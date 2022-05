Effectentaks nu ook voor Luxemburgers met rekening in België

Door een recente uitspraak van het Hof van Cassatie moeten Luxemburgers die over een effectenrekening in België beschikken voortaan ook de effectentaks betalen.

De effectentaks van 0,15 procent is van toepassing op Belgen die in binnen- of buitenland een effectenrekening aanhouden waarop meer dan 1 miljoen euro staat. Ook buitenlanders die in België zo’n effectenrekening aanhouden, vallen onder de effectentaks. Al geldt op dat laatste één uitzondering: als het dubbelbelastingverdrag de heffingsbevoegdheid van België beperkt, mag België de effectentaks niet toepassen.

Luxemburgers zullen de effectentaks moeten betalen indien die wettelijk verschuldigd is. Francis Adyns Woordvoerder federale overheidsdienst Financiën

Fiscalisten gingen er tot nu toe vanuit dat die laatste uitzondering van toepassing was op Luxemburgers omdat de effectentaks als een vermogensbelasting kon worden beschouwd. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg kent de heffingsbevoegdheid op vermogen exclusief toe aan de woonstaat. Dat betekent dat alleen Luxemburg, en niet België, een heffing op het vermogen van Luxemburgers mag toepassen.

Cassatie

Twee recente arresten van het Hof van Cassatie, die gaan over de jaarlijkse taks op Luxemburgse collectieve beleggingsinstellingen, stellen die redenering in vraag. ‘In haar arrest van 25 maart 2022 heeft de Franstalige kamer van het Hof van Cassatie geoordeeld dat de jaarlijkse taks geen vermogensbelasting is. De Nederlandstalige kamer oordeelde op 21 april 2022 dat de taks wel een vermogenstaks is, maar dat ze buiten het dubbelbelastingverdrag tussen Luxemburg en België valt omdat ze niet is opgenomen in de limitatieve lijst’, zegt Denis-Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom.

‘Die uitspraken zijn ook relevant voor de effectentaks, aangezien de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen grote gelijkenissen met de effectentaks vertoont. Ze worden allebei ‘abonnementstaksen’ genoemd’, zegt Philippe. 'Met die uitspraak komen Luxemburgers in het vizier van de effectentaks.'

Navraag bij de fiscale administratie leert dat de fiscus tot hetzelfde standpunt komt. ‘Het Hof van Cassatie heeft in beide zaken beslist dat de jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen niet onder het toepassingsgebied van het dubbelbelastingverdrag met Luxemburg valt. Daaruit kan volgens de administratie worden afgeleid dat Luxemburgse ingezetenen zich niet op artikel 22 (‘belasting op vermogen’) van dat verdrag kunnen beroepen om van de jaarlijkse taks op effectenrekeningen te worden vrijgesteld. Inwoners van Luxemburg zullen dus de taks moeten betalen indien die wettelijk verschuldigd is', zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën.