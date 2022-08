Amerikaanse beurswaakhond opent jacht op 'crypto-piramidespel' Forsage

Onder de elf mensen die worden vervolgd voor het uitbaten van een illegaal piramidespel zitten ook de vier Russen die Forsage in 2020 oprichtten. Het kwartet wist via een zeer agressieve campagne op sociale media in twee jaar ruim 2 miljoen beleggers te overtuigen in de slimme contracten van Forsage in de cryptomunten Ethereum, Tron en Binance te beleggen. In totaal werd meer dan 300 miljoen dollar (292 miljoen euro) opgehaald.