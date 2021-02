Is het stilaan tijd om het feestje op de beurs verlaten?

De aandelenmarkten zijn sinds begin februari duidelijk gestegen, hoewel de langetermijnrente sterk opveerde. Overdrijven de beurzen en wat is de beste beleggingsstrategie? Vier specialisten geven hun visie.

N a een adempauze in januari zoeken de aandelenmarkten de jongste weken weer hogere niveaus op. De Belgische en Europese beurzen en Wall Street noteren 4 tot 6 procent hoger dan begin dit jaar en veel beleggers verwachten dat de stijging de komende maanden doorzet.

Beleggers gaan ervan uit dat de vaccinatie tegen het coronavirus en de stimulus van de centrale banken en regeringen de economie doen heropleven. Het optimisme over de economische vooruitzichten weegt voorlopig zwaarder dan de negatieve impact van de stijgende langetermijnrente.

In de VS steeg de tienjaarsrente dit jaar al met meer dan 40 basispunten naar ruim 1,3 procent. Europa volgt deels die trend, maar het rentepeil blijft hier veel lager. Een stijging van de langetermijnrente is in principe slecht nieuws voor de aandelenmarkten, omdat ze de actuele waarde van toekomstige winsten drukt en obligaties aantrekkelijker maakt.

Een duurzamere stijging van de reële rente kan snel de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen verminderen. Isabel Schnabel Directeur Europese Centrale Bank

‘Een duurzamere stijging van de reële rente kan snel de relatieve aantrekkelijkheid van aandelen verminderen’, zei Isabel Schnabel, directielid van de Europese Centrale Bank, tijdens de jongste vergadering van de ECB over het monetair beleid. Het Internationaal Monetair Fonds signaleerde al enkele keren dat de aandelenkoersen hoog zijn en losgekoppeld van de reële economie.

Er zijn nog signalen die wijzen op een mogelijke oververhitting. Wat te denken van de hype rond de Amerikaanse videogameketen GameStop in januari? Dichter bij huis steeg de koers van de champagnegroep Vranken-Pommery maandag met 23 procent. Het aandeel was in de weekendkrant van De Tijd genoemd als een potentiële winnaar van de aankomende vrijheid.

Ook het aantal spacs of blancochequebedrijven stijgt. Beleggers vertrouwen erop dat de initiatiefnemer van een spac erin slaagt met hun geld een lucratieve overname te doen.

De Tijd polste bij vier specialisten naar hun visie op de beurzen en vroeg hen welk advies ze hebben voor beleggers.

5 Vragen 1. Is de recente stijging van de beurzen overdreven? Maakt u zich zorgen?

2. Wat zijn de belangrijkste risico’s voor de aandelenmarkten?

3. Hebt u uw beleggingsstrategie aangepast?

4. Wat is uw advies voor beleggers? Kunnen ze zich beschermen?

5. Is het te laat om een eerste stap op de beurs te zetten?

Véronique Goossens (hoofdeconome Belfius)

Schermvullende weergave Véronique Goossens (hoofdeconome Belfius) ©Saskia Vanderstichele

1. Het klopt dat de beurzen hoog staan, maar de winstvooruitzichten zijn heel gunstig en er is optimisme over de heropening van de economie. De vaccinatie tegen het coronavirus verloopt goed in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en komt ook in Europa in orde. In de VS is er met het plan van president Joe Biden extra stimulus op komst. De Europese Unie zal daar mee van profiteren. De voorwaarden voor een verdere stijging van de beurzen zijn vervuld. De rente blijft laag en een deel van de enorme steun van de overheden moet nog worden uitgerold. Dat zijn allemaal goede signalen.

2. Het belangrijkste risico is negatieve verrassingen over de pandemie. Hoe goed werken de vaccins tegen de Braziliaanse variant? Wat als de vaccinatie in de soep draait? Een verdere stijging van de langetermijnrente lijkt me niet het grootste gevaar, hoewel ze wellicht nog wat zal stijgen.

3. We bouwen onze aandelenposities sinds november mondjesmaat op door te kopen bij zwakte van de markt. We kopen vooral aandelen van de opkomende markten en Europa. Europese aandelen zijn wat achtergebleven en small- en midcaps zullen het meest profiteren van een heropening van de economie. Thematisch kijken we naar technologie, klimaat en gezondheidszorg. Er zijn meer technologieaandelen dan de FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en de Google-moeder Alphabet, red.). We beschermen onze portefeuilles onder meer met derivaten.

4. Het advies aan klanten is afhankelijk van hun risicoprofiel en tijdshorizon. De modale en beginnende belegger bouwt het best geleidelijk op. Een particuliere belegger kan zijn portefeuille beschermen met wat goud, een vaste waarde. Ook de Japanse yen en de Noorse kroon bieden bescherming.

5. Een beginnende belegger investeert het best elke maand hetzelfde bedrag. Dan schakel je emoties uit. Als je een vast bedrag investeert en de beurs staat hoog, kan je weinig kopen, en omgekeerd. Als je de lange termijn voor ogen houdt, bieden aandelen het meeste potentieel. Een spaarbuffer is nodig, maar mag niet te groot zijn. Cash is verlieslatend en obligaties leveren weinig of geen rendement op.

Danny Van Quaethem (fondsbeheerder Econopolis)

Schermvullende weergave Danny Van Quaethem (fondsbeheerder Econopolis) ©Emy Elleboog

1. Ik kijk meer naar individuele aandelen dan naar de markt als geheel. Sommige delen van de aandelenmarkt zijn extreem oververhit en de ‘gemiddelde’ markt is duur, zeker in de VS. De reden is bekend: de gigantische monetaire stimulus en het regeringsmanna. De Bel20 is allesbehalve duur, zowel in koersen als in waarderingen. Maar tussen de bedrijven bestaan grote verschillen.

2. Ik zie geen teken dat de beurs een piek heeft bereikt en dat er een grote correctie komt. Ik weet niet wat de markt zal doen - je kan ze niet voorspellen. Mogelijke katalysatoren van een correctie zijn een verdere rentestijging of een stijging van de inflatie. Zoals iedereen volg ik met argusogen wat gebeurt op de rentemarkten.

Begin dit jaar was mijn scenario een correctie in de loop van het eerste kwartaal. Maar wanneer en hoe? Ik weet het niet.

3. Ik heb de jongste weken in ons Belgiëfonds alleen wat finetuning gedaan. Ik zit nog altijd op een minimale cashpositie. Mijn overtuigingen zijn niet veranderd. De grootste posities zijn UCB, Tessenderlo, Ackermans & van Haaren en Bekaert. Tessenderlo en Bekaert zijn goedkoop. Melexis is duur, maar ik voel me comfortabel met dat aandeel. De producten en het management zijn van goede kwaliteit. Insiders blijven aandelen als Tessenderlo en Sofina kopen. Als ik morgen schrik krijg, kan ik snel aandelen verkopen en de cashpositie verhogen.

4. Een belegger moet doen wat hij altijd moet doen: zijn huiswerk maken en in zijn portefeuille aandeel per aandeel overlopen en rekenen. Wat is de waardering en moet ik mijn conclusies wijzigen? Er zijn in Brussel nog veel positieve bedrijfsverhalen.

5. Een belegger met weinig ervaring moet gespreid beleggen. Dat kan ook via een fonds. En hij moet de investering spreiden in de tijd. Er zijn meer kansen in Europa en op de groeimarkten dan in de VS.

Johan Van Geeteruyen (fondsbeheerder Degroof Petercam)

Schermvullende weergave Johan Van Geeteruyen (fondsbeheerder Degroof Petercam) ©Thierry du Bois

1. Hier en daar zie ik overdrijvingen, bijvoorbeeld Tesla en aandelen van producenten van hernieuwbare energie. Maar de markt als geheel overdrijft niet. Het monetair beleid blijft soepel en de coronavaccinatie zal de Europese economie doen aantrekken. Er is nog wat brandstof over. Het resultatenseizoen was beter dan verwacht en er staat veel geld aan de zijlijn. Als er een correctie komt, zal die niet lang duren.

2. Het grootste risico is een verdere stijging van de rente zonder een evenredige groei van de economie. Als de economische groei de rentestijging ondersteunt, is er geen probleem. Een inflatieopstoot zonder evenredige groei van de economie kan een schrikreactie veroorzaken. Ook covid is een risico.

3. We hebben onze portefeuilles niet aangepast, op wat winstneming op aandelen in de defensieve portefeuilles na. Dat was nodig om te voorkomen dat het gewicht van aandelen te groot wordt. We blijven meer dan normaal in aandelen beleggen. We zijn groeigeoriënteerd.

4. Beleggers moeten goed spreiden over sectoren en regio’s. Het VK en de VS zullen dankzij de snellere coronavaccinatie vlugger uit de economische malaise komen. Maar Europa telt veel cyclische bedrijven die zullen profiteren van het economisch herstel. Een beetje goud en inflatiegelinkte obligaties in de portefeuille kunnen bescherming bieden tegen inflatie.

5. De aandelenmarkten bieden nog altijd het beste potentieel. Bij de goedkeuring van de stimulus in de VS zullen de aandelenmarkten nog een duw in de rug krijgen. Beginners kunnen voorzichtig een eerste stap zetten op de beurs en bij dips bijkopen. Ik zou niet wachten tot er een correctie komt, want wat doe je als die uitblijft? Het economisch herstel zal doorzetten in 2021 en 2022. De sterren staan nog altijd gunstig voor de beurs.

Marc Stevens (Topman Leo Stevens & Cie)

Schermvullende weergave Marc Stevens (Topman Leo Stevens & Cie) ©Dries Luyten

1. De waarderingen op de aandelenmarkten zijn op zich niet overdreven, maar ik vind dat de stijging van de beurzen een beetje te snel gaat. De langetermijnrente in de VS stijgt, ik zie dat beleggers irrationeel reageren op sommige bedrijfsresultaten en tussen de prijzen van call- en putopties bestaat een wanverhouding (met een

optie kan een belegger tegen een vooraf bepaalde prijs een aandeel kopen (call) of verkopen (put), red.). Veel callopties worden gekocht tegen hoge premies. De beurs koppelt zich los van de economische fundamentals.

2. De belangrijkste risico’s voor de beurzen zijn een verdere stijging van de rente, een toename van de inflatieverwachtingen en het uitblijven van nieuwe triggers die de koersen verder kunnen doen stijgen.

3. We hebben in onze aandelenfondsen winst genomen en het gewicht van aandelen verlaagd van 98 naar 80 procent, vooral door futures op de Amerikaanse beurzen te verkopen. We hebben nu ongeveer 20 procent cash, doorgaans maximaal 2 procent. We gaan een beetje aan de kant staan en dat doen we heel zelden. Dat is een

tactische beslissing, geen strategische. We zijn normaal buy-and-holdinvesteerders. We zijn principieel antimarkettiming, maar nu doen we dat uitzonderlijk toch. Als de beurs corrigeert met bijvoorbeeld 5 of 8 procent zullen we het gewicht van aandelen weer verhogen.

4. We raden niet aan nu volop op de beurs te gaan.