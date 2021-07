Minder Belgen overschrijden belastingdrempel met meerdere spaarboekjes

300 miljard

De strafrentes hebben geen effect op de spaarinlages. Een rondvraag van De Tijd toonde vorige week nog aan dat het totale bedrag op spaarboekjes in de eerste jaarhelft tot net geen 300 miljard euro is gestegen. Of Belgen de strafrentes omzeilen door hun spaarcenten over verschillende banken te spreiden is weinig waarschijnlijk. Het aantal aangiftes daalt immers.

De aangifte ‘vergeten’, zoals vroeger wel eens gebeurde, is geen goed idee. In het verleden had de fiscus nauwelijks mogelijkheden om te controleren of u bij verschillende banken klant was. Met de komst van het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is dat veranderd. Het CAP, georganiseerd bij de Nationale Bank, verzamelt van elke Belg de rekeningnummers van de bankrekeningen die hij heeft. Vanaf volgend jaar zal ook het saldo van die rekeningen zichtbaar zijn. Belastbare intresten van spaarboekjes 'vergeten' aan te geven is dan helemaal uit den boze.