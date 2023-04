Overheidsloket begrenst spaarrente op lucratieve rekening

Er komt een maximumrente op de aantrekkelijke e-DEPO-rekening aan het overheidsloket. De rente zakt daardoor vanaf mei van 3,1 naar 2,5 procent.

De e-DEPO-rekening bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK) is een combinatie van een spaarboekje en een termijnrekening waarop zowel particulieren als ondernemingen kunnen intekenen. U kunt het geld altijd opvragen, maar om de rente op te strijken, moet het minstens twaalf maanden op de rekening blijven staan. De rente die u krijgt, verandert maandelijks op basis van de Belgische overheidsobligatie met een restlooptijd van 1 jaar.

Door de forse stijging van die rente steeg de vergoeding op de e-DEPO-rekening op één jaar van 0 naar 3,1 procent (tarief voor april). Na de afhouding van de roerende voorheffing betekent dat een nettorente van 2,17 procent, een tarief dat bij geen enkele bank gehaald kan worden op een spaarboekje of een termijnrekening. Daarmee groeit de overheidsrekening uit tot een serieuze concurrent voor de spaarproducten van de commerciële banken.

Groeiende interesse

2,17% Nettorente De e-DEPO-rekening brengt in april een nettorente van 2,17 procent (op jaarbasis) op. Geen enkele bank haalt dat tarief met een spaarboekje of met een termijnrekening.

Dat blijkt ook uit de cijfers. Volgens de FOD Financiën hebben 16.396 particulieren en 1.273 ondernemingen een rekening geopend. Ter vergelijking: in november vorig jaar waren dat amper 420 rekeningen van particulieren en 398 rekeningen van ondernemingen. In totaal staat op de rekeningen bijna 1,7 miljard euro spaargeld. Dat is een verdubbeling in zes maanden. De ondernemingen nemen 1 miljard euro voor hun rekening, de particulieren bijna 700 miljoen euro.

Net op een moment dat de hogere rente meer interesse van spaarders lokt, verandert de regering de spelregels. Een Koninklijk Besluit, dat vrijdag in het Staatsblad werd gepubliceerd, begrenst de maximumrente op 2,5 procent. Netto wordt dat 1,75 procent. ‘Omdat een buitensporig hoge rente op de deposito’s bij de Deposito- en Consignatiekas nadelig kan zijn voor het niveau van de overheidsschuld, stelt het ontwerp van Koninklijk Besluit een maximumdrempel van 2,5 procent vast’, luidt het.

Een e-DEPO-rekening openen kan volledig kosteloos en er is geen minimum- of maximumbedrag.

Volgens de consumentenorganisatie Test-Aankoop is de ingreep van de regering onaanvaardbaar. 'Natuurlijk is een goed schuldbeheer een delicate oefening, maar tegelijk biedt de e-DEPO-rekening de overheid een zeer voordelige manier van financiering. Ze heft roerende voorheffing op de betaalde rente en recupereert een deel ervan. En vooral: met deze maatregel wordt geen rekening gehouden met de spaarder, net op een moment dat de inflatie hoog blijft', zegt Laura Clays, de woordvoerder van Test-Aankoop.

Kosteloos

Een e-DEPO-rekening openen kan volledig kosteloos. U kunt dat online in enkele minuten doen via de elektronische identiteitskaart, Itsme of een veiligheidscode. Op die manier krijgt u ook een beveiligde permanente toegang tot de rekening. Er geldt geen minimum- of maximumbedrag op de rekening en u kunt uw geld altijd opvragen. Al leidt het Koninklijk Besluit ook op dat vlak tot een bijsturing. Het stelt de regering voortaan in staat toekomstige stortingen te beperken of op te schorten als zij dat nodig acht.