Hoe kunt u beleggen in de defensiesector?

De toenemende focus van banken en vermogensbeheerders op duurzaamheid heeft gevolgen voor beleggers die in de defensiesector willen beleggen. Of uw bank zulke beleggingen toelaat, hangt af van meerdere factoren.

Zowel uw relatie met uw bankier als het algemene uitsluitingsbeleid van de bank spelen een rol. Belegt u altijd in ‘execution only’, waarbij u zelf de beslissingen neemt zonder advies van de bank, dan bent u vrij te kiezen in welke aandelen u belegt. Aandelen kopen via een broker, zoals Saxo, Bolero of Keytrade, valt ook onder 'execution only'.

Een uitzondering op die regel zijn de aandelen die tot het algemene uitsluitingsbeleid van de bank behoren. 'Aandelen die op onze uitsluitingslijst staan, kunnen door geen enkele klant aangekocht worden', zegt BNP Paribas Fortis. Voorbeelden zijn de producenten van controversiële wapens of de tabaksbedrijven.

Iets complexer is het in een advies- of mandaatrelatie. Bij advies beslist u zelf waarin u belegt, maar krijgt u beleggingsideeën van de bank. Bij een discretionair mandaat - doorgaans in private banking - neemt u zelf geen beslissingen, maar geeft u de bank een mandaat om uw portefeuille te beheren. In die gevallen zal uw MiFID-profiel aangeven of u al dan niet in de defensiesector kunt beleggen. Om het risicoprofiel van hun klanten in kaart te brengen moeten banken sinds augustus 2022 peilen naar hun duurzaamheidsvoorkeuren.

Bij KBC wordt de wapen- en defensiesector uitgesloten als de klanten duurzaamheidsvoorkeuren hebben aangegeven. Maar ook bij klanten die geen voorkeuren hebben aangegeven wordt voorzichtig met de sector omgesprongen.

‘Bij BNP Paribas Fortis worden directe beleggingen in wapen- of defensieproducenten niet proactief aangeboden', luidt het. 'Als de klant uitdrukkelijk vraagt naar beleggingen in defensie en veiligheid, kijken we na welke aandelen niet uitgesloten zijn volgens ons uitsluitingsbeleid op groepsniveau.'

Bij de beleggingsfondsen die u bij de bank koopt hangen beleggingen in de defensiesector af van de duurzame classificatie van het fonds. Sinds 2021 moeten fondsen volgens de Europese SFDR-regels toegewezen worden aan een van drie duurzaamheidscategorieën. Fondsen die voldoen aan artikel 9 van de SFDR-regels nemen duurzaamheidsdoelstellingen op in hun beleggingsbeleid. Fondsen die voldoen aan artikel 8 nemen duurzaamheidskenmerken op. Beide classificaties geven een beheerder doorgaans geen mogelijkheid om in de defensiesector te beleggen. Dat kan wel in fondsen die tot artikel 6 behoren en die geen duurzaamheidskenmerken hebben. ‘KBC hanteert een volledige uitsluiting voor wapen- en defensieaandelen in haar Responsible investing-fondsen (RI-fondsen). Bedrijven die actief zijn in controversiële wapens zijn uitgesloten uit alle fondsen’, zegt de bank.

BNP Paribas Fortis verwijst naar het Towards Sustainability label, een Belgisch duurzaam keurmerk, dat het voor verschillende fondsen heeft aangevraagd. ‘Onze duurzame fondsen met dat label beleggen niet in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie’, luidt het.

Wie op zoek is naar fondsen die uitsluitend in de defensiesector beleggen, heeft niet veel mogelijkheden. Alleen de Amerikaanse vermogensbeheerder VanEck heeft met VanEck Defense UCITS ETF een tracker die onder meer op Borsa Italiana noteert.