Hoe corona de tourbus van Tim sloopte

'The time is now', slaakte de muzieksector deze week in een noodkreet aan de overheid. Maar voor veel zelfstandigen heeft de coronaopflakkering nu al dramatische gevolgen. Tourmanager Tim Vanhaecke verkocht zijn busje en keert de muziek voorlopig de rug toe.

Zoals velen deelde Tim Vanhaecke (42) deze week de in bitter cynisme gedrenkte overlijdensadvertentie van de cultuursector op zijn Facebook-pagina: ‘Heeft haar strijd gestreden en werd genegeerd door de overheid: de cultuur- en eventsector. Laat na: 80.000 medewerkers en een omzet van 23,8 miljard euro en werk voor 12,9 procent van het totaal aantal zelfstandigen in Vlaanderen.’

Ons oog viel eind vorige week op een andere foto op zijn pagina: de verkoopadvertentie van zijn tourbus. Omdat hij ons in juni nog met zijn donkergrijze Ford had vervoerd naar de loft van zangeres Eefje de Visser, die daar haar concertfilm opnam. Het is een van de laatste tochten die de kleine touringcar om professionele redenen heeft gemaakt. De tour- en productiemanager deed zijn busje deze week van de hand. De maandelijkse leasing woog te zwaar.

‘De koper komt hem morgen halen’, vertelt hij op de oprit van zijn ouders, waar Vanhaecke voorlopig woont, terwijl hij het achterportier opentrekt. ‘Dit moet ik er enkel nog afschroeven.’ Hij wijst naar twee borden vol stickers van Belgische artiesten die hij de voorbije jaren naar concerten in België en Nederland reed: Zwangere Guy, Tourist LeMC, J. Bernardt, Stikstof, Pomrad en blackwave. Daartussen een handvol ‘all areas-klevers’ van de Ancienne Belgique, waar Vanhaecke de afgelopen jaren freelancete als productiemanager. Hij is een van de 200 medewerkers die de Brusselse concertzaal begin deze week noodgedwongen aan de deur heeft gezet, wegens een gebrek aan inkomsten door de coronacrisis.

Emotionele beslissing

De verkoop van zijn busje was een emotionele beslissing, maar hij moest wel. Meer dan honderd opdrachten zag Vanhaecke sinds begin maart in rook opgaan met zijn eenmansbedrijfje Number One Entertainment. Door de rampzalige vooruitzichten voor de concertwereld zijn tot december nog eens 60 werkdagen van de kalender geschrapt. ‘Dit ging mijn beste jaar ooit worden. Ik had net een groot contract met een theatergezelschap binnengehaald voor een zomertournee door Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er was zoveel werk dat ik een ploeg van externe chauffeurs rond me zou verzamelen. (lachje) Ik leek op weg om een echt bedrijf te worden.’

Dit moest mijn beste jaar ooit worden. Tourmanager Tim Vanhaecke

Zeven jaar werkte de Hallenaar als tourmanager. Hij kreeg de smaak te pakken in het Brusselse casino Viage. Na enkele jaren op de marketingdienst mocht hij er de productie van concerten doen. Zo kwam hij in contact met de tourmanagers van Prince, Vaya Con Dios en andere grootheden. ‘Ik was stikjaloers op hun job. Het mooie aan het beroep van tourmanager is dat we het leven van anderen vergemakkelijken. Je organiseert de volledige tour van de band, brengt iedereen veilig en op tijd naar de 'venue', dat alles ter plekke in orde is. Je bent een familieroedeltje, samen op pad en je zorgt voor elkaar.’

Door corona moet hij afscheid van die families nemen. Net vandaag begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven. De koper komt zijn busje ophalen en hij gaat solliciteren, in een andere sector. ‘Ik hoop tegen september werk te vinden, want met een overbruggingskrediet van 1.200 euro springt een mens niet ver.’ Vanhaecke hoopt in de film- en tv-sector aan de slag te kunnen. Hij volgt een webopleiding als Covid-19-veiligheidscoördinator op filmsets. Maar een garantie op werk is dat niet. ‘We zijn met 27 deelnemers. Dat is best veel. De filmsector staat voor een lastige heropstart en de meeste andere deelnemers werken er al in. Maar goed: lukt het niet, dan ben ik weer een ervaring rijker die ik kan meenemen als ik na corona naar de muziekwereld zou terugkeren.’

'Damage is done'

Zal de muziekwereld er postcorona nog hetzelfde uitzien? Met lange dagen, onregelmatige uren en veel avond- en nachtwerk. Vanhaecke haalde de voorbije maanden veel qualitytime in met vrienden en familie. Hij was niet de enige die daarvan genoot, hoorde hij bij collega’s die ook stilvielen door corona. ‘Als zelfs maar een fractie van alle collega’s die uit de boot zijn gevallen niet terugkeert omdat ze zo’n hectisch leven niet meer willen, gaat veel kennis en ervaring verloren.’

De vraag van de Vlaamse regering aan de gemeenten om mild te zijn voor eventorganisatoren komt te laat. Ons jaar is al kapot.