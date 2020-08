De anonieme Antwerpse autobandenreus

De Antwerpse groothandel Deldo is een topnaam in de wereld van de autobanden. Maar de discrete eigenaarsfamilie Delcroix loopt daar liever niet mee te koop. 'Wij zijn van het principe ‘pour vivre heureux, vivons cachés'.'

Lukas Vanacker, Antwerpen

Vijf verdiepingen hoog liggen 850.000 autobanden, grotendeels gestapeld in visgraatmotief om plaats te winnen. In het nagelnieuwe magazijn in de Antwerpse haven hangt een penetrante rubbergeur. ‘We hebben als kind veel verstoppertje gespeeld tussen de banden. Nu zouden we elkaar iets langer moeten zoeken’, grinnikt Katleen Delcroix.

Katleen (44) en haar broer Philip (46) staan aan het hoofd van Deldo. Dat bedrijf verhandelt 7,5 miljoen winter-, zomer- en vierseizoensbanden per jaar. Bij het grote publiek is Deldo weinig bekend. De groothandelaar verkoopt alleen aan retailers, niet direct aan consumenten. Een derde van de verkochte banden vertrekt van China naar klanten in de hele wereld, twee derden van de business passeert via Antwerpen. Vrachtwagens van het familiale transportbedrijf Tyretrans pendelen de hele dag enkele kilometers tussen het nieuwe magazijn en het hoofdkantoor aan de Noorderlaan.

De bijzondere bandenbusiness is ontsproten aan de koopmansgeest van Jos Delcroix (75). De broer van voormalig CVP-minister Leo Delcroix ontmoette tijdens zijn studie notariaat Paula Donckers, wiens vader een bandencentrale uitbaatte. Toen Delcroix zijn schoonvader, die autobanden uit de DDR invoerde, vergezelde naar de jaarbeurs in Leipzig stelde hij vast dat de prijs van banden in elk land verschilt.

Zo verkocht het Duitse Continental zijn banden duur in Duitsland, maar goedkoop in Frankrijk, terwijl de Franse concurrent Michelin precies het omgekeerde deed. Delcroix besloot na de uren Continental-banden te kopen in Frankrijk en te verkopen in Duitsland. Toen hij geen toestemming kreeg om een eigen notariskantoor te openen en zijn schoonvader zich terugplooide op de bandenmontage, stichtte hij Deldo, een samentrekking van Delcroix en Donckers.

Michelin-band

Deldo is vandaag de op een na grootste bandenhandelaar in Europa. Het bedrijf koopt nog altijd massaal banden op bij producenten, zoals Michelin, Bridgestone, Continental en Pirelli. Zo bouwde Deldo aan een voorraad met 7.000 referenties. ‘Er bestaan zodanig veel afmetingen en merken dat niemand alle mogelijke banden in voorraad kan hebben’, zegt Philip Delcroix in het Antwerpse hoofdkantoor voor een kleurrijk schilderij van Karel Appel. ‘Maar een Michelin-band is een Michelin-band. Ik kan geen beter exemplaar verkopen dan mijn concurrent. Daarom kopen wij grote partijen in de hele wereld. Onlangs belde Continental met de vraag of we 100.000 banden kunnen kopen. Als de banden in Frankrijk goedkoper zijn, slaan we ze daar in.’

Deldo draaide vorig jaar een omzet van 336 miljoen euro. De helft daarvan komt van de handel in premium merken, zoals Pirelli en Michelin. De andere helft komt van 6 budgetmerken die Deldo in China laat produceren en die het wereldwijd verkoopt (zie kader). Online verkoopt de familie Delcroix in het winterseizoen 10.000 banden per dag. ‘Websites die banden verkopen, hebben weinig of geen stock. De consument koopt online dus banden die bij ons liggen.’

Na enkele stabiele jaren steeg de omzet van Deldo in 2019 met 10 procent dankzij het succes van de eigen merken. 2020 moet ondanks de coronacrisis even goed worden. Terwijl heel wat constructeurs en toeleveranciers moeilijke tijden doormaken, verkoopt Deldo sinds juni fors meer banden. ‘Door de crisis wachten mensen met de aankoop van een nieuwe auto en rijden ze langer met hun oude wagen. Daar leggen ze goedkopere nieuwe banden op. Bovendien konden wij na de lockdown dankzij onze grote voorraad snel leveren in Europa, terwijl lokale spelers vier maanden moeten wachten op leveringen uit China.’

Deldo runt zijn bandenimperium met amper 42 werknemers. Twee mensen beheren het spiksplinternieuwe magazijn, dat nu al uit zijn voegen barst. ‘50.000 banden kopen, klinkt enorm. Maar dat is niet zo spannend. We beslissen gewoon snel.’

Lidl, Aldi en Carrefour

Deldo boekte vorig jaar een winst voor belastingen van 36 miljoen euro. ‘Wij maken zeer goede marges, maar daarmee zijn we de grote uitzondering in de sector’, zegt Philip Delcroix.

De discrete eigenaarsfamilie staat daarom niet graag in de belangstelling. ‘Het doet mij genoegen dat u weinig informatie over ons vond’, had Delcroix vooraf aan de telefoon gezegd. ‘Kunnen we misschien áchter de banden poseren?’, grapt hij tijdens de fotosessie. ‘Wij zijn absoluut van het principe ‘pour vivre heureux, vivons cachés’.’

Pater familias Jos Delcroix besloot al vroeg om de opbrengst van zijn bandenbusiness in vastgoed te investeren. ‘We hebben veel cash gegenereerd. Daar moeten we iets mee doen’, zegt zoon Philip. De familie Delcroix bezit heel wat logistiek vastgoed in de Antwerpse haven en wegwinkels in België en Nederland. ‘We hebben veel Lidl’s, maar ook Aldi’s en Carrefours.’ Daarnaast bezit de Brasschaatse familie ‘een paar appartementjes in ons dorp’. ‘Wij leven goed maar bescheiden’, vindt Philip Delcroix.

Sinds 5 jaar participeert de holding Delcrinvest, die de familiale belangen verenigt, almaar meer in Vlaamse kmo’s. Delcrinvest bezit de helft van FFP, een Lommelse specialist in het snijden, raspen en verpakken van kazen. ‘Bij kaas is het ook enorm belangrijk om goed in te kopen’, ziet Philip Delcroix de gelijkenis. Delcrinvest houdt ook 45 procent in het Ieperse EFK, een producent van vervangingsruiten voor mobilhomes en bussen.

Chinese Minerva-auto's op komst? Rijden er binnenkort Chinese auto’s rond met het logo van het legendarische Belgische automerk Minerva? De familie Delcroix hoopt van wel. De Antwerpse bandenhandelaars kochten de merknaam Minerva 25 jaar geleden van Ford. Onder die naam laat Deldo nu in China goedkope banden met het gerestylede logo van het Belgische automerk maken. Dit jaar zullen er 1 miljoen Minerva-banden over de toonbank gaan. De familie droomt er lang van om de naam Minerva ook voor Chinese auto’s te gebruiken. ‘In China bestaan meer dan 50 automerken’, zegt CEO Philip Delcroix. ‘Binnen de vijf jaar komen de eerste Chinese auto’s op de Europese markt. Maar Chinese merken hebben allemaal een dwaze naam die Europeanen geen vertrouwen inboezemen, zoals Geely of BYD. Ons idee is om Chinese merken Minerva aan te bieden voor de commercialisatie in Europa’. Concrete plannen zijn er evenwel nog niet.

Niet te koop

De tweede generatie heeft vandaag de meerderheid van Deldo in handen. Philip is CEO, Katleen regelt de administratie, de personeelszaken en de vastgoedactiviteiten. Hun families gaan twee keer per jaar samen op reis en wonen op een steenworp van het ouderlijk huis. ‘Wij zijn heel verschillend’, zegt Philip, die de hele tijd het woord voert. ‘Mijn zus is impulsief, ik ben rustiger.’

Als notaris van opleiding stelde Jos Delcroix een familiecharter op om de familiale opvolging te regelen. ‘Onze ouders hebben ons altijd zeer volwassen betrokken’, vertelt Philip Delcroix. ‘Wij wisten op 16 jaar al heel veel over het familiale vermogen. Sommige vriendjes hadden veel minder, maar hun ouders vertelden hen niets over geldzaken.’

Voor Philip en Katleen Delcroix was het de logica zelve om na hun rechtenstudies snel in de familiezaak te stappen. ‘Je wordt daar mee geboren. We hebben nooit iets anders gehoord’, zegt dochter Delcroix. ‘Mijn ouders zijn megaworkaholics. Dat is niet altijd evident.’

De ouders, die nog een minderheid van Deldo bezitten, blijven actief in het bedrijf. ‘’t Is een hobby’, zegt Paula Donckers (73) als ze even binnenspringt. Op de foto wil mevrouw Donckers, die de financiën beheert, in geen geval. Haar man is uitzonderlijk afwezig door een jachtpartij. ‘Hij zal weer trots terugkomen met 6 hazen en 2 duiven’, grinniken zijn kinderen.

Intussen is ook de derde generatie op komst. Twee kleinkinderen (17) werkten deze zomer in het magazijn van Deldo. ‘Tot mijn verbazing vonden ze dat heel leuk’, zegt Philip Delcroix. ‘Er werken bij ons mensen van allerlei nationaliteiten. Voor onze kinderen is dat een heel andere wereld. Ze zijn toch een beetje jeunesse gâtée.’

Aan verkopen denkt de familie Delcroix naar eigen zeggen niet. Dat enkele media tien jaar geleden berichtten dat Deldo te koop stond, maakt Philip Delcroix nog altijd kwaad. ‘Dat klopte helemaal niet! Als familiebedrijf is zoiets niet leuk om te lezen. Wij zijn absoluut niet van plan om te verkopen.’