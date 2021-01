‘Kleine beleggers zullen het nooit winnen van de grote jongens’

Online casino

Volgens Faber is dat een hypocriete houding. ‘Ik ben zeker geen voorstander van speculatieve orgieën die kleine beleggers op de beurs houden, omdat ik weet hoe die aflopen. Maar als de overheid speculatie aanmoedigt en een gigantisch online casino neerpoot, dan mag ze niet plots gaan knoeien met bepaalde wedtafels’, zegt Faber. ‘Eerst verplichten ze de hefboomfondsen transparant te zijn zodat iedereen hun posities kan zien. Vervolgens printen ze eindeloos geld en gaat de overheid in volle coronacrisis nog eens cheques uitdelen. En dan zijn ze verbaasd dat extreme speculatie op financiële markten de kop opsteekt’, fulmineert Faber.

Of de GameStopmania de eerste naald is die die zeepbel zal doorprikken, gelooft Faber niet. ‘In mijn bijna 50-jarige loopbaan op Wall Street heb ik ongeveer 20 verschillende zeepbellen op de financiële markten gezien. Geen enkele zeepbel is geëindigd door kleine beleggers die geld verdienden en de grote jongens die verloren. De grote verliezer was in nagenoeg alle gevallen de kleine belegger.'