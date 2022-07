Belgen recupereerden vorig jaar ruim 54 miljoen euro roerende voorheffing

Door de lagere dividenden in het coronajaar 2020 hebben 7 procent minder Belgische gezinnen roerende voorheffing op dividenden teruggevorderd in hun belastingaangifte van 2021.

Dankzij het Zomerakkoord van de regering-Michel uit 2017 kunnen Belgen een deel van de roerende voorheffing die ze betaalden op dividenden terugvorderen via de belastingaangifte. Voor het inkomstenjaar 2021 ging het om maximaal 800 euro aan dividenden. Tegen een roerende voorheffing van 30 procent betekent dat een maximale recuperatie van 240 euro.

In de belastingaangifte van 2021 recupereerden 458.124 Belgische gezinnen 54,4 miljoen euro. Dat komt neer op gemiddeld 119 euro per gezin. In totaal werden vorig jaar iets meer dan 7,1 miljoen aangiftes ingediend, leren cijfers van de federale overheidsdienst Financiën die De Tijd opvroeg.