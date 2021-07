Belgen recupereren 57 miljoen euro roerende voorheffing

Bijna een half miljoen Belgische gezinnen hebben voor 57,2 miljoen euro aan roerende voorheffing op dividenden teruggevorderd in 2020.

Dankzij het Zomerakkoord van de regering-Michel in 2017 kunnen Belgen een deel van de roerende voorheffing die ze betaalden op dividenden terugvorderen via de belastingaangifte. Van de 7,2 miljoen aangiftes die in 2020 werden ingediend, was er in 492.426 aangiftes (6,9%) een vraag tot recuperatie. Het betreft aangiftes waarvoor de vakjes 1437 en/of 2437 waren ingevuld. In totaal recupereerden die Belgische gezinnen 57,2 miljoen euro, of gemiddeld 116 euro per gezin.

154.171 GEZINNEN Uit de belastingaangiftes van 2020 blijkt dat 154.171 gezinnen meer dan één effectenrekening hebben.

Het bedrag ligt hoger dan in 2019, toen Belgen voor het eerst van de recuperatie konden gebruikmaken. Toen vorderden 465.201 Belgische gezinnen voor 41,9 miljoen euro aan roerende voorheffing terug, of 90 euro per gezin. De toename heeft te maken met het verhogen van de belastingvrije drempel. In 2019 was per Belg 640 euro aan dividenden vrijgesteld van roerende voorheffing, in 2020 steeg dat naar 800 euro.

Dat betekent dat de belegger in het aanslagjaar 2020 maximaal 240 euro (30 procent roerende voorheffing van 800 euro) kon recupereren. Bij een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel, dat één aangifte indient, is dat bedrag dubbel zo hoog.

Dat meer Belgen de roerende voorheffing recupereerden, wijst op een toegenomen bewustwording. Toch maken wellicht nog heel wat Belgen geen gebruik van de mogelijkheid. Zo bezitten veel Belgen coöperatieve aandelen. De coöperatieve vennootschappen Cera en CrelanCo alleen al hebben respectievelijk bijna 400.000 en 300.000 coöperanten. Tot 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen tot 190 euro automatisch vrijgesteld van roerende voorheffing. Sinds 2018 wordt ook voor die aandelen roerende voorheffing aan de bron afgehouden en moet de recuperatie via de belastingaangifte gebeuren.

Effectenrekeningen

Uit de belastingaangiftes van 2020 blijkt ook dat 154.171 gezinnen meer dan één effectenrekening hebben. Dat aantal ligt 12 procent lager dan in 2019, toen Belgen daarover voor het eerst informatie moesten geven in hun aangifte. Die verplichte registratie heeft Belgen er wellicht toe aangezet ongebruikte effectenrekeningen stop te zetten, waardoor het aantal effectief is gedaald.