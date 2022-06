Wat betekent hogere ECB-rente voor uw spaargeld, lening en beleggingen?

De Europese Centrale Bank zal zowel in juli als in september de kortetermijnrente verhogen. Wat zijn de gevolgen?

De Europese Centrale Bank uitte donderdag haar bezorgdheid over de hoge inflatie. De ECB verwacht dat die nog enige tijd hoog blijft. Zoals verwacht zal ze in juli haar basisrente met 25 basispunten optrekken. In september zou een nieuwe renteverhoging volgen, maar die zal mogelijk hoger zijn dan 25 basispunten. Wat zijn de gevolgen?

1. Spaarboekje

De grote meerderheid van de spaarboekjes biedt vandaag de wettelijke minimumrente van 0,11 procent. Zolang de ECB-rente onder 0,11 procent ligt, hebben banken weinig reden om de rente op spaarboekjes op te trekken. Vandaag ligt de ECB-rente op minus 0,5 procent. Dat betekent dat banken die overtollig spaargeld bij de ECB plaatsen een strafrente van 0,5 procent betalen.

Door de geplande renteverhoging in juli en de mogelijk hoger dan verwachte renteverhoging in september kan de ECB-rente over drie maanden boven 0 procent uitkomen. Dat zou prijsbrekers iets meer marge geven om de spaarrentes op te trekken, al zal de marge voor renteverhogingen nog zeer klein blijven. Behalve als de inflatie fors daalt, zullen spaarders nog langere tijd met negatieve reële rentes (de rente na de inflatie) geconfronteerd worden.

Wel zal de hogere ECB-rente banken ertoe aanzetten komaf te maken met de strafrentes die ze aanrekenen aan hun klanten. Woensdag maakte ING bekend dat zijn klanten vanaf september niet langer strafrente betalen als ze meer dan 250.000 euro op een zichtrekening hebben.

2. Lening

Voor uw hypothecaire lening speelt niet zozeer de kortetermijnrente van de ECB een rol, maar zijn de langetermijnrentes richtinggevend. Die zitten al een tijd in de lift. Het ECB-rentebesluit van donderdag duwt de Belgische langetermijnrente voor het eerst sinds 2014 boven de kaap van 2 procent.

Dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de rente op hypothecaire leningen, al heeft die de voorbije maanden al fors geanticipeerd. Volgens Immotheker is de rente op een lening met vaste rente op 25 jaar sinds begin dit jaar gestegen van 1,6 naar 2,57 procent.

BNP Paribas Fortis ziet de Belgische langetermijnrente eind 2023 op 2 à 2,5 procent uitkomen. ‘Dat is zowat de evenwichtsrente die we voor de lange termijn op het oog hebben’, zegt De Leus. ‘Dat betekent dat ook de hypotheekrente nog een beetje omhoog kan.’ Lenen kan dus nog wat duurder worden.

3. Beleggingen