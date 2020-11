Verkiezingsthriller stort VS in doemscenario

Zakken vol stembiljetten moeten nog geteld worden in een kiesbureau in de strijdstaat Wisconsin.

Een uitslag gehuld in nevelen, Donald Trump die allerminst afgestraft is en 'four more years' claimt, met een juridische veldslag tot gevolg: de Amerikaanse verkiezingen oogsten de voorspelde chaos.

Zoals gevreesd ontaarden de meest gecontesteerde Amerikaanse verkiezingen in decennia in een juridische veldslag, waardoor het nog weken kan duren voor bekend is wie president wordt: de Republikein Donald Trump of zijn Democratische uitdager Joe Biden. In zeker zeven strijdstaten is de uitslag nog in dubio: de Republikeinse bastions Georgia, Arizona en North Carolina, de klassieke swing state Nevada, en andermaal de industriële Rust Belt in Wisconsin, Michigan en Pennsylvania, waar Trump in 2016 met alles samen amper 77.744 stemmen verschil de traditionele ‘blauwe muur’ doorbrak en zijn verkiezing veiligstelde.

Twee zaken zijn nu al zeker. Een: conform zijn rücksichtslose machtspolitiek van de voorbije vier jaar claimde Trump dinsdagnacht alvast de zege en trok hij de legitimiteit van de vrije verkiezingen in twijfel. ‘Ze proberen de overwinning te stelen’, tweette hij. Vanuit het Witte Huis zei hij het ‘heel vreemd’ te vinden dat zijn voorsprong in die cruciale staten terugloopt.

Polarisatie

Al weken werd nochtans een aanvankelijke ‘rode luchtspiegeling’ mogelijk geacht, gevolgd door een ‘blauwe shift’. Republikeinen hebben, net als hun president, minder coronavrees om fysiek te gaan stemmen, vooral Democraten stemden massaal per post. Het duurt langer om die poststemmen te verifiëren, en de uitslagen kunnen nog dagenlang druppelsgewijs binnenlopen. Trump herhaalde echter zijn ongefundeerde claim dat er ‘massaal fraude’ gepleegd wordt. Hij eiste dat het Hooggerechtshof de tellingen meteen laat stopzettenen vroeg een hertelling in Wisconsin.

Het illustreert de kritiek van tegenstanders dat de rechts-populist eens te meer de fundamenten van ’s werelds machtigste democratie uitholt. ‘Schandalig, ongezien en onjuist’, reageerde Biden, terwijl her en der ook Republikeinse wenkbrauwen gefronst werden. Toch illustreert dit ook de tweede zekerheid: ondanks vier jaar van soortgelijke politieke, raciale en maatschappelijke polarisatie, en te midden van een coronapandemie die hij consequent minimaliseerde, is Trump niet afgestraft. Integendeel.

Voorlopig heeft Biden 237 kiesmannen binnengehaald, Trump 214. Pro memorie: elke staat krijgt op basis van zijn inwonersaantal een aantal kiesmannen, 538 in totaal, die formeel de president aanwijzen. 270 volstaan dus om verkozen te worden. Vier jaar geleden haalde Trump 306 kiesmannen, hij mag er bijgevolg 36 verliezen.

Florida vs. Wisconsin

Uit voorlopige exitpolls van Edison Research blijkt dat Trump nog veel steun geniet van Republikeinse (93%), conservatieve (84%), evangelische (76%), blanke (57%), mannelijke (49%) en laaggeschoolde (49%) kiezers. En ondanks zijn veelvuldige anti-immigratieretoriek, en dubieuze raciale uitspraken, vergroot hij zelfs zijn stemmenaantal onder latino’s (32%), Aziaten (31%) en Afro-Amerikanen (12%).

Hij won opnieuw in Ohio en Florida, twee grote strijdstaten die sinds de Tweede Wereldoorlog respectievelijk amper een en twee keer de verliezende presidentskandidaat verkozen. Hij behield Texas en vermoedelijk ook North Carolina, twee historisch conservatieve bolwerken waar Biden zich kansen toedichtte.

Maar het persagentschap AP en Trumps huiszender Fox News voorspellen dat

Biden Arizona afsnoepte, dat sinds 1984 maar één keer voor een Democraat stemde. Het al even traditioneel Republikeinse Georgia is helemaal een nek-aan-nekrace, en de stemmen die er nog geteld moeten worden, komen vooral uit de Afro-Amerikaanse, Democratische metropool Atlanta. Biden verdedigde ook Minnesota en ligt nipt op kop in Nevada, twee staten die Trump wilde toevoegen aan zijn totaal van 2016. En Wisconsin wordt hem ook toegedicht, terwijl Michigan en Pennsylvania ‘too close to call’ zijn.

Geen catharsis

Dat betekent dat voor beide kandidaten het pad naar 270 kiesmannen nog altijd even wijd open als labyrintisch is. Als Biden de drie ‘Rust Belt’-staten, samen goed voor 46 kiesmannen, zou terugwinnen, wordt hij president. Wisconsin (10 kiesmannen) alleen volstaat als hij daadwerkelijk de historische ‘flip’ in Arizona (11) en Georgia (16) bewerkstelligt, en Nevada (6) behoudt. Evengoed valt het dubbeltje Trumps kant uit, en krijgt hij ‘four more years’.