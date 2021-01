Chinese smartphonemaker Xiaomi sleept Amerikaanse staat voor de rechter

Volgens de Verenigde Staten heeft Xiaomi banden met het Chinese leger. Door de zwarte lijst moesten Amerikaanse beleggers hun belangen in het bedrijf opgeven. Xiaomi zegt dat de beslissing tot ‘dreigende, ernstige en onherstelbare schade' leidt. Het bedrijf benadrukte nog eens dat het niet in handen is van of wordt gecontroleerd door de Chinese overheid of het leger, of andere entiteiten die iets te maken hebben met de Chinese defensie-industrie.