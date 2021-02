Vlamingen met stemhonger ontdekken Clubhouse

Het nieuwe sociale netwerk Clubhouse werd beroemd na optredens van Elon Musk en Mark Zuckerberg. Maar de echte waarde zit in de duizenden informele bijeenkomsten. Ook Vlaanderen ontdekt het platform.

Eerst dit: u geraakt bij Clubhouse niet zomaar binnen. De app bestaat voorlopig alleen op iOS. In de Belgische appwinkel blijkt het de zevende meest gedownloade gratis app te zijn. Ook hebt u een uitnodiging nodig om binnen te mogen, maar die zijn steeds meer te vinden. Zelf werd ik een paar weken geleden uitgenodigd door een vriendelijke lezer op Twitter.

Clubhouse

De app werd gelanceerd in april 2020 door de Amerikanen Paul Davison en Rohan Seth. Ze is voorlopig alleen beschikbaar op iOS en op uitnodiging. De belangrijkste geldschieter is de Amerikaanse durfkapitalist Andreessen Horowitz.

In ‘rooms’ kunt u de meest uiteenlopende onderwerpen bespreken. Ook kunt u zelf een room aanmaken, die kan gesloten of open zijn. Sommige rooms ontwikkelen zich tot dagelijkse talkshows. Voorbeelden zijn de show van Fredo De Smet en ‘Op ’t 13de Verdiep’. Ook VLCM, een vereniging van Vlaamse socialemediaprofessionals, organiseert een room. U kunt notificaties krijgen over rooms in functie van de mensen en onderwerpen die u volgt.

De app is gratis en heeft nog geen verdienmodel. Naar verluidt wordt vooral gedacht in de richting van ticketverkoop voor evenementen en abonnementen.

Europese regelgevers fronsen de wenkbrauwen over het databeleid. Gebruikers die anderen uitnodigen, geven Clubhouse toegang tot het adresboekje op hun smartphone. Ook neemt Clubhouse de gesprekken op, dit om eventuele incidentmeldingen te kunnen analyseren. Zonder melding worden de opnames snel gewist, wordt beloofd.

Het centrum van het Clubhouse-universum is de ‘hallway’, de ‘gang’ of de plek waar de gebruiker een blik krijgt op wat er op elk moment allemaal gebeurt. De app is helemaal toegespitst op groepsgesprekken in audio, maar in de ‘hallway’ krijgt u titels van ‘rooms’ te lezen en namen van deel- nemers.

Ik duik in een virtuele kamer waar een aantal Vlamingen van gedachten wisselen over democratie en sociale media. Zonder tekst noch beeld dus, enkel in audio. Een opluchting in tijden van videomoeheid.

Zo’n ‘room’ is overzichtelijk georganiseerd. Er staan namen en fotootjes van moderatoren en panelleden bovenaan op het schermpje van mijn iPhone, met vervolgens een groep mensen die ‘gevolgd worden door de sprekers’ en ten slotte het publiek, de ‘anderen in de kamer’. Die laatsten kunnen een virtueel handje opsteken om het woord te krijgen van een moderator.

Talkshow

Organisator Fredo De Smet begint met het voorlezen van de huisregels. Die komen erop neer dat het vooral de bedoeling is naar elkaar te luisteren. Het gesprek over democratie en sociale media, waar een achttal panelleden aan deelnemen voor een publiek van enkele tientallen, gaat van algoritmes die extreme standpunten aanwakkeren over de mediapraktijken van de nazi’s tot de rel tussen Facebook en de Australische regering. Het evenement is een deel van een dagelijkse talkshow van De Smet, auteur en curator ‘coming from a planet with cybernetic disco parties’, lees ik op zijn Clubhouse-profiel.

Dit gaat veranderen hoe we met onze smartphones omgaan. Clo Willaerts Experte digitale technologie

Van die gesprekken zijn geen opnames. Van Clubhouse mag dat niet, tenzij het vooraf in de titel duidelijk wordt aangegeven. Het hele idee is dat mensen zich vrij uitspreken, maar ook dat de ‘fear of missing out’ toeslaat. ‘Wie dacht dat lineaire media dood en begraven waren, vergist zich’, hoor ik. Shows zoals die van De Smet hebben hun room met bijhorende link en uur.

‘De onderwerpen gaan over dingen die mij bezighouden’, legt De Smet uit. ‘Ik ben zo enthousiast over Clubhouse omdat er weer die belofte is van media die ons dichter bij elkaar brengen en helpen elkaar beter te begrijpen.’ Clubhouse is voor hem een medium dat het mogelijk maakt complexe ontwikkelingen te duiden met woord en wederwoord. De Smet vond het prachtig dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op een aflevering van zijn show over de stad na corona verscheen. Ook andere politici hebben het medium ontdekt. Een vluchtige zoektocht levert de profielen op van premier Alexander De Croo (Open VLD) en de partijvoorzitters Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Conner Rousseau (sp.a) en Egbert Lachaert (Open VLD).

Van de talkshow ga ik naar de hallway, waar ik een ‘silent meditation’-room aangekondigd zie. Het is waarschijnlijk de enige room met heel wat publiek waar het muisstil is. ‘Neem waar wat verschijnt, oordeel niet’, staat in de titel. Ik hou het niet lang vol, maar het lijkt mij een goede houding om Clubhouse verder te verkennen.

Virtueel café

In de room ‘Op ’t 13de Verdiep’ kom ik weer tussen Vlamingen terecht. Het ‘13de Verdiep’ blijkt een informele term te zijn in de overheidsadministratie, die verwijst naar een mythische plek waar uitgerangeerde ambtenaren wachten op hun pensioen. Maar daar ging het niet echt over, wel over de vraag of het publiek van Clubhouse nu al dan niet uit babyboomers bestaat. De voorlopige consensus is dat dat niet klopt en dat vooral de generatie X, geboren tussen ongeveer 1965 en 1980, goed is vertegenwoordigd, al ontbreken de jongeren zeker niet.

Enig statistisch bewijs voor die inschatting werd niet geleverd, maar dat hoeft ook niet. Er hangt de sfeer van de betere caféconversatie die ook onderwerpen zoals ‘waarom sturen mannen dickpics?’ niet uit de weg gaat.

8,1 miljoen Clubhouse sprong van ruim 3,5 miljoen wereldwijde downloads op 1 februari naar 8,1 miljoen op 16 februari.

Clo Willaerts is moderator van onder meer ‘Op ’t 13de Verdiep’. Ze spreekt, schrijft en geeft les over de impact van digitale technologie op het professionele en persoonlijke leven. ‘Clubhouse is het enige platform sinds zeer lange tijd waar ik weer toevallige ontmoetingen kan hebben met interessante mensen’, vertelt ze. ‘Op ’t 13de Verdiep’ is gegroeid uit zo’n toevallige ontmoetingen. Inmiddels zijn er vaste personages en grapjes, en een vaste naam. ‘Er wordt gelachen, tegelijk is er veel te leren. Zo was er een expat in Taiwan die vertelde over hoe ginder de pandemie wordt aangepakt.’

Ondertussen zie ik in de hallway dat een grote ‘party room’ van start gaat over de landing van de Amerikaanse robotjeep op Mars. ‘Dat gebeurt wel meer, rooms die commentaar leveren op televisie, bijvoorbeeld over voetbalwedstrijden’, weet De Smet. ‘Het feit dat het niet de complexiteit heeft van video is echt een pluspunt. Ik kan gaan wandelen en er toch bij zijn.’

‘Er is in deze pandemie een honger naar de menselijke stem’, zegt Willaerts. Maar wat wanneer de pandemie eenmaal bezworen is en we weer naar de echte terrasjes kunnen? Sommige deelnemers sluiten niet uit dat Clubhouse dan een dreun krijgt. Willaerts ziet het anders: ‘Dit gaat veranderen hoe we met onze smartphones omgaan. Het is zoals Twitter versus blogs. Dit is vluchtige audio tegenover podcasts die voor de eeuwigheid zijn.’ Ze sluit niet uit dat Spotify de app uiteindelijk overneemt. Of misschien wel Apple.

Eenvoud

Er is een intense activiteit rond start-ups, met pitches, raadgevingen van professionals en zakelijke contacten - dat alles in een heel informele sfeer. Maar ook de rooms rond artificial intelligence (AI) zijn vaak voltreffers. CEO Jonathan Berte van Robovision, de Belgische specialist in deep learning, is enthousiast. ‘Zoveel interessante mensen bij elkaar. Zonder video, chat, heel erg eenvoudig, en toch ultrakrachtig’, zegt hij. Berte contrasteert dat met de filters en maskers van Instagram en TikTok.

‘Wat ik heb meegemaakt in bepaalde rooms, is mindblowing in diversiteit’, gaat Berte verder. ‘Een heel hooggeplaatste van het Pentagon, een 15-jarige Duitser, iemand uit de Caraïben en nog iemand uit India, die constructief spreken over de toekomst en voor elkaar opkomen.’

Diversiteit

Berte is als AI-expert ook opgetogen over wat gebeurt in zijn vakgebied. ‘De meeste mensen op het virtuele podium hebben een doctoraat, heel vaak zijn het vrouwen. Er zijn ook heel jonge mensen bij, van 18 jaar of nog jonger, die dan geniaal blijken te zijn.’ Het vermoeden bestaat dat Clubhouse op een subtiele manier een sterke diversiteit realiseert, wellicht via het systeem van uitnodigingen.

Rooms kunnen ook helemaal loos gaan over hun onderwerp. Een bijeenkomst over hoe de wereld er in 2040 zal uitzien, ging 24 uur aan een stuk door. Mensen zeiden te moeten rusten omdat ze uitgeput waren, om vier uur later weer te verschijnen.

Maar druist Clubhouse niet in tegen de aversie tegen telefoongesprekken van de jongere generaties? ‘Ik haat telefoneren’, geeft een jongere toe, ‘maar met Clubhouse heb ik geen moeite. Het is gewoon heel laagdrempelig.’