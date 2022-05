Grootste olieproducent ter wereld boekt recordwinst

De nettowinst steeg in het eerste kwartaal met 82 procent tot 39,5 miljard dollar. De groep profiteert, net als andere oliegroepen zoals Shell en BP, van de fors hogere olieprijzen in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne. De olieprijs steeg dit jaar al 45 procent tot 111 dollar per vat.