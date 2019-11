2.000 cultuurmensen protesteren tegen besparingsplannen

De cultuursector plant nu de samenleving te overtuigen dat ze nodig is. 'Cultuur is geen louter elitair gebeuren. Kunsten stellen de grond van ons bestaan in vraag.'

De Brusselse Beursschouwburg liep dinsdagavond helemaal vol met cultuurliefhebbers en sympathisanten voor een debat over de besparingsplannen. Er werd gedebatteerd over hoe te reageren op de besparingsplannen.

Organisator Michiel Vandevelde van State of the Arts (SOTA), ook actief bij het Brusselse Kaaitheater, had het over 'een desastreus beleid, dat schreeuwt om een solidaire reactie van alle mensen die begaan zijn met cultuur'.

Rode Duivels

Acteur Michael Pas vergeleek de cultuursector met het voetbal, 'waar ook jaren geïnvesteerd wordt in jonge sjotters, die daarna internationaal de vruchten plukken van die investeringen. Zonder die inspanningen zouden de Rode Duivels zelfs niet bestaan', zei hij.

'Het meest dramatische is dat ze drastisch snoeien in de projectsubsidies', zegt Els Opsomer, beeldend kunstenaar en mastercoördinator Fotografie van Luca School of Arts Brussel, die ooit zelf projectsubsidies kreeg voor haar werk en nu internationaal gevierd is. 'Ze maaien daarmee de basis weg van datgene dat kunstenaars nodig hebben om te kunnen experimenteren en te groeien. Projectsubsidies, die projecten ondersteunen, zorgen voor een dynamisch, levendig artistiek biotoop, dat ook een economische meerwaarde heeft. Ons kunstenlandschap is internationaal gevierd, maar niet elke jonge kunstenaar heeft zomaar toegang tot dat institutionele kader.'

'Cultuur is de proeftuin van de samenleving', zegt ook actrice Sara De Bosschere van theatergezelschap De Roovers. 'De context verandert, maar de mensen zijn op zoek naar wat hen verbindt. En dat kan je in het theater vinden. De kern van het theater is dialoog en dat is ook de basis van de democratie. We zorgen ervoor dat we heel veel mensen bereiken die betrokken zijn. In de huidige legislatuur is er sprake van afbraak van dat gegeven. Nochtans is onze samenleving zo sterk, omdat ze gegroeid is op die basis: zorgen voor elkaar.'

Positieve boodschap

Vandevelde: 'De ideeën die vanavond uit de veschillende werkgroepen naar voren kwamen, gaan over het concreet tonen van de positieve impact van kunst op mensen via interviews, filmpjes enzovoort. Maar evengoed willen we politici beter informeren over ons werk.'

'Het is belangrijk dat we ons aansluiten bij acties door andere sectoren, zoals de journalistiek, en ons zodoende verbinden met een bredere bezorgdheid om maatschappelijke diepgang. Cultuur, zorg, sociale projecten: ze zorgen allemaal dat we deel uitmaken van een zorgende en rijke samenleving. Kunsten stellen daarbij vragen naar de grond van ons menszijn, van ons bestaan. Als we die vragen niet meer kunnen formuleren, glijden we richting een kille samenleving.'

Steven Heene, voormalig journalist bij De Morgen en nu aan de slag bij NTGent, modereerde een van de werkgroepen, die in het kader van de bijeenkomst georganiseerd werden. 'Ook bij mijn werkgroep klonk vooral een positieve boodschap', zegt Heene. 'De sector wil zich niet louter afzetten tegen de beslissing van de minister-president. We willen naar buiten treden met cultuur en aantonen dat het niet een louter elitair gebeuren is. We willen daarom naar scholen gaan, naar buiten treden, en zo de mensen overtuigen dat we nodig zijn.'