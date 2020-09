Sputterende start voor Belgisch mondmasker

Terwijl Belgische bedrijven in de lente nog grote beloften verkondigden over mondmaskerproductie van eigen bodem oogt de realiteit vandaag niet helemaal rooskleurig. ‘De verkoop komt te traag op gang.’

Toen in de lente de hele wereld in Azië jacht maakte op mondmaskers, bleek het ook in ons land aartsmoeilijk er voldoende exemplaren van te vinden. Een resem Belgische bedrijven rook zijn kans en verkondigde voortaan ook mondmaskers te produceren. Het veld is rijk geschakeerd, van onder meer de verpakkingsgroep Ducaju over de luierfabrikant Ontex tot Medimundi, een krachtenbundeling van de bord- en kaartspellenfabrikant Cartamundi, de Universiteit Antwerpen en de machinebouwer Cloostermans.

Vandaag schetst een rondgang onder ‘made in Belgium’-producenten een diffuus beeld. Het is ten eerste onduidelijk hoeveel maskers momenteel geproduceerd worden. Zo kondigden het Oost-Vlaamse ECA, gespecialiseerd in autobekledingen, en Van Heurck, een specialist in werkkledij uit Antwerpen, in april aan dat ze samen chirurgische en de meer complexe FFP2-mondmaskers, zouden produceren voor onder andere de federale overheidsdienst Volksgezondheid. ECA stelde zich als doel 190 miljoen exemplaren per jaar te kunnen produceren. Het bedrijf laat weten dat de productie sinds begin juni loopt, maar dat het ‘momenteel niet bereikbaar is voor verdere commentaar’ en zal communiceren ‘eenmaal die doelstellingen volledig gerealiseerd zijn'.

Vertraging

Medimundi, dat medische FFP2- en FFP3-mondmaskers wil produceren op basis van gepatenteerde technologie en zelf ontworpen machines, kon door vertraging de productie niet, zoals aangekondigd, in augustus opstarten. ‘Zelf een nieuwe machine bouwen blijkt niet zo evident', zegt internationaal marketingdirecteur Marco van Haaften. ‘We leggen er de laatste hand aan en vertrekken van een ontwerp voor handgemaakte medische maskers, die het UZ Antwerpen gebruikt.’ Van Haaften wil liever geen datum plakken op de opstart.

De luierfabrikant Ontex begon de productie wel zoals voorzien halfweg augustus. ‘We draaien tijdelijk proef met de verdeling van zo’n 3 miljoen niet-medische comfortmaskers voor onze medewerkers', zegt Xavier Lambrecht, topman van de gezondheidsdivisie. Vanaf midden september mikt Ontex op de productie van 80 miljoen chirurgische mondmaskers per jaar, voor onder meer bestaande zorgklanten in binnen- en buitenland. ‘Denk aan ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen, die nu al vaak onze producten voor persoonlijke hygiëne kopen voor hun patiënten, maar ook aan medische distributeurs en eventueel retailklanten.’

Chinees geweld

Maar dat het als Belg niet altijd simpel is om op te boksen tegen het Chinese geweld, weten ze bij de verpakkingsgroep Ducaju. Die begon in mei, in zijn West-Vlaamse fabriek in Meulebeke, ook met de productie van mondmaskers omdat de coronacrisis de normale productie van luxeverpakkingen, voor onder meer pralines, midscheeps trof. ‘Op kruissnelheid kunnen we dagelijks 100.000 tot 150.000 maskers produceren’, zegt financieel directeur Geert Casselman. Ducaju produceert comfortmaskers - wegwerpmaskers voor onder meer bedrijven en scholen - en chirurgische maskers die je één dag kan gebruiken. ‘Maar de verkoop komt te traag op gang', zegt Casselman. ‘We zitten aan een dagproductie van 50.000 à 70.000 maskers. Dat komt vooral omdat de overheid nog altijd heel veel maskers in China koopt. Je ziet ook in onze supermarkten Chinese maskers. Nochtans zijn we qua prijs concurrentieel, omdat we alle grondstoffen in Europa kopen en dus besparen op transportkosten.’

De vraag rijst of Belgische producenten hun mondmaskers wel in groten getale aan de man zullen kunnen brengen. Temeer omdat de krant ‘Le Soir’ eind vorige maand becijferde dat er in het hele land zo'n tien producenten zijn, die op kruissnelheid meer dan 600 miljoen maskers per jaar zouden fabriceren, vooral chirurgische.

Medimundi is niet ongerust. ‘Omdat wij heel veel vragen krijgen voor de levering van medische mondmaskers van hoge kwaliteit, gecombineerd met draagcomfort, niet alleen van Belgische ziekenhuizen, maar ook van de brandweer en de politie', aldus van Haaften. ‘We willen als nichespeler het verschil maken via extra draagcomfort. De handgemaakte maskers die we machinaal willen produceren kwamen goed uit testen in het UZ Antwerpen. Je kan ze makkelijk acht uur dragen zonder huidirritatie.’