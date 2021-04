Vijf valkuilen bij een belegging in blancochequebedrijven...

Richard Branson (midden) koos de beursnotering van Virgin Galactic te realiseren via een fusie met de spac van Chamath Palihapitiya (rechts). Het was de startschot voor de spac-hype.

Spacs of blancochequebedrijven zijn de grootste beurshype van het moment. Enkele gouden tips voor wie zich eraan wil wagen.

Een special purpose acquisition vehicle (spac) is een beursvehikel om een overname te realiseren. Omdat je niet weet wat die prooi zal zijn, worden spacs ook blancochequebedrijven genoemd. Door een spac te kopen schrijf je een blanco cheque uit waarmee de initiatiefnemer - de sponsor - op zoek gaat naar een bedrijf. Dat moet binnen twee jaar, anders krijgt de belegger zijn inleg terug. Een spac trekt tegen 10 dollar per aandeel naar de beurs, op dat moment ook de cashpositie.

Spacs bestaan al decennia maar bleven lang onder de radar. Het was lang een uitweg voor weinig populaire bedrijven die er niet in slaagden op een gewone manier naar de beurs te trekken. Een van die bedrijven was de expert in satellietcommunicatie Iridium. Het bedrijf kwam uit een bankroet en trok in 2009 via een spac naar de beurs. Dat aandeel werd onverwacht een succesbelegging.

Vroeger durfde ook al eens cash te verdwijnen bij blancochequebedrijven om in de zakken van malafide personen te belanden. Vandaag waakt strenge wetgeving erover dat de cash op een veilige rekening staat, tot het moment van de overname. Dat verklaart waarom spacs voor de fusie nooit ver onder 10 dollar noteren.

Virgin Galactic

In 2019 verkoos de flamboyante Britse ondernemer Richard Branson voor zijn ruimtereisbedrijf Virgin Galactic een spac boven een klassieke beursgang. Die beslissing maakte van de spac geen minderwaardige beursroute meer. Plots beschouwden talrijke CEO’s van vooral techgerelateerde bedrijven de spac als een volwaardig beursalternatief. De gelukkige eigenaars van de Virgin-spac zagen hun inleg verveelvoudigd.

Een belegger moet zijn huiswerk maken, luidt het cliché. Dat geldt dubbel voor spac-beleggers.

De spacs bieden een potentiële winst aan in combinatie met een beperkt neerwaarts potentieel zolang de spac juridisch niet is omgevormd tot de overnameprooi. Een kleine portie spacs in de portefeuille, naast klassieke aandelen, draagt bijgevolg bij tot de diversificatie van de beleggingen, argumenteren de voorstanders. We zetten enkele tips op een rij.

1. Ontloop de gelukzoekers

Het belangrijkste advies is de gelukzoekers te vermijden. Spacs zijn big business geworden en iedereen wil een stukje van de taart. Talrijke celebrity’s, van ex-basketter Shaquille O’Neal tot tennisster Serena Williams, verbinden hun naam aan spacs om beleggers te lokken. Laat u daar niet door afleiden en kies voor ervaren en succesvolle overnemers in een bepaalde sector.

Betsy Cohen is zowat de eerste Amerikaanse vrouw die een indrukwekkende carrière uitbouwde bij commerciële banken. Ze richtte in 1974 een eigen bank op. Na een decennialange carrière smeet ze zich als kranige zeventiger op spacs. Cohen lanceerde haar eerste spac in 2015, jaren voor sprake was van een hype. Vorige maand was het tijd voor haar negende spac. Al haar prooien zitten in haar expertisedomein, de financiële sfeer. Dit jaar kocht ze de beursapp eToro en de financiële adviseur Perella Weinberg. Wie in het verleden in een van haar spacs, zoals Fintech Acquisition Corp I,II, III…, stapte, heeft geen reden tot klagen.

Terwijl Cohen ver weg blijft van de sociale media, is Chamath Palihapitiya er niet van weg te branden. Palihapitiya maakte als directeur enkele gloriejaren mee met Facebook, maar is sinds 2011 een serie-investeerder in bedrijven uit Silicon Valley, zoals het chatforum Slack en het mysterieuze databedrijf Palantir. Palihapitiya slaagde erin het ruimtevaartbedrijf van Branson in zijn spac Social Capital Hedosophia te stoppen en zo geschiedenis te schrijven.

Met zijn vijfde spac trok hij de eveneens gegeerde personalfinance-app SoFi aan. Sinds de aankondiging van de deal noteert de spac met een premie van bijna 70 procent boven de cashpositie. Maar Palihapitiya maakte ook een misser. Zijn derde spac kocht de verzekeringsapp Clover Health en de koers is recent gekelderd naar iets meer dan 7 dollar. Clover Health ging onderuit na een vernietigend rapport van de shorter Hindenburg Research. Hoewel Palihapitiya een populair doelwit van shorters is, is zijn trackrecord over het algemeen nog altijd goed te noemen.

Ook de ervaren zakenbankier Michael Klein lijkt een slechte zet gedaan te hebben met de overname van Multiplan. Het aandeel noteert liefst 40 procent onder 10 dollar. Maar de beheerder van Churchill Capital kan ook met een straffe stunt uitpakken: zijn vierde spac heeft de Chinese bouwer van elektrische wagens Lucid Motors te pakken. De overname moet nog worden gefinaliseerd, maar de spac noteert nu al 130 procent boven de cashpositie. Uniek. Klein heeft 23 jaar voor Citigroup gewerkt, waar hij een vertrouweling was van de gewezen CEO Sandy Weill. Klein was in het verleden bij talrijke historische deals betrokken, van de beursgang van Aramco tot de mijnfusie tussen Xstrata en Glencore. Hij heeft een Rolodex om u tegen te zeggen in zijn kantoor in New York, waar hebbedingen en quotes van de gewezen Britse premier Winston Churchill in het oog springen. Vandaar de naam van de spac.

Schermvullende weergave

2. Betaal zo weinig mogelijk boven 10 dollar of 10 euro

ESG Core Investments , een spac die een duurzaam doelwit zoekt, heeft 11 euro als hoogste koers. Vandaag kan je de spac kopen onder de cashpositie. Dat is bij de meeste spacs die nog geen doelwit hebben gekozen het geval. De korting op de cashpositie kan verklaard worden door de onzekerheid over het tijdstip van de overname. Sommige beleggers hebben dan weer Social Capital Hedosophia VI gekocht tegen bijna 18 dollar, louter door hun enthousiasme over Palihapitiya of door geruchten. Vandaag noteert de spac, die nog geen doelwit heeft, onder 11 dollar. De spac met een korting op de cash kopen, is allicht een utopie.

Afgaand op de premie verwachten beleggers het meest van Bill Ackman. De spac van de hefboomfondsgoeroe met de naam Pershing Square Tontine Holdings noteert een kwart boven de koers. Dat is zeer uitzonderlijk voor een spac die nog geen doelwit op het oog heeft. Ackman slaagde er bij de beursgang in het historische bedrag van 4 miljard dollar op te halen. Dat laat hem toe te vissen in een vijver zonder concurrerende spacs.

Ackman is door zijn beleggingen miljardair geworden, maar hij sloeg in het verleden ook al de bal mis. Zo verloor hij 1 miljard dollar door verkeerd te zitten (short) in het voedingssupplementenbedrijf Herbalife, ten voordele van die andere miljardair Carl Icahn.

Schermvullende weergave

3. Durf winst te nemen

Op de dag dat de spac een doelwit bekendmaakt, gaan de volumes de hoogte in en veert de koers vaak op. De spectaculairste reactie op een overname is allicht die van VectoIQ Acquisition. Die spac ging tijdens de transformatie naar Nikola , de bouwer van elektrische vrachtwagens, maal acht. Van die superwinst blijft niet veel meer over, onder meer na een kritisch rapport van Hindenburg Research.

4. Leg meerdere spacs in je mandje

Bij spacs kan je een kortetermijnfocus hanteren en (een beetje) winst nemen op het moment van de aankondiging, of je kan blijven zitten tijdens de omvorming van de spac naar een gewoon aandeel. Uiteraard is op dat moment de 10 dollar geen bodemwaarde meer. Tegenover het hogere neerwaartse risico staat een hogere potentiële winst. De vroegere eigenaars van Diamond Eagle Acquisition en Kensington Capital Acquisition wonnen de jackpot door de transformatie naar Draftkings (gokken) en QuantumScape (lithiummetaal). De aandelen gingen respectievelijk maal vijf en maal zes.

Schermvullende weergave

Spacs bieden het voordeel dat jonge groeiers opnieuw sneller naar de beurs komen, argumenteren de fans. Er is het bekende voorbeeld van Amazon: als je daarin in 1997 5.000 dollar had gestoken, dan bezit je vandaag meer dan 4 miljoen dollar. Het is de typische droombelegging. Algemeen wordt aangenomen dat een bedrijf als Amazon vandaag veel langer in privéhanden zou blijven door de dominantie van investeringsfondsen. Zij capteren zo het grootste deel van het langetermijnrendement. Spacs leiden opnieuw tot een snellere komst naar de beurs, maar zulke beleggingen in jonge groeiers zijn natuurlijk niet zonder risico. De belegging spreiden over meerdere spacs is dan de boodschap. Eén spac die uitgroeit tot een diamant kan voldoende zijn om negen kapotte eieren te verteren.

40% Uit een studie van Bain over 121 gefuseerde spacs bleek dat 40 procent onder 10 dollar noteert.

5. Houd rekening met de fiscus

Wie de spacs aanhoudt tot en met de omvorming moet rekening houden met de fiscus. Afhankelijk van de aard van de operatie is roerende voorheffing van 30 procent denkbaar op de inleg. Navraag bij de banken leert dat een aanslag eerder uitzonderlijk is. BNP Paribas Fortis meldt dat het geen taks heeft ingehouden toen Kensington zich omvormde tot QuantumScape, of Social Capital Hedosophia II tot Opendoor (online vastgoed), een andere succesvolle zet van Palihapitiya. Het is beter geen risico te nemen en voor de uitvoering van de fusie aan uw broker te vragen of er taks wordt ingehouden.

Uit een studie van Bain over 121 gefuseerde spacs bleek dat 40 procent onder 10 dollar noteert en 60 procent minder goed presteert dan de S&P500. Een belegger moet zijn huiswerk maken, luidt het cliché. Dat geldt dubbel voor spac-beleggers. Scheid het kaf van het koren.