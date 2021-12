Zo verdween het potje Nutella uit het Colruyt-rek...

Terwijl in de supermarkten de feestproducten fonkelen, gaat het er achter de schermen heel anders aan toe. Het jaareinde is een tijd van bittere discussies tussen supermarkten en hun leveranciers. De Tijd schoof mee aan de onderhandelingstafel. ‘Eerst breken we de benen. Dan beginnen we te onderhandelen.’

Als u bij Colruyt Oreo-koekjes, Milka-chocolade of een potje Nutella wil aankopen, kunt u weleens van een kale reis thuiskomen. Ze zijn er niet te vinden. De lege schappen zijn de zichtbare getuigen van de ongemeen harde onderhandelingen tussen supermarktenketens en hun leveranciers.

Elk jaar tussen september en maart stijgt de spanning. Dan onderhandelen de supermarkten en hun leveranciers over de aankooptarieven voor het nieuwe jaar. De voorbije weken kwam het tot een zware botsing tussen Colruyt en de voedingsreuzen Ferrero en Mondelez. Tientallen producten van hun merken Nutella, Milka en Lu verdwenen uit de Colruyt-rekken. De bedrijven gaven toe dat ze in conflict liggen. Uitzonderlijk, want doorgaans heerst een omerta.

De essentie Wat is er aan de hand in de supermarkt? Elk jaar onderhandelende supermarkten met hun leveranciers over hun aankooptarieven. De gesprekken verlopen op het scherp van de snee. Waarover gaan de onderhandelingen? Een belangrijk punt zijn de kortingen, waarvoor de leveranciers opdraaien. Ook over de plaats in het rek en toegang tot klantendata wordt onderhandeld. Wie staat het sterkst? De supermarkten bevinden zich in een machtspositie. Als de onderhandelingen mislukken, kunnen ze producten weren uit hun rekken. Al kan ook dat niet onbeperkt, willen ze geen klanten verliezen.

De jaarlijkse onderhandelingen verlopen bitser dan ooit nu de grondstof-, energie-, en transportkosten tientallen procenten zijn gestegen. ‘De supermarkten stellen elke prijsstijging in vraag’, zegt een fabrikant.

‘De aankopers toveren op hun pc in een paar klikken de prijzen van om het even welke grondstof tevoorschijn. Dan zeggen ze bijvoorbeeld: ‘Ja maar, de prijzen van erwten zijn helemaal niet zo hard gestegen als u zegt.’ Daarop moeten we dan onmiddellijk een antwoord hebben. Dat de supermarkten zich soms baseren op Europese prijzen, terwijl wij onze grondstoffen in een specifiek land kopen, maakt weinig indruk. Wij moeten dit jaar transparanter zijn dan ooit. Elke prijsstijging moeten we haarfijn verantwoorden. Als we dat doen, krijgen we meestal wel gehoor.’

Robin Hood

De onderhandelingen zijn allesbehalve een gezellig onderonsje. Ze gaan soms gepaard met persoonlijke scheldpartijen, bleek onlangs in een documentaire van de Frans-Duitse tv-zender ARTE. Fabrikanten getuigden er over psychologische oorlogsvoering door supermarkten. Hun aankopers terroriseren leveranciers om ze door de knieën te doen gaan.

De getuigen vertelden hoe ze ontvangen werden in een klein lokaal en moesten plaatsnemen op een wiebelende stoel. De verwarming stond veel te hoog of veel te laag. Ze kregen te horen dat ze idioten waren en incompetent. Een vrouwelijke vertegenwoordiger kreeg seksistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd. ‘We breken eerst de benen van de leveranciers. Als ze op de grond liggen, beginnen we te onderhandelen’, kreeg een leverancier te horen van een supermarktmanager.

Grote merken pakken we harder aan dan kleinere spelers. We hebben de neiging de challengers te helpen, want anders worden de grote nog groter. Aankoper supermarkt

Belgische supermarktmanagers en leveranciers kennen de Franse verhalen, maar zeggen dat die praktijken in België niet aan de orde zijn. ‘In landen met een Latijnse cultuur geldt: je hebt niet onderhandeld als er niet gescholden is’, zegt een aankoper. ‘In sommige landen is het omgekeerd en is er veel samenwerking tussen winkeliers en leveranciers. België schippert tussen de twee. Supermarkten en fabrikanten zitten in een conflictmodel, maar ze behandelen elkaar met respect.’

Dat wil niet zeggen dat het er soft aan toe gaat. ‘Als u door Sherwood Forest wilt reizen, dan moet u uw gouden munt afgeven. We kunnen er een maand van eten!’ Toen een Vlaamse manager van een voedingsbedrijf enkele jaren geleden in een wachtzaal in Genève zat, toonde een tv-scherm de film ‘Robin Hood’. Plots verscheen een grijzende zakenman met een jagersjas in beeld. Achter hem prijkte het logo van AgeCore, de aankoopalliantie van Colruyt en drie andere Europese supermarktketens. Het was Gianluigi Ferrari, de CEO van AgeCore.

‘Wij zijn de Robin Hoods van AgeCore’, verkondigde hij aan de leveranciers in de wachtzaal. De vertoning liet weinig ruimte voor interpretatie. Hij wil het geld afnemen van de rijken - de leveranciers - en verdelen onder de armen. ‘Toen ik dat zag, dacht ik: help, wat is dit? Pure intimidatie. De toon voor de jaarlijkse prijsonderhandelingen was gezet’, zegt de Vlaamse manager.

Wheelen en dealen

De onderhandelingen beginnen telkens op dezelfde manier. De supermarkten sturen hun verlanglijstje door. ‘Hun belangrijkste punt is elk jaar hetzelfde: de aankoopprijzen moeten dalen en mogen in geen geval stijgen’, zegt de directeur van een voedingsbedrijf. ‘Daarnaast zeggen ze ook op welk soort producten we moeten inzetten. Van Delhaize krijgen we al enkele jaren te horen dat het meer gezonde producten in het aanbod wil, want de keten probeert zich een gezond imago aan te meten.’

Daarop reageren de leveranciers met hun eigen voorstel. ‘Geregeld komt het antwoord snel: ‘Als dat je voorstel is, moet je zelfs niet afkomen.’ Dan rest ons niets anders dan ons huiswerk opnieuw te maken’, zegt de fabrikant.

De aankopers nuanceren. ‘Leveranciers vragen bijna elk jaar een prijsstijging, dus moeten wij die toetsen aan de realiteit’, zegt er een. ‘Wij houden daarbij geen rekening met de omzet en de winstgevendheid van de leverancier. Wij oordelen op basis van het product. Welke ingrediënten zitten erin en zijn die grondstoffen duurder of goedkoper geworden?’

Dat bespreken lukt niet via e-mail. Snel na het standaard gemail komt het tot een gesprek, dat meestal plaatsvindt in het hoofdkantoor van de supermarktketen. ‘Niet in een klein hokje zoals in Frankrijk, maar in een gewone vergaderzaal’, zegt een fabrikant. ‘De temperatuur is er aangenaam en ja, we krijgen vriendelijk een kopje koffie.’

Een belangrijk punt bij het wheelen en dealen zijn kortingsacties. Beide partijen leggen voor het hele jaar vast wanneer ze promotieacties zullen houden en hoe groot de kortingen zijn.

Nu begint het echte werk. Geld is de rode draad, maar er wordt over veel meer gesproken. Leverancier en supermarkt maken samen een businessplan voor het komende jaar.

Een belangrijk punt bij het wheelen en dealen zijn kortingsacties. Beide partijen leggen voor het hele jaar vast wanneer ze promotieacties zullen houden en hoe groot de kortingen zijn. De acties worden doorgaans betaald door de fabrikant. Meer promoties doen de aankoopkosten van de supermarkt dus dalen. De leveranciers kunnen de producten met een korting ook adverteren in de wekelijkse folder van de supermarkten. Maar voor die reclame - die kan leiden tot een hogere verkoop - moeten ze alweer met extra korting over de brug komen.

Leveranciers moeten ook in de buidel tasten als ze een mooie plek willen in het supermarktrek. Voor een product op ooghoogte moet een leverancier met een grotere korting voor de dag komen. En hopen dat de supermarkt er niet in slaagt een nog grotere korting te bedingen bij zijn concurrent.

Ook om nieuwe producten te lanceren moet een leverancier met geld over de brug komen. Er staat veel op het spel. De innovaties kosten leveranciers handenvol tijd en geld. Zeker voor kleine, financieel zwakkere bedrijven is de druk hoog om het nieuwe product in zo veel mogelijk supermarkten op het schap te krijgen. ‘Slaagt een leverancier daar niet in, dan kan dat de doodsteek betekenen voor een product’, zegt een supermarktaankoper. ‘Dan wordt de omzet te laag om het rendabel te maken.’

Data van de klantenkaart

Een almaar belangrijker inzet bij de onderhandelingen zijn de verkoopdata die de supermarkten met hun klantenkaarten verzamelen. In ruil voor lagere aankoopprijzen krijgt de leverancier toegang tot die data. Daarmee kan hij in kaart brengen welke kortingsacties goed werkten en welke niet. Natuurlijk weet hij dat ook zonder data. Hij ziet hoeveel producten hij extra verkoopt tijdens een actieweek. Maar met de data van de supermarkten kan hij exact nagaan of de korting aansloeg bij zijn doelpubliek.

De data zijn ook waardevol om nieuwe producten te ontwikkelen. Een producent die waters met een fruitsmaakje op de markt wil brengen, kan maar beter nagaan welke smaken aanslaan. Is de nieuwe smaak er, dan kan hij de supermarkt overhalen die een jaar lang exclusief te mogen aanbieden. Maar om een concurrerend product uit de rekken te houden, moet de leverancier opnieuw met geld over de brug komen.

Hoe langer de complexe onderhandelingen duren, hoe ongemakkelijker de sfeer wordt. ‘Tijdens de eerste twee gespreksrondes verloopt alles doorgaans gemoedelijk’, zegt de directeur van een voedingsbedrijf. ‘Als een derde ronde nodig is, wordt de sfeer bits. Vanaf de vierde ronde is sprake van een conflictsituatie.’

Als beide partijen niet tot een overeenkomst komen, zit het spel op de wagen. Dan voert de supermarkt de druk op. ‘Het begint met verwijten en dreigementen’, zegt een fabrikant. ‘Die zijn nooit persoonlijk, maar gaan over onze producten of ons bedrijf. Dan krijgen we te horen dat onze producten niet deugen, dat onze innovaties nergens op lijken en dat de supermarkt perfect zonder ons kan.’

Houdt de fabrikant voet bij stuk, dan gaat de supermarkt een stap verder. Eerst zet ze geplande promotieacties stop. Een volgende stap is de lancering van nieuwe producten annuleren. De laatste stap is bestaande producten uit de rekken halen. Dat is het punt waar Colruyt half november in zijn onderhandelingen met Mondelez terechtkwam.

Internationale boycot

Een supermarkt kan nog één stap verder gaan, door de hulp in te roepen van collega-supermarkten in het buitenland en ook daar boycots te organiseren. Carrefour, Delhaize, Lidl en Aldi zijn filialen van grote internationale groepen, met winkels in heel Europa en erbuiten. Het Belgische Colruyt kan via AgeCore ook boycotacties regelen bij zijn partner-supermarkten in Spanje, Italië en Zwitserland.

Zulke boycots kunnen maanden duren. Meestal doen uiteindelijk beide partijen toegevingen. Toch zijn lege rekken zowel voor de fabrikant als voor de supermarkt een te vermijden scenario. ‘Beide lopen schade op’, zegt KU Leuven-docent Els Breugelmans, die aankoopconflicten onderzocht. ‘Fabrikanten verliezen klanten aan concurrerende producten die wel in het rek liggen. Supermarkten zien klanten naar de concurrentie gaan, waar ze naast het geboycotte product ook al hun andere boodschappen in hun karretje laden.’

Het is geen toeval dat Colruyt alleen de kleine potten Nutella-pasta weert. Nutella heeft een marktaandeel van meer dan 60 procent. Boycot Colruyt alle producten, dan riskeert het een groot omzetverlies.

Daarom weren supermarkten niet zomaar producten. Doorgaans gaan eerst de minder populaire eruit. Ook het conflict tussen Ferrero en Colruyt bewijst dat supermarkten op hun tellen passen. Het is geen toeval dat Colruyt alleen de kleine potten Nutella-pasta weert. Nutella heeft een marktaandeel van meer dan 60 procent. Boycot Colruyt alle producten, dan riskeert het een groot omzetverlies. ‘Klanten die per se Nutella willen, kunnen een grote pot kopen’, zegt Breugelmans. ‘Tegelijk straft Colruyt Ferrero, want een kleine verpakking levert doorgaans een hogere winstmarge op.’

Ook bij de supermarkten zelf valt te horen dat ze voorzichtig zijn. ‘We zijn erg terughoudend om producten van kmo’s uit de rekken te halen’, zegt een manager. ‘Dat doen wij bijna nooit. Vooral grote internationale bedrijven lopen een risico. Een merk dat tientallen procenten marktaandeel heeft, pakken we harder aan dan een uitdager. We hebben de neiging challengers te helpen. Want als de grote merken nog groeien, dan worden we er nog afhankelijker van.’