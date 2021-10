Het Chinese mirakel van Volvo Cars...

Met Volvo Cars heeft Europa vandaag zijn grootste beursgang van het jaar te pakken. Het Zweedse merk herrees onder Chinese vleugels als een feniks uit de as. De fabriek in Gent profiteerde mee.

Het wordt een vrolijke dag in Stockholm, waar Volvo Cars naar de beurs trekt. Ondanks wat frictie in de aanloop lijkt het niet meer mis te kunnen gaan. Inflatievrees, corona, tekorten aan grondstoffen en chips: het baart beleggers allemaal zorgen, maar de eerste notering van het Zweedse merk komt er niet door in gevaar.

Van de 20 miljard Zweedse kronen (2 miljard euro) die Volvo wil ophalen, wordt 70 procent sowieso gedekt door een bundel Zweedse pensioenfondsen. Afgaande op het enthousiasme in de Zweedse financiële krant Dagens Industri staat de particuliere belegger te springen om de resterende aandelen te kopen: meer dan 90.000 Zweden hebben ingetekend op de Scandinavische beursintroductie van het jaar.

Met die beursgang wordt voor het eerst in meer dan tien jaar een prijs geplakt op de autobouwer: 15,5 miljard euro. Dat is aanzienlijk minder dan de 20 miljard euro waarop de eigenaar Geely gehoopt had, maar het doet niets af aan het succes dat Volvo de voorbije tien jaar onder Chinese vleugels werd.

Oorlogshamer en kristallen pook

Het merk Volvo lag in de touwen toen Ford het in 2010 in de solden zette. Vriend en vijand waren het erover eens dat de Amerikanen op zijn minst liefdeloos met de Zweden waren omgegaan: de modellen waren almaar duidelijker een slap afgeleide van soortgelijke Ford-modellen. Het sterke karakter van Volvo werd zienderogen minder uitgesproken, het premiumgehalte bladderde af en klanten kwamen niet meer terug. De jaarlijkse verkoop zakte naar 373.000 auto’s. Geld verdiende Ford al lang niet meer aan zijn Zweedse kroonjuweel.

De opluchting in Detroit was dan ook groot toen het Geely van Li Shufu bereid bleek 1,8 miljard dollar (1,5 miljard euro) voor Volvo te betalen. Bij autoanalisten was er scepsis: zou die nieuwe Chinese eigenaar wel zorgvuldig omspringen met het al verwaterde imago van Volvo als premiummerk?

x10 Geely betaalde in 2010 1,8 miljard dollar voor Volvo Cars. Bij de beursgang vandaag is het bedrijf tien keer zoveel waard.

Dat bleek behoorlijk mee te vallen. Het hoofdkantoor en het ontwikkelingscentrum van Volvo Cars bleef in Göteborg. Terwijl Saab, dat andere Zweedse automerk, ter ziele ging nadat General Motors zich als eigenaar had teruggetrokken, herrees Volvo als een feniks uit de as.

Geely pompte 11 miljard dollar in de ontwikkeling van volledig nieuwe Volvo’s. Cruciale onderdelen werden niet langer ingekocht bij grote autogroepen: Volvo kreeg de ruimte om zelf nieuwe motoren, onderstellen en versnellingsbakken te ontwikkelen. CEO Håkan Samuelsson kreeg van Geely de vrije hand om het eigenzinnige Zweedse karakter van Volvo volledig uit te spelen. De koplampen van de Volvo-modellen weerspiegelen nu de oorlogshamer van de Noordse mythologische figuur Thor. De schakelpook is te verkrijgen in kristal van het iconische Zweedse glasmerk Orrefors.

Efficiëntie was wel essentieel: de Volvo’s zijn verkrijgbaar met één diesel- of benzinemotor, al dan niet gekoppeld aan een elektromotor voor hybride versies.

Vanaf 2015 werd het hele gamma vernieuwd. Vooral de SUV’s XC90, XC60 en XC40 waren een doorslaand verkoopsucces. Van elke vier auto’s die Volvo verkoopt, zijn er drie SUV’s.

Elektrisch en online

Shufu liet Volvo ook twee fabrieken in China en een in de VS bouwen. ‘We bouwen auto’s waar we ze verkopen’ is de mantra van Samuelsson. China is een van de belangrijkste afzetmarkten voor Volvo. Die extra fabrieken haalden geen productie weg uit de Europese in Göteborg en Gent. Die dienen vooral om de boomende Chinese vraag aan te kunnen. Sterker nog: de werkgelegenheid in de Gentse fabriek van Volvo Cars steeg sinds de overname door Geely met meer dan de helft van ongeveer 4.000 in 2010 naar ruim 6.700 nu.

Dat aantal kan nog stijgen tot bijna 10.000 als Gent erin slaagt de Europese batterijenfabriek van Volvo voor de neus van Göteborg weg te kapen. Het hoofdkantoor van Volvo beslist voor volgende zomer over de locatie van die fabriek, die 300.000 tot 400.000 batterijen moet kunnen produceren.

50% Tegen 2025 moet minstens de helft van de verkochte Volvo's zuiver elektrisch zijn. In 2030 verlaat de laatste Volvo met benzine- of dieselmotor de fabrieken.

De nieuwe modellen waren ontwikkeld om ook hybride aandrijvingen te behuizen. Daarvan profiteerde Volvo vanaf 2016 vooral in Europa volop. Plug-inhybrides hadden op papier een zeer gunstige CO₂-uitstoot en waren daarmee, vooral in ons land, buitengewoon fiscaal aantrekkelijk.

Na de eerste investeringsjaren volgde sinds 2014 de groei. Vooral met dank aan de groei in China verkocht Volvo de voorbije twaalf maanden ondanks corona en de chiptekorten 770.000 auto’s. Twee keer zoveel als tien jaar geleden en maar net onder de doelstelling van 800.000 verkochte Volvo’s in 2020.

Die volumegroei ging gepaard met winst. De voorbije zes jaar werden de eerste investeringen van Geely keurig terugverdiend, al was de operationele winstmarge de voorbije jaren met 6 procent laag voor een premiummerk. Mercedes-Benz en BMW halen doorgaans marges van 8 tot 10 procent.

Tijd om op de lauweren te rusten is er niet. De auto-industrie staat met de omslag van de verbrandings- naar elektromotor voor de grootste transformatie uit zijn geschiedenis. Volvo heeft zich voorgenomen daarin voorop te lopen.

Beleggers zien Volvo als een traditionele autobouwer. Die achten ze veel minder waard dan bedrijven die meteen met elektrische auto’s beginnen.

Tegen 2025 moet de helft van alle verkochte Volvo’s zuiver elektrisch zijn. Vijf jaar later verlaat de laatste Volvo met benzine- of dieselmotor de fabriek. Tegelijk moet de verkoop over vijf jaar nog eens met 50 procent gestegen zijn tot 1,2 miljoen exemplaren. De helft daarvan moet tegen 2025 niet meer via dealers, maar net als bij Tesla rechtstreeks online verkocht worden. De gloednieuwe, volledig elektrische C40 Recharge, die sinds begin deze maand in Gent van de band rolt, wordt in enkele landen waaronder Nederland en Duitsland uitsluitend online verkocht. In ons land kan de auto online helemaal samengesteld worden, maar moet de finale koop nog bij de Volvo-dealer worden gesloten.

De miljarden kronen die de kapitaalverhoging vandaag oplevert, gaan dan ook rechtstreeks naar de investeringen in die strategie. Volvo zegt het niet met zoveel woorden, maar tussen de lijnen klinkt duidelijk dat beleggers geen dividend moeten verwachten voor 2025.

Chinese zorgen

Al die ronkende cijfers en puike resultaten verhullen enigszins de zorgen die beleggers hebben over de grootaandeelhouder Geely en zijn baas Li Shufu. Ook na de beursgang is Shufu met 84 procent van de aandelen heer en meester bij Volvo.

Het had weinig gescheeld of Shufu had nog veel meer macht gehouden: in de oorspronkelijke beursplannen waren twee soorten aandelen, waarbij de A-aandelen van Shufu aanzienlijk meer stemrecht opleverden. Met 84 procent van de aandelen zou hij nog altijd 97,5 procent van het stemrecht hebben. Pas na een opstand bij de Zweedse pensioenfondsen werd die regeling geschrapt.

Ook over de Shufu-clan zelf heerst wat onzekerheid, zeker sinds Li Shufu zijn zoon Daniel Donghui Li aanstelde als bestuurder bij Volvo.

Voorts zijn analisten sinds dit jaar standaard bezorgd over Chinese eigenaars van beursgenoteerde bedrijven. Het bewind van de Chinese president Xi Jinping bemoeit zich steeds nadrukkelijker met de grote (tech)bedrijven van het land. Peking torpedeerde vorig jaar op het laatste moment de beursgang van de fintechreus Ant Group van Jack Ma. Dat schrikt beleggers meer en meer af.

Bescheiden waardering

Dat speelt mee bij de relatief bescheiden waardering waartegen Volvo naar de beurs trekt. De waardering van 15,5 miljard euro is voor de helft te danken aan het belang van 49,5 procent dat Volvo heeft in Polestar. Die sportieve elektrische dochter, die volgend jaar via een lege beursschelp naar Wall Street trekt, wordt in haar eentje op 15,5 miljard euro gewaardeerd. Terwijl Polestar vorig jaar 10.000 auto’s verkocht, amper 1,5 procent van de volumes die Volvo draait.

Dat raakt meteen ook aan mogelijk de belangrijkste oorzaak van de waardering: beleggers zien Volvo - tot leed van Samuelsson en Shufu - toch vooral als een traditionele autobouwer. Die zijn volgens beleggers veel minder waard dan nieuwe bedrijven die meteen met elektrische auto’s beginnen en niet moeten omschakelen van verbrandings- naar elektromotoren.

Volvo wordt tegen ongeveer zes keer de toekomstige winst gewaardeerd, terwijl Tesla tegen 108 keer de toekomstige winst wordt verhandeld. Zelfs nog nieuwere e-merken als Polestar (15,5 miljard euro), Lucid (47 miljard) en Nio (55 miljard) zijn volgens beleggers aanzienlijk meer waard dan Volvo met zijn gevestigde naam.

In vergelijking met Mercedes-Benz en BMW heeft Volvo ook een behoorlijk schaalnadeel. Mercedes en BMW verkopen elk 2 miljoen auto’s per jaar, Volvo komt nog niet eens aan de helft. Het ontbreekt het Zweedse merk aan de financiële slagkracht van Mercedes-Benz, dat in juli meldde tegen 2030 minstens 40 miljard euro te investeren in elektrificatie.