Milieuramp met Amerikaanse pijpleiding Keystone stuurt olieprijs hoger

Naar schatting 14.000 vaten ruwe olie lekten uit de Keystone-pijpleiding in een natuurgebied in Kansas.

Versoepelingen in China en het sluiten van een belangrijke Amerikaanse pijpleiding doen de olieprijzen opveren na een scherpe daling. Ondanks een loerende recessie zal de prijs voor ruwe olie volgend jaar met 23 procent stijgen, voorspelt Bank of America.

De lager dan verwachte inflatie in de VS in november duwde de prijs voor Noordzeeolie (Brent) dinsdag opnieuw boven 80 dollar per vat. Maandag zaten de olieprijzen ook al stevig in de lift. De prijs voor Amerikaanse olie won sinds maandag 4 dollar per vat en nadert opnieuw 75 dollar.

Vorige week was de olieprijs gedaald naar het laagste punt in een jaar uit vrees dat een wereldwijde recessie de vraag zou schaden. De prijs voor ruwe Noordzeeolie stond in juni boven 120 dollar per vat, maar daalde in de jongste weken door de wankelende wereldwijde economische vooruitzichten.

Die daling bleek een kort leven beschoren. Keystone, een cruciale pijplijn tussen Canada en de VS, werd gesloten nadat afgelopen weekend meer dan 14.000 vaten waren gelekt. Dat deed de prijs fors opveren. Nieuwsmedia noemen het lek in een natuurgebied in de staat Kansas de grootste Amerikaanse milieuramp in tien jaar. Handelaren vrezen dat het lang zal duren om de oliepijpleiding schoon te maken en te herstarten.

De aanbodkrapte, versterkt door de dreiging van Rusland om de productie te verlagen, komt op een moment dat de hoop op een herneming van de vraag groeit. China, de grootste importeur van olie in de wereld, kondigde nieuwe maatregelen aan die het einde betekenen van de zerocovidstrategie.

Omgekeerde rentecurve

Behalve de Chinese beleidsversoepelingen zou een bocht van de Amerikaanse centrale bank (Fed) de vraag een impuls kunnen geven, schreven analisten van Bank of America dinsdag. De rente op tweejarige staatsobligaties klom hoger dan die op tienjarige. Die zogenaamde omgekeerde rentecurve heeft gewogen op oliecontracten die bijna aflopen, omdat ze een recessie kan signaleren. 'Nu de rentecurve volledig omgekeerd is, heeft olie een Fed-bocht nodig om weer richting 90 dollar te stijgen.'

Die Fed-bocht, waarbij de VS een einde maken aan een cyclus van renteverhogingen, werd dinsdag iets tastbaarder. De Amerikaanse inflatie bleek in november opnieuw sterker gedaald dan verwacht. Daardoor groeit de hoop dat ook de rentetarieven niet meer al te fors hoeven te stijgen.

'Als aan beide voorwaarden - een Fed-bocht en een echte heropening van de Chinese economie - voldaan wordt, zien we de olieprijs de komende 12 tot 36 maanden met 23 procent stijgen', stelt Bank of America.