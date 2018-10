21 miljoen euro voor lekkende museumdaken

Over de toestand van de federale musea is al veel inkt gevloeid. De federale regering besliste twee jaar geleden al een aantal dringende herstellingswerken uit te voeren. Door verwaarlozing en jarenlange onderinvesteringen regende het er binnen, kwam de veiligheid in het gedrang en konden delen van de gebouwen niet meer worden gebruikt.

Nu is het tijd voor het grote werk. Op 22 oktober start de grondige renovatie van de daken. Dertigduizend vierkante meter daken, dat is het equivalent van zes voetbalvelden. Dat verklaart waarom de werken vier jaar in beslag nemen. 'Bovendien is een voetbalveld effen, terwijl het hier gaat om daken met hoekjes en kantjes, glaspartijen en verschillende soorten constructies', zegt staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir (N-VA).