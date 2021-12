Hard tegen chic in strijd om presidentskandidatuur voor Les Républicains

Bij de conservatieve partij Les Républicains (LR) neemt Eric Ciotti het op tegen Valérie Pécresse om presidentskandidaat voor de partij te worden. Zaterdag valt de beslissing.

Bij de eerste ronde van de voorverkiezingen kreeg Eric Ciotti 25,59 procent van de stemmen achter zich, Valérie Pécresse strandde op 25 procent, maakte voorzitter Christian Jacob bekend. Ruim 80 procent van de 140.000 stemgerechtigde leden bracht zijn stem uit. Vrijdag begint de tweede stemronde. De winnaar wordt zaterdagnamiddag bekendgemaakt.

De essentie Eric Ciotti en Valérie Pécresse winnen de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de conservatieve partij Les Républicains.

De drie verliezers van de eerste ronde scharen zich unaniem achter Pécresse.

Ciotti volgt een harde rechtse lijn, terwijl Pécresse haar bestuurservaring als troef uitspeelt.

De winnaar van de tweede ronde, en dus de presidentskandidaat van LR, is zaterdag bekend.

De uitslag betekent ook dat Michel Barnier, Xavier Bertrand en Philippe Juvin uitgeschakeld zijn in de voorverkiezingen. Barnier, een gewezen minister, maar vooral bekend als Europese brexitonderhandelaar, strandde op de derde plaats.

Bertrand, die de regio Hauts-de-France leidt, eindigde vierde. Dat moet een hele teleurstelling zijn, want Bertrand haalde de beste score in de opiniepeilingen. Aanvankelijk wilde hij zich als onafhankelijke presidentskandidaat stellen, maar hij besloot uiteindelijk naar zijn politieke familie terug te keren. De volksvertegenwoordiger Philippe Juvin was de onbekende in de race. Hij haalde iets meer dan 3 procent van de stemmen. Opvallend, de drie verliezers riepen unisono op voor Pécresse te stemmen. Als hun aanhang die oproepen volgt, moet Pécresse de tweede ronde overtuigend winnen.

Pécresse toonde zich zegezeker. Volgens haar heeft 'Emmanuel Macron als president Frankrijk beschadigd en verdeeld' en 'iedereen die daar een einde aan wil maken moet op mij stemmen'. Ze prees ook de eendracht van de partij.

Ik ben de enige die Macron kan verslaan. Ik ben een vrouw die wint en handelt. Valérie Pécresse Kandidate voor LR

'Ik voel me gedragen door de Fransen die respect, waarheid en actie vragen', vervolgde ze. 'Ik ben de enige die Macron kan verslaan, ik weet wat een moeilijke strijd is, ik weet die te winnen, ik ben een vrouw die wint en handelt.' Ze waarschuwde het Élysée dat dat het verkiezingsscenario moet herschrijven. 'We zullen verenigd campagne voeren en we zullen verenigd winnen en verenigd regeren.'

Maar ook Ciotti is ondubbelzinnig over zijn ambities. 'Le Pen is de levensverzekering voor de socialisten en Macron. Eric Zemmour (een extreemrechtse publicist die zich dinsdag kandidaat heeft gesteld, red.) maakt dan wel een scherpe analyse, maar biedt geen uitweg. Ik ben de enige kandidaat op rechts die Macron kan verslaan door de rechterzijde te verenigen zoals Nicolas Sarkozy dat in 2007 deed.'

Voor zijn aanhang hamerde Ciotti op het feit dat hij altijd de partij is trouw gebleven. Dat is een uithaal naar Pécresse die na de Europese verkiezingen van 2019 uit de partij vertrok uit verzet tegen de 'verrechtsing' van de LR. Ze keerde in oktober 2021 terug om de eenheid van de partij te bewaren.

Tijdens de de voorafgaande debatten speelde Pécresse haar ervaring uit. Haar programma stelt vooral veiligheid centraal, maar is minder uitgesproken identitair dan dat van haar tegenstander. In haar nadeel speelt het feit dat ze te stedelijk wordt gevonden, te chic, te veel Parijs en niet dicht genoeg bij de gewone Fransman staand. Als ze zaterdag wint, wordt ze de eerste vrouwelijke presidentskandidate aan de klassieke rechterzijde. Ségolène Royal ging haar voor in 2007 als socialistische presidentskandidaat. Royal verloor toen van Sarkozy.

Ciotti stelde zich harder op in de debatten en noemde zich 'complexloos rechts'. Als Zemmour in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zou uitkomen tegen Macron, zou hij voor Zemmour stemmen. Ciotti gaat ook erg ver in zijn antimigratiestandpunt en pleitte zelfs voor het oprichten van een 'Frans Guantanamo' voor islamitische terreurverdachten.