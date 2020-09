105.000 euro steun voor concertwereld

Het fonds zamelde de voorbije maanden geld in om de sector te steunen. Er kwamen anonieme giften van particulieren, maar ook de muzieksector droeg via allerlei acties zijn steentje bij. Rock Werchter schonk de opbrengst van zijn zomerbarconcerten weg. Andere festivals, zoals Dour en Graspop, stortten het geld van merchandisingacties in het fonds.

Nu is een eerste schijf van 105.000 euro vrijgemaakt. Het geld is bestemd voor drie getroffen doelgroepen: freelancemuzikanten, podiumbouwers of technici (75.000 euro) en concertorganisatoren (30.000 euro). De freelancers moeten in 2019 actief geweest zijn in de concertwereld en een dringende financiële nood kunnen aantonen door hun inkomensverlies gedetailleerd te beschrijven. Organisatoren kunnen steun vragen voor een concert of tournee van een artiest, op voorwaarde dat hun project artiesten en crew fair verloont en de coronamaatregelen respecteert.