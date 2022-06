‘Resultaten tweede kwartaal worden richtinggevend voor de beurzen’

Banque de Luxembourg Investments kiest in de huidige markt voor kwaliteitsaandelen en beperkt het gewicht van obligaties. 'Dat lagere gewicht compenseren we met goud, cash en alternatieve producten.’

De Europese Centrale Bank kondigde vorige week aan dat ze de rente de komende maanden meerdere keren optrekt om de oplopende inflatie in te tomen. Maar volgens Guy Wagner, CEO van Banque de Luxembourg Investments, houdt de markt rekening met een te scherpe verhoging van de rentes. ‘Ik denk dat de realiteit een stuk minder agressief zal zijn. Ik zie bijvoorbeeld de Amerikaanse langetermijnrente niet boven 4 à 4,5 procent uitkomen’, zegt hij.

De inflatie- en rentevrees heeft de voorbije maanden al tot stevige correcties op de financiële markten geleid. Die correcties bieden volgens Wagner vooral kansen aan actieve beleggers. ‘Ik denk dat passief beheer – het beleggen in indexfondsen – stilaan op zijn grenzen botst. Tijdens periodes van scherpe marktcorrecties is het altijd mogelijk om aandelen te vinden die het goed zullen doen. En dat kan met actief beheer’, zegt hij.

Ik denk dat passief beheer – het beleggen in indexfondsen – stilaan op zijn grenzen botst.

Volgens Wagner is de Amerikaanse aandelenmarkt wel met 20 procent gecorrigeerd, maar ligt de waardering nog altijd boven het historische gemiddelde. ‘De resultaten van het tweede kwartaal zullen zeer belangrijk zijn om de toekomstige richting te bepalen, vooral omdat de verwachtingen van de analisten nog steeds vrij optimistisch zijn.’

Risico's beperken

De vermogensbeheerder wijst er ook op dat obligaties hun traditionele rol niet meer vervullen. ‘Hoewel dat deel in een neutrale portefeuille verondersteld wordt een stabiele factor te zijn, zijn het eerder de andere activaklassen geweest die hebben geholpen om de zware correctie van obligaties sinds het begin van het jaar te verzachten’, zegt Wagner.

We kijken naar kwaliteitsbedrijven met een sterke winstgevendheid en hoge kasstromen. Voorbeelden zijn Nestlé, Roche en Amazon.

Bovendien verwacht de vermogensbeheerder dat de obligatiemarkten onder druk zullen blijven staan omdat de wanbetalingspercentages zullen stijgen. In een neutrale beleggingsportefeuille krijgen obligaties daarom een veel lager gewicht (21,8 procent) dan normaal. 'Binnen de obligaties kijken we vooral naar groeimarktobligaties in euro, Europese bedrijfsobligaties en Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar. Die laatste zijn altijd een vluchthaven als de marktomstandigheden moeilijker worden.’