koninkrijk gebeuren bevallingen thuis of via kortverblijf. Alleen bij een keizersnede of voor moeilijke bevallingen blijven vrouwen enkele dagen in het ziekenhuis. Ook voor veel andere ingrepen is er een kortere verblijfsduur of zelfs geen overnachting in het ziekenhuis.’

Tijdens de tweede golf probeerde België de capaciteit op de intensieve zorg uit te breiden, maar dat leidde tot minder goede zorg. Waarom kunnen jullie dat wel?

Holthof: ‘België heeft veel ziekenhuizen, maar de bestaffing per bed is lager. Ik heb als ziekenhuisdirecteur in Antwerpen vastgesteld dat er tijdens de nacht een verpleegkundige per afdeling was. Bij ons loopt het ’s nachts vol verplegend personeel. In een crisis verlagen we misschien wel de bestaffing, maar daarmee komen we op een Belgisch niveau. In België kun je de bestaffing niet nog verlagen, want dan heb je geen verpleegkundigen meer.’

Hebt u uw booster al gekregen?

Holthof: ‘Ja. Met Pfizer.’

Uw ploeg zat achter de ontwikkeling van AstraZeneca, een vaccin dat in het Westen een slechte reputatie heeft.

Holthof: ‘Die slechte naam in Europa is jammer, want het blijft een goed vaccin. Het is bovendien het meest toegediende ter wereld. Het wordt in 170 landen gebruikt en heeft meer dan 1 miljoen levens gered. Ook in 2022 zullen heel wat Afrikanen, Latijns-Amerikanen en Aziaten ermee ingeënt worden. We zijn daar enorm fier op.’

AstraZeneca heeft al meer dan 1 miljoen levens gered en daar zijn we enorm fier op.

AstraZeneca beschermt veel minder goed tegen een coronabesmetting.

Holthof: ‘Bij omikron zijn zowat alle vaccins minder effectief tegen infectie. AstraZeneca beschermt net als de andere vaccins uitstekend tegen hospitalisatie en sterfte. Ze helpen te vermijden dat zorgsystemen in elkaar zakken. Wat ons betreft zijn alle vaccins gelijkwaardig. We hebben er zoveel mogelijk nodig omdat we bijna 9 miljard mensen moeten prikken. Anders blijft het risico op nieuwe varianten te groot. Het is in het belang van iedereen de wereld zo snel mogelijk te vaccineren.’

‘Helaas is die belangrijke boodschap wat overschaduwd door het nieuws over zeldzame bijwerkingen. De kans dat je door covid bloedklonters ontwikkelt, is hoger dan na vaccinatie. De miljoenen levens die je kunt redden met het vaccin wegen niet op tegen het zeer beperkte aantal mensen dat bijwerkingen krijgt.’

Hoelang duurt het nog voor de pandemie voorbij is?

Holthof: ‘Mijn vurige hoop is dat dit de laatste opstoot is voor we in de endemische fase belanden. Het virus waart dan nog rond, maar de belasting van de zorg blijft binnen de perken. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik vóór omikron ook dacht dat we daar bijna waren. Ik weet niet hoeveel Griekse letters nog in het alfabet overblijven, maar er kan nog een variant komen die ons verrast. Maar dat geldt niet alleen voor corona. Een mutatie kan zich ook bij een ander virus voordoen.’

Welke lessen trekt u uit de pandemie?