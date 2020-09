Pro League-baas Peter Croonen: ‘Emoties zijn brandstof voor verandering'

Sinds hij in 2017 benoemd werd tot primus inter pares van de Pro League, de koepel van 24 profclubs in België, had Peter Croonen het niet onder de markt.

De Limburgse serieondernemer spreekt vrijuit over zijn horrorjaar bij de Pro League en de financiële orkaan die door het Belgische voetbal raast. Ontbijt met De Tijd.

Ontbijt met De Tijd 8.30 uur, het jeugdcomplex van Koninklijke Racing Club Genk. Met Peter Croonen praten we over zijn dubbele pet als Pro League-bobo en KRC Genk-voorzitter, de ‘berg van de vriendschap’ en zijn passie voor ‘nieuw samengestelde familiebedrijven’.

Dinsdagochtend, klokslag halfnegen. Voorzitter Peter Croonen (51) komt ons welgemutst en relaxed een verwelkomingsvuistje geven, als we het hypermoderne jeugdcomplex van de eersteklasseclub KRC Genk binnenstappen. Niets doet vermoeden dat de Limburgse voetballiefhebber en serieondernemer dit jaar zijn zwaarste crisis ooit beleefde.

Sinds hij in 2017 benoemd werd tot primus inter pares van de Pro League, de koepel van 24 profclubs in België, had hij het niet onder de markt. Heikele dossiers zoals de Operatie Propere Handen, het tv-contract, de makelaarscommissies en het fiscale gunstregime voor voetballers deden hem in de hoek belanden waar de klappen vielen. En toen kwam corona: de start van het voetbalseizoen dreigde erdoor in chaos te verzanden.

‘Nooit eerder was ik zo aan vakantie toe’, bekent Croonen, terwijl hij ons koffie inschenkt in een ruime cafetaria met uitzicht op de omliggende oefenvelden. Door met zijn gezin naar een rustige, ongerepte plek in Zuid-Frankrijk te reizen, niet ver van de Spaanse grens - de Puig de l’ami, letterlijk de ‘berg van de vriend’ - kon hij naar eigen zeggen afstand nemen. Al bleef ook daar het spelletje door zijn hoofd spoken.

Niet onlogisch. Dat een topper als Club Brugge hem te midden van de coronacrisis en het tumult in de Pro League een gebrek aan persoonlijkheid verweet, kwam stevig aan in Genk. ‘Het was de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. Ik moest eraan wennen. Het begon heel hard op het politieke spel in de Wetstraat te lijken, en dat is niet mijn natuurlijke biotoop.’

Hij is naar eigen zeggen een positivist, iemand die ‘heel constructief in elkaar steekt’ en die probeert om als groep stappen vooruit te zetten. Dat is in voetbal niet altijd de gemakkelijkste manier van werken. Ego’s en bobo’s die zelfs in coronatijden over lijken gaan, dat is het weinig fraaie beeld dat bleef hangen. Het eigenbelang primeerde.

‘Voetbal is emotie’, zegt hij. ‘Wie een wedstrijd verliest, is daar even niet goed van. Diezelfde mensen zitten mee aan tafel. Het maakte de inhoudelijke discussies moeilijk en zwaar, omdat af en toe op de man werd gespeeld. Maar ik bekijk het niet alleen negatief. Emoties zijn ook brandstof voor verandering. Je hebt ze nodig om topresultaten neer te zetten.’

Emoties zijn ook brandstof voor verandering. Je hebt ze nodig om topresultaten neer te zetten.

Als voorzitter moest hij de jongste maanden verzekeren dat de Pro League op het juiste moment beslissingen nam met een ruime meerderheid van de stemmen. Dat is gelukt, vindt hij. ‘Op 15 mei was minstens 80 procent van de stemmen nodig om Waasland-Beveren te laten degraderen, de titel aan Club Brugge te geven en een voetbalseizoen met 16 clubs in 1A te organiseren. Toen bleek dat die optie juridisch niet haalbaar was, moest twee derde voor een competitie met 18 ploegen in 1A kiezen. We zijn daar twee keer in geslaagd.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Had zo’n vaudeville niet vermeden kunnen worden? Is hij hard genoeg als voorzitter? ‘Dat is een vraag die anderen moeten beantwoorden. Ik klop niet snel op tafel om te zeggen wat moet gebeuren. Ik probeer vooral goed te luisteren en de situatie in te schatten. En dan werk ik naar een bepaald punt toe. Meestal slaag ik daarin, zonder mijn stem te verheffen. Maar dit waren bijzondere omstandigheden.’

Croonen is op amper een kilometer hiervandaan geboren, in Waterschei. ‘Ik was fan van KFC Winterslag, wat eigenlijk heiligschennis was’, lacht hij. Dat kwam omdat zijn vader Louis - die niet alleen uitgever bij Concentra en bij Humo was, maar ook medestichter van VTM en een tijd KRC Genk-voorzitter - van het naburige Winterslag afkomstig was.

De discussies in de Pro League waren moeilijk, omdat af en toe op de man werd gespeeld.

‘Ik heb één jaar bij de uefa’s van Winterslag gespeeld en dan droom je wel even van de grote stap. Maar ik wist dat ik geen supervoetballer was. Toch ben ik vrij lang, tot mijn 40ste, samen met mijn broers in een ploeg blijven voetballen. Op zondag gingen we telkens bij onze ouders langs. Zij waren erg gericht op het familiale. Als je twee zondagen na elkaar niet kwam, moest je een doktersbriefje meebrengen (lacht).’ Toen zijn broers trouwden, bleven ze allemaal in of naast het ouderlijke huis wonen. ‘Toen ik aan de beurt was, waren de plaatsen op. Ik ben dan maar de wijde wereld ingetrokken en 3 kilometer verder gestrand’, klinkt het.

De jarenlange animositeit tussen Winterslag en Waterschei is intussen verdwenen. In het Genkse trekken ze allemaal aan het zeel van KRC. ‘Deze club is een van de weinige fusies die echt zijn gelukt’, vindt Croonen. Sterker nog, ze is uitgegroeid tot het grootste businessplatform van Limburg. Bij een thuismatch huren zo’n 2.400 Limburgse bedrijfsleiders hun vipseat af.

Dat wil zeggen, tot corona kwam. Plots breekt Croonen het gesprek af en excuseert hij zich. Iets verderop staat een rijkelijk ontbijtbuffet klaar met vlees, kaas, croissants, yoghurt en vers fruit. ‘Sorry, volledig uit het oog verloren. Ik kan nochtans genieten van een ontbijt, maar meestal in de weekends. In de week leef ik vooral op koffie en water. Tast toe, alsjeblieft!’, zegt hij, waarna hij zelf een bordje gaat halen.

Bloedrood

Zijn profclub kijkt aan tegen 10 miljoen euro verlies aan inkomsten, als het seizoen blijft voortkabbelen zonder noemenswaardig publiek. ‘Als je rekening houdt met de omzet uit de Belgische competitie, is dat een derde van ons budget. We spelen dit seizoen niet Europees, dus dat wordt een flinke streep door de rekening. In een normaal seizoen draaien de meeste Belgische clubs verlies, en wordt dat verlies goedgemaakt door de verkoop van spelers of Europees voetbal. De financiële balans van het Belgische voetbal zal dus bloedrood kleuren.’

Croonen ziet de toekomst van de clubs postcorona somber in. ‘Er raast een financiële orkaan over het Belgische voetbal. Ik denk dat het risico reëel is dat profclubs verdwijnen. We zullen hard en goed moeten werken in de bestuurskamers om dit te overleven. Gelukkig beschikt KRC Genk over een stevige oorlogskas om crisissen te overbruggen (het eigen vermogen bedraagt 70 miljoen euro, red.). Maar niet elke profclub heeft dat. We zullen minstens twee jaar nodig hebben om deze crisis te verteren.’

Ik denk dat het risico reëel is dat profclubs verdwijnen.

Ook de toekomst van de competitie is nog onduidelijk. Eind dit jaar wil Croonen een ingrijpende doorlichting klaar hebben die zich buigt over het competitieformat en over de structuur en de werking van de Pro League. De voorbije maanden was er heel wat heisa over de dubbele functie van Croonen, die zowel de belangen van KRC Genk als die van de Pro League moet verdedigen. Dat wekt wrevel op. Sommige clubs geloven dat Croonen vooral voor zijn eigen team rijdt, en niet voor het algemeen belang. In Genk vinden ze dat absurd. De discussies tussen hem en de rest van het bestuur zijn meer dan eens hoog opgelopen omdat ze in Limburg net vinden dat Croonen te weinig aan zijn achterban denkt.

‘Ik heb al herhaaldelijk gezegd dat ik niet vasthoud aan het Pro League-voorzitterschap’, zegt hij. ‘Ik heb in principe nog twee jaar te gaan. Dit is echt geen comfortabele stoel om op te zitten. Door zo neutraal mogelijk te zijn is de spreidstand met KRC Genk bij momenten heel groot. Daarom is het absoluut een optie dat ik die positie verlaat.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Het zou goed zijn als er onafhankelijken komen in de raad van bestuur van de Pro League, zegt hij. ‘Al moet je daar realistisch in zijn. Een onafhankelijke is maar neutraal tot die een standpunt inneemt. Dat standpunt zal sommige clubs bevallen en andere niet. De bottomline is dat een clubvoorzitter een duidelijke clubvisie heeft, maar op een bepaald moment moet hij die kunnen overstijgen voor het algemeen belang.’

Dat is goede corporate governance, vindt hij, en daarvoor haalt hij zijn inspiratie uit het bedrijfsleven. Croonen zit in het bestuur en het kapitaal van een tiental groeibedrijven. Het bekendste is de fietskledingspecialist Bioracer. Voorts heeft hij belangen in de medische start-up Endosat en in het hr-bedrijf Othor.

Zit er een lijn in die participaties? ‘Mensen zijn de rode draad’, zegt hij gevat. ‘Je komt mensen tegen met een project, en in essentie gaat het over drie dingen: het vertrouwen in hen, de kwaliteit van het product of de dienst, en het geloof dat je een bepaald groeitraject kunt realiseren.’

Bioracer

De sprong naar het ondernemerschap maakte hij 16 jaar geleden. Na vijf jaar bij G-Bank (het latere Fortis) en evenveel jaren als investeringsmanager bij de investeringsmaatschappij LRM kreeg hij in 2004 de kans in het failliete PIMC, een lokale mediaspin-off van Philips, te stappen. ‘We konden heel snel veel waarde creëren, en gingen in drie jaar van 15 naar 150 medewerkers.’ Tot het Amerikaanse Testronic Labs de activiteiten overnam, en Croonen de hefboom vond om in andere bedrijven te stappen.

Had hij nooit de neiging om van één bedrijf zijn hoofddoel te maken, waarin zijn zoon of dochter, allebei twintigers, hem later kunnen opvolgen? ‘Het zijn allemaal familiale bedrijven, ik noem ze nieuw samengestelde familiebedrijven.’ Hij vertelt vol passie hoe ze met Bioracer een nieuw concept hebben opgestart, Café Coureur, een verblijfs- en belevingsplek voor fietsers in Borgloon, het Toscane van Limburg. ‘Wielrennen is voor België een exportproduct zoals bier, chocolade of wafels. We willen dat concept internationaal uitrollen in fietsregio’s.’