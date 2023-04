Overheidsloket begrenst spaarrente op lucratieve rekening

Groeiende interesse

De e-DEPO-rekening brengt in april een nettorente van 2,17 procent (op jaarbasis) op. Geen enkele bank haalt dat tarief met een spaarboekje of met een termijnrekening.

Volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop is de ingreep van de regering onaanvaardbaar. 'Natuurlijk is een goed schuldbeheer een delicate oefening, maar tegelijk biedt de e-DEPO-rekening de overheid een zeer voordelige manier van financiering. Ze heft roerende voorheffing op de betaalde rente en recupereert een deel ervan. En vooral: op deze manier wordt geen rekening gehouden met de spaarder, net op een moment dat de inflatie hoog blijft', zegt Laura Clays, de woordvoerder van Test-Aankoop.

Een e-DEPO-rekening openen kan volledig kosteloos en er is geen minimum- of maximumbedrag. Wel zijn er enkele nadelen aan verbonden. De depositogarantie van 100.000 euro is niet van toepassing. Bovendien wordt de rente alleen toegepast in volledige maanden. Wie op 15 april stort, zal pas rente opstrijken vanaf mei. Ten slotte wordt de rente maar één keer per jaar op 1 januari uitgekeerd. Wie vandaag geld stort, krijgt pas op 1 januari 2025 een rente.