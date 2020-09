Het sombere icoon van de uitgeklede eventsector

De trotse Belgische evenementenindustrie verpietert door de coronacrisis. Vuurwerk en vipmaaltijden blijven al maanden op stal. Grote jaarlijkse evenementen gaan hooguit in compleet uitgeklede versie nog door, zoals de Memorial Van Damme vrijdagavond, waardoor een heel ecosysteem stilvalt.

Onze vuurwerkbusiness is vrijwel volledig stilgevallen. Patrick De Winter Zaakvoerder Dewico

In normale jaren is de Brusselse atletiekmeeting een bijenkorf van economische activiteit in en rond het Koning Boudewijnstadion, en een van de belangrijkste evenementen op de Belgische kalender voor sportliefhebbers en vorkprikkende bobo’s. Rond de sportieve exploten op de piste hangt een web van tientallen bedrijven die de hele avond opluisteren en in goede banen leiden.

Maar in het coronajaar 2020 schiet daar maar een minimum van over. Dat levert een impressie op van een platgeslagen evenementensector. Volgens voorlopige cijfers van de Karel De Grote Hogeschool verwachten organisatoren van evenementen in ons land dit jaar 1,3 miljard euro verlies. Bij toeleveranciers zou dat oplopen tot 3,6 miljard.

Organisatie

3% Bevers & Bevers, de marktleider in catering, schat dat de omzet voorlopig op 3 à 4 procent zit van vorig jaar.

De Memorial is een organisatie van Golazo en staat onder leiding van meetingdirecteur Cédric Van Branteghem. Zijn team is gekrompen van tien naar vier mensen, en in de laatste week vijf. Bij Golazo staat nog altijd een aanzienlijk deel van de 250 mensen op tijdelijke werkloosheid. Het budget van 4 miljoen euro, dat vooral wordt besteed aan de atleten, viel terug tot iets minder dan 2 miljoen euro. De organisatie mist de inkomsten uit tickets, 3.000 vips en de internationale tv-rechten van de sport- en mediagroep IMG. Vorig jaar trok de meeting 40.000 supporters, gisteren werd gelopen en gesprongen in een leeg stadion.

Hotels

De Crowne Plaza aan het Rogierplein is de traditionele uitvalsbasis van de atleten. Vorig jaar ontving het hotel 180 sporters met hun entourage, goed voor 250 bedden. Dit jaar logeren er 80 atleten met kleinere begeleiding, samen ongeveer 100 bedden. Over heel Brussel is de hotelbezetting rond de Memorial normaal 89 procent. Vandaag is amper 23 procent van de hotels bezet.

Publiek

Op de tribunes van het Koning Boudewijnstadion, uitgebaat door de stad Brussel, zat gisterenavond niemand, en was er dus ook geen werk voor Bevers & Bevers. Het Kempense bedrijf is met een omzet van 34 miljoen euro in 2019 de grootste cateraar van het land. Ze doen alle evenementen op de Heizel, werken voor elf eersteklassevoetbalclubs, en voor Rock Werchter, Pukkelpop en de F1-race van Francorchamps. Op de Memorial bemannen normaal 250 medewerkers, zowel vaste krachten als studenten en flexi-jobbers, 70 eet- en drankstanden in en rond het stadion. Het bedrijf zit op 3 à 4 procent van de omzet, schat zaakvoerder Jurgen Bevers. Al het vast personeel is tijdelijk werkloos.

Vipdorp

Geen vipdorp met tenten, vloeren en decoratie van Veldeman dit jaar. Normaal zitten er 3.000 gasten. Dat betekent twee weken werken met 15 mensen voor de Limburgse tentenzetter. Veldeman is de Belgische marktleider met een omzet van 28,5 miljoen euro en met 100 vaste medewerkers en noemt de impact van de pandemie ‘stevig, maar niet levensbedreigend’. Het levert ook aan industriële klanten en is internationaal actief in de militaire sector, de luchtvaart en de mijnbouw.

De vipcatering zou komen van Choux de Bruxelles. Van de 250 koks en kelners die het Brusselse restaurant- en traiteurbedrijf normaal stuurt, schoten er dit jaar nul over, zegt operations manager David Hagenaars. Choux de Bruxelles heeft zo’n 120 mensen vast in dienst, van wie de overgrote meerderheid al maanden tijdelijk werkloos is. Van de omzet van 18 miljoen euro vorig jaar, uit 1.300 evenementen, zal in 2020 zo’n 90 procent verdampen. ‘2020 was nochtans fantastisch gestart, met volle boeken. We kunnen het doorstaan, maar het is wel elke dag geld verbranden.’

De belangrijke gasten zouden worden ontvangen en begeleid door tien vipchauffeurs en 25 hostessen van het Hasseltse bedrijf Prime Impressions. Sinds 12 maart is alles wat op de kalender staat geschrapt. De omzet zal zo’n 70 procent lager liggen dan de 650.000 euro van vorig jaar. ‘Januari en februari waren nog goed’, zegt medezaakvoerster Laura Hilkens. Andere grote evenementen voor Prime Impressions zijn Tomorrowland, wielerwedstrijden als de BinckBank Tour en voetbalwedstrijden. De meeste hosts en hostessen zijn studenten die bijverdienen, enkelen konden de voorbije weken aan de slag als ‘coronahosts’ in winkelcentra.

Podium, tribunes en schermen

Vorig jaar boekte de Nederlandse firma Gigant nog 26 mandagen in voor de opbouw en de afbraak van het grote podium. Dit jaar bleef het beperkt tot acht mensen voor de opbouw en zes voor de afbraak. De onderneming spreekt van een ‘aanzienlijke’ impact door Covid-19, maar plakt er geen cijfer op.

23% Amper 23 procent van de Brusselse hotels is bezet.

De schermverhuurder Novid stuurt normaal negen technici voor het opbouwen en monitoren van een groot ledscherm waarop de atletiekkampen live worden gestreamd, en voor nog enkele kleinere schermen. Dit jaar waren er alleen schermpjes in de perstribune. Novid draaide in 2019 7 miljoen euro omzet en telt 21 vaste technici, die allemaal op tijdelijke werkloosheid staan. Het bedrijf uit Kontich moet het vooral hebben van sportwedstrijden en bedrijfsevenementen en schat het omzetverlies op 90 à 95 procent.

Ontvangst en beveiliging

In plaats van 700 vrijwilligers waren er gisteren 350. Ze zetelen onder andere in de jury’s, werken in de callroom waar atleten zich melden voor de wedstrijd en ze begeleiden de sporters tijdens het evenement. De beveiliging van het gebeuren is in handen G4S Belgium, dat bij gebrek aan publiek enkel voor de ‘buitenperimeter’ moest instaan. ‘Enkele tientallen’ mensen volstonden daarvoor, tegenover ‘enkele honderden’ in een normaal jaar, zegt salesdirecteur Wim Desloovere. Voorts is de corona-impact voor de firma zeer gering, gezien de nog altijd grote vraag naar beveiliging voor bedrijven en de honderden openstaande vacatures.

Entertainment

Geen Memorial Live Band dit jaar, goed voor een crew van 16 personen, en ook geen presentatie door Koen Wauters. Om de atleten zonder publiek toch op te peppen, de galm in het stadion te dempen en de tv-kijkers een zo echt mogelijke ervaring te bezorgen, werd wel geïnvesteerd in technologie van de Australische firma AFX Studios. Een geluidsman bootste in het stadion toeschouwersgeluid interactief na.

Ook buiten het stadion waren er geen activiteiten, zoals de Urban Memorial Van Damme op de Grote Markt en aan Brouckère, in tegenstelling tot voorgaande jaren. ‘Er is overduidelijk een impact op de horeca, zowel rond het stadion als in de rest van de stad, want de Heizelsite is heel goed bereikbaar’, zegt Jeroen Roppe van Visit Brussels. ‘De Memorial is een evenement met een heel positief imago. We zijn vooral blij dat het nog doorgaat.’

Als afsluiter moest er een groot vuurwerk zijn, verzorgd door Dewico uit Beerse. Daar zijn vier mensen mee in de weer. Ook dat viel dit jaar weg. Dewico verhuurde alleen vier vlammenwerpers die vlammen tot 9 meter hoog kunnen blazen, wat een van de heel weinige opdrachten was die nog overblijven. ‘Onze business is bijna volledig stilgevallen’, zegt eigenaar Patrick De Winter, zonder cijfers te noemen.