Trade Republic maakt beleggen in obligaties vanaf 1 euro mogelijk

De Duitse broker Trade Republic wil de obligatiemarkt toegankelijker maken. Hij biedt kleine beleggers de mogelijkheid fractioneel te investeren in een 500-tal liquide obligaties.

Door de opgelopen rente zijn obligaties opnieuw aantrekkelijk. Volgens een rondvraag van ING bij de Belgische belegger zijn obligaties voor het eerst sinds 2012 de populairste belegging. Alleen zijn vele obligaties onbereikbaar voor de kleine belegger omdat ze met coupures van soms duizenden euro’s worden uitgegeven. Vooral in Europa richten talrijke obligatie-uitgiftes zich uitsluitend op grote beleggers, met een minimumcoupure van 100.000 euro of nog meer.

Om die hoge instapbedragen te omzeilen, biedt het Duitse Trade Republic nu als eerste broker fractioneel beleggen in obligaties aan. Dat betekent dat een kleine belegger al voor 1 euro in een obligatie kan investeren.

Het aanbod bestaat uit 500 zeer liquide obligaties. ‘Veel jonge beleggers hebben nog nooit in obligaties belegd. We wilden ons aanbod obligaties daarom absoluut veilig houden en kiezen alleen voor zeer kredietwaardige emittenten. En het gaat uitsluitend om obligaties in euro, zodat er geen wisselkoersrisico is’, zegt Matthias Baccino, de verantwoordelijk bij Trade Republic voor de Europese distributieteams.

Belgische overheidsobligaties

Het aanbod bestaat voor ongeveer de helft uit overheidsobligaties en voor de helft uit bedrijfsobligaties. Ook Belgische staatspapier zit erbij. ‘Bij bedrijfsobligaties hebben we bijvoorbeeld de obligaties van het Franse luxeconcern LVMH. Dat zijn obligaties waarvoor je anders minstens 100.000 euro nodig hebt om erin te beleggen. Bij ons kan het al vanaf 1 euro’, zegt Baccino. De bedoeling is dat het aanbod verder evolueert in functie van de vraag.

Trade Republic manifesteert zich ook voor obligaties als een lagekostenspeler. De aankoop van een obligatie kost 1 euro aan makelaarsloon. Ook voor een verkoop geldt dat tarief, maar Trade Republic probeert beleggers te overtuigen de obligaties tot de eindvervaldag bij te houden. ‘Handelen in obligaties is zeer moeilijk. We plaatsen bij elke obligatie het verwachte rendement dat de belegger zal halen als hij de obligatie tot de eindvervaldag in portefeuille houdt. Enerzijds bestaat dat rendement uit een eventuele meerwaarde bij verkoop, anderzijds uit de jaarlijkse coupon’, zegt Baccino.

Administratie

Omdat Trade Republic een buitenlandse broker is, zijn er wel enkele administratieve en fiscale gevolgen. Een Belgische belegger moet de buitenlandse rekening melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank. Voorts houdt Trade Republic de Belgische roerende voorheffing op de coupons van de obligatie niet in. Het is dus aan de belegger om die roerende voorheffing via de belastingaangifte te betalen.