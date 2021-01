44 cultuurtips om naar uit te kijken

Het culturele leven komt de komende weken langzaam weer op gang. Wij geven u 44 tips. Onder voorbehoud, zoals u het intussen gewend bent. Fingers crossed.

Tentoonstellingen

Joris Ghekiere

De Belgische kunstenaar Joris Ghekiere (1955-2016) heeft vooral naam gemaakt als schilder. Met ‘Joris Ghekiere - Reizen op papier’ brengt Mu.Zee een grote tentoonstelling rond zijn tekeningen. Hij bewaarde honderden schetsen, collages, tekeningen en aquarellen in een ladekast in zijn atelier, van de vroege jaren tachtig tot kort voor zijn overlijden. Een groot deel ervan maakte Ghekiere tijdens zijn vele reizen.

vanaf 16 januari, Oostende, Mu.Zee

Berlinde De Bruyckere

Net over de grens met Nederland brengt Berlinde De Bruyckere ‘Engelenkeel’, een expo waarin ze ouder en nieuw werk mixt. In opdracht van het Bonnefantenmuseum creëerde ze met ‘Arcangelo’ een sculptuur die reflecteert over de coronatijd.

vanaf 9 februari, Maastricht, Bonnefanten

Roger Raveel

Schermvullende weergave ©© Peter Claeys, courtesy of Marleen Raveel de Muer

Omdat de Belgische schilder Roger Raveel (1921-2013) dit jaar honderd zou zijn geworden, houdt Bozar in samenwerking met het Raveel Museum een grote retrospectieve. Raveel is een van de belangrijkste naoorlogse Belgische kunstenaars. Vooral in de jaren vijftig en zestig was hij baanbrekend met de ineenvlechting van abstractie en figuratie.

vanaf 3 maart, Brussel, Bozar

Pierre Alechinsky

Schermvullende weergave ©© KMSKB / Courtesy of the artist

De Belg Pierre Alechinsky (93) stond eind jaren veertig mee aan de wieg van Cobra, een beweging die met nieuwe kunstvormen experimenteerde. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel bezitten een collectie van zo’n honderd tekeningen en schilderijen. Die worden in maart samengebracht in een tentoonstelling, aangevuld met een nieuwe schenking.

van 8 maart tot 1 augustus, Brussel

Kinderen van de renaissance

Hof van Busleyden in Mechelen toont kinderportretten gemaakt door renaissancekunstenaars. Heel wat machthebbers uit de 15de en 16de eeuw, onder wie Filips de Schone, Margareta van Oostenrijk en Karel V, brachten een deel van hun kindertijd in Mechelen door. De stad was destijds een van de belangrijkste steden van wat nu Vlaanderen is, niet alleen politiek maar ook cultureel. De expo toont schilderijen van onder anderen Jan Gossart, afgewisseld met educatieve geschriften uit die tijd.

van 3 maart tot 4 juli, Mechelen, Hof van Busleyden

Home Stories

Het Design Museum in Gent pakt uit met een grote expo over de geschiedenis en de toekomst van het interieur. ‘Home Stories. 100 Years, 20 Visionary Interiors’ focust op maatschappelijke tendenzen die de voorbije decennia onze leefomgeving hebben beïnvloed. Dat gaat van de opkomst van de huishoudelijke apparaten in de jaren vijftig en zestig tot de versnelde evolutie naar kleiner wonen en meer thuiswerk.

van 27 maart tot 22 augustus, Gent, Design Museum

Triënnale Brugge

In Brugge moet u vooral zijn voor de Triënnale, waarin architectuur en hedendaagse kunst in een innige omhelzing verstrengeld zijn. Op verschillende plaatsen in de stad zijn installaties te zien van twaalf kunstenaars en architecten. Het thema is TraumA, met een zoektocht tussen droom en realiteit, privé en publiek.

van 8 mei tot 26 september, Brugge

Shilpa Gupta

Schermvullende weergave ©Courtesy of Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark

Het M HKA brengt in mei de eerste overzichtstentoonstelling van Shilpa Gupta, een toonaangevende kunstenaar uit de hedendaagse kunstscene van Mumbai, India’s grootste stad. Gupta maakt sculpturen, woordkunst en laat zich leiden door audiovisuele technologie. In haar oeuvre bespeelt ze de thema’s verlangen, conflict, veiligheid, technologie en censuur.

van 21 mei 12 september, Antwerpen, M HKA

Congoville

Op de plaats waar in 1920 de koloniale hogeschool werd opgericht, bevinden zich vandaag zowel het Middelheimmuseum als de Universiteit Antwerpen. Met dat gegeven in het achterhoofd vroeg Middelheim aan de Amerikaans-Belgische curator Sandrine Colard de expo ‘Congoville’ te maken. Vijftien internationale kunstenaars nemen de bezoeker mee op een wandeling door het beeldenpark en geven in hun sculpturen en installaties hun interpretatie van de kolonisatie.

van 29 mei tot 3 oktober, Antwerpen, Middelheim

Wiskunde

In ‘Order of Operations, Experiencing Mathematics’ gaan binnen- en buitenlandse kunstenaars op zoek naar artistieke interpretaties van wiskundige thema’s. Het is vooral de bedoeling werken te tonen die aanzetten tot reflectie en bewijzen dat wiskunde niet buiten de maatschappij staat.

van 5 juni tot 11 juli, Brussel, Bozar

Podium

Triptiek Wim Henderickx

De Belgische componist Wim Henderickx schreef de voorbije jaren een reeks werken geïnspireerd door de oosterse wijsbegeerte. Het HERMESensemble onder leiding van Koen Kessels brengt er in deSingel twee van: ‘Nada Brahma’ en ‘Raga III’. Op het programma staat ook ‘Atlantic Wall’, een samenwerking met de videokunstenaar Kurt Ralske. Het concert wordt sowieso live gestreamd.

28 januari, Antwerpen, deSingel

Jaap van Zweden

De befaamde Nederlandse dirigent Jaap van Zweden keert op 12 februari terug naar het Antwerp Symphony Orchestra, dat hij van 2008 tot 2012 leidde. DeFilharmonie heette het orkest toen nog. Van Zweden is na passages in onder meer New York, Dallas en Hongkong uitgegroeid tot een wereldster. In de Elisabethzaal leidt hij het orkest door een programma met muziek van Beethoven en Tsjaikovski. Het concert wordt zeker live gestreamd.

12 februari, Antwerpen, Koningin Elisabethzaal

Madame Bovary

Schermvullende weergave ©livre de poche

‘Madame Bovary, c’est moi’, beweerde Gustave Flaubert van zijn gelijknamige roman over het onstilbare verlangen van een vrouw om bemind te worden. Maar hoe mannelijk is de visie op het hoofdpersonage? En hoe universeel is 150 jaar later het gevoel van onbehagen dat haar treft? Maaike Neuville en Koen De Sutter spelen.

vanaf 19 februari, Brussel, KVS

Yellow: The Sorrows of Belgium II

Schermvullende weergave ©Phile-Deprez

In het tweede deel van zijn trilogie over donkere bladzijden uit de Belgische geschiedenis neemt regisseur Luk Perceval de Vlaamse oorlogscollaboratie onder de loep. Met Peter Seynaeve, Chris Thys en Oscar Van Rompay.

vanaf 11 maart, NTGent

Steve Reich

De Amerikaanse componist Steve Reich stond in de jaren zestig mee aan de wieg de minimal music. Hij schreef vooral muziek voor kleine ensembles. Met ‘The Desert Music’ uit 1983 veranderde hij het geweer enigszins van schouder. Het is een werk voor orkest en tien stemmen. Ze vertolken poëzie van William Carlos Williams. Brussels Philharmonic brengt het stuk in Flagey.

26 maart, Elsene, Flagey

April

Schermvullende weergave ©© Vincent Delbrouck

In juli 1990 zat de Amerikaanse ambassadeur in Irak samen met Saddam Hoessein. Enkele dagen later viel Irak Koeweit binnen. De VS sloegen terug, waarmee de eerste Golfoorlog een feit was. Wat is er tussen April Glaspie en Saddam precies gezegd? En waarom hebben we nadien nooit meer iets van April Glaspie gehoord? ‘April’, een regie van Guy Cassiers, onderzoekt het vrouwelijke en het Arabische perspectief tegenover de westerse perceptie en grootspraak.

vanaf 22 april, Toneelhuis, Antwerpen

Dido en Aeneas Remembered

Bij Opera Ballet Vlaanderen krijgt de barokopera ‘Dido en Aeneas’ van de Britse componist Henry Purcell een hedendaagse remake, aangevuld met interventies van de Finse jazzcomponist Kalle Kalima.

van 16 april tot 9 mei, Antwerpen en Gent, Opera Ballet Vlaanderen

The Turn of the Screw

De Britse componist Benjamin Britten maakte in 1954 van de roman ‘The Turn of the Screw’ een claustrofobische kameropera die zich afspeelt in een oud Engels landhuis. De nieuwe familiegouvernante vreest dat de kinderen worden bezocht door geesten. Horror en angst zijn dus nooit ver weg. De eerste volwaardig scenische opera van De Munt in 2021.

van 27 april tot 11 mei, Brussel, De Munt

Koningin Elisabethwedstrijd Piano

Begin mei start hopelijk de eerste ronde van de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Het gaat om het uitgestelde concours van vorig jaar. De kandidaten van toen mogen opnieuw meedoen.

van 3 tot 29 mei, Brussel

Boeken

Roberto Camurri - De naam van de moeder

Schermvullende weergave ©© Daniela Calzolari

Met zijn tedere raamvertelling over de bewoners van een Noord-Italiaans dorpje schreef Roberto Camurri een van de mooiste boeken van 2018. Zijn tweede roman speelt zich opnieuw af in Fabbrico, in werkelijkheid zijn geboortestad. Een vader en zoon zijn verbonden in het verdriet over het gemis van de belangrijkste vrouw in hun leven: echtgenote en moeder.

28 januari

Douglas Stuart - Shuggie Bain

De Schots-Amerikaanse debutant Douglas Stuart won met zijn eersteling meteen de Man Booker Prize 2020. ‘Shuggie Bain’ is een pijnlijk eerlijk relaas van zijn jeugdjaren in het verpauperde Glasgow van de jaren tachtig. De jury sprak over ‘een indrukwekkend intiem, meelevend en aangrijpend portret van verslaving, doorzettingsvermogen en liefde’.

2 februari

Sophy Roberts - De verdwenen piano’s van Siberië

Ballingschap, bittere kou en strafkampen. Siberië heeft zijn reputatie niet mee. Maar de Britse onderzoeksjournaliste Sophy Roberts onthult een rijke cultuur waarin kunst en muziek levensnoodzakelijk zijn. Ze raakte gefascineerd door een verloren gewaande piano en begon aan een drie jaar durende zoektocht door de ijsvlakten en bevroren steden. Een obsederend verslag van de jacht op een instrument.

5 februari

Peter Terrin - Al het blauw

Zelden geen aanwinst in uw boekenkast: de nieuwe Terrin. ‘Al het blauw’ speelt zich af in de tweede helft van de jaren tachtig. Een jongeman is gestopt met studeren en begint een passionele relatie met een Italiaanse vrouw die twintig jaar ouder is. Beiden staan op een scharnierpunt in hun leven, en voor onmogelijke keuzes.

11 februari

Ingeborg Bachmann - Verzamelde verhalen

De Oostenrijkse ‘dichterprinses’ schreef niet alleen bevlogen poëzie, maar toonde zich ook meesterlijk in romans en verhalen. Voor het eerst verschijnt een vertaling van haar volledige oeuvre kortverhalen, en dat is iets om bijzonder gelukkig van te worden. Bachmann schrijft sensitief en intellectueel, vol van gevoel en geworteld in een levenslange existentiële zoektocht.

11 februari

Don Delillo - De stilte

Vlak voor Covid-19 toesloeg, legde Don Delillo de laatste hand aan deze kleine roman over een wereld in de greep van een alles verlammende catastrofe. Een groepje mensen verzamelt zich in een appartement in Manhattan. Er ontspint zich een gesprek over de fundamenten van ons mens-zijn, gevat in de spaarzame taal van de Amerikaanse meesterstilist.

11 februari

Jonathan Coe - Meneer Wilder en ik

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Na zijn meesterlijke portret van het Engeland van de brexit in ‘Middle England’ duikt Jonathan Coe (59) de filmwereld in. In de zomer van 1977 vertrekt de naïeve jonge vrouw Calista op wereldreis. Via de Verenigde Staten komt ze terecht op een Grieks eiland dat wordt omgebouwd tot filmset. Ze gaat werken voor de op retour zijnde regisseur Billy Wilder, over wie ze zo goed als niets weet. Een boek over roem en de aantrekkingskracht van nostalgie.

4 maart

Marcus J. Moore - Kendrick Lamar. De biografie

Schermvullende weergave ©REUTERS

Op zijn 33ste won Kendrick Lamar een Pulitzer voor muziek en is hij een van de culturele vaandeldragers van zwart Amerika. Maar wie is de rapper echt? En waar komen zijn denkbeelden vandaan? Zijn biograaf Marcus J. Moore schrijft over muziek voor The New York Times, Rolling Stone en Pitchfork.

4 maart

Rachel Cusk - Tweede plaats

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Met haar ‘Faye’-trilogie liet Rachel Cusk een nieuwe wind door de Britse letteren waaien. ‘Tweede plaats’ wordt volgens de flaptekst een duistere komedie over mannelijke privileges en het lot van de vrouw.

1 april

Joan Didion - Het spel meespelen

Een actrice ‘fin de carrière’ rijdt in haar eentje door de Mojavewoestijn en het Hollywood van de jaren zestig. Haar bestaan is doelloos en oppervlakkig, tot een onverwachte wending de boel op zijn kop zet. Didion schrijft sober en dwingend. Meedogenloos ontleedt ze het leven in de sixties in de VS en stelt ze de culturele en morele chaos aan de kaak.

13 april

Blake Bailey - Philip Roth. Biografie

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Philip Roth (1933-2018) behoorde tot de meest gelauwerde schrijvers van Amerika. De veelgeprezen biograaf Blake Bailey, die ook de levens van John Cheever en Richard Yates tot een boek maakte, werd door Roth aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven. Bailey kreeg niet alleen volledige onafhankelijkheid, hij kreeg ook toegang tot Roths persoonlijke archief en sprak diens vrienden, geliefden en collega’s. Ook met Roth voerde hij erg persoonlijke gesprekken.

22 april

Danilo Kis - Homo Poëticus

Met zijn romans en verhalen bewees Danilo Kis zich als een van de meest getalenteerde en eloquente auteurs van het naoorlogse Europa. De ‘laatste Joegoslavische schrijver’ was niet alleen een inventieve vernieuwer van de romankunst maar ook een luis in de pels die zich verzette tegen alles wat naar totalitarisme en onderdrukking rook. In de reeks privédomein verschijnt een selectie van zijn autobiografische geschriften, essays en reisverhalen.

18 mei

Jesmyn Ward - De mannen die we oogstten

Schermvullende weergave ©©Sheehan/Opale via Leemage

De voorbije vijf jaar verloor de Afro- Amerikaanse Jesmyn Ward vijf mannen die veel voor haar betekenden, onder wie haar enige broer. Haar man overleed vlak voor de uitbraak van de pandemie aan een longziekte. ‘De mannen die we oogstten’ is een gedenkschrift over geweld, racisme en de oneerlijkheid van het leven.

18 mei

Albums

Shame - Drunk Tank Pink

Samen met een handvol andere postpunkbands blies Shame in 2018 de Britse gitaarscene nieuw leven in. De sound van de ‘gitaarband van generatie-brexit’ steunt op dit tweede album opnieuw op sardonische riffs. Op de vooruitgeschoven singles doet de stem van zanger Charlie Steen nog altijd aan Leonard Cohen denken.

15 januari

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Schermvullende weergave ©Gonzales Photo/Avalon

Overal wordt deze 20-jarige Londense dichteres en zangeres met Nigeriaanse, Tsjadische en Franse roots geroemd als dé revelatie van 2021. Met intrigerende nummers als ‘Caroline’, ‘Eugene’ en ‘Black Dog’ kregen we op de streamingplatforms al een idee van hoe ‘Collapsed in Sunbeams’ zal klinken. Als zijdezachte jazzpop.

29 januari

Balthazar - Sand

Balthazar had geluk. De indiepopband rond Maarten Devoldere en Jinte Deprez kon voor de eerste lockdown nog net zijn clubtournee van ‘Fever’ afwerken. Twee jaar na ‘Fever’ komt Balthazar met zijn vijfde nieuw album. De songs, over rusteloosheid, klinken hoekiger en dansbaarder.

29 januari

Mogwai - As the Love continues

Met zijn songs bij de grimmige tv-reeks ‘ZeroZeroZero’ tekende de Schotse band Mogwai voor een van de strafste soundtracks van 2020. Het tiende studioalbum 'As the Love continues' markeert het 25-jarige bestaan van de koningen van de postrock.

19 februari

Sting - Duets

Schermvullende weergave ©AFP

De 69-jarige Sting maakt een selectie van zijn favoriete samenwerkingen. Hits als ‘It’s Probably Me’ met Eric Clapton en ‘Desert Rose’ met Cheb Mami worden afgewisseld met het vorig jaar uitgebrachte ‘September’ met Zucchero. Andere samenwerkingen: Herbie Hancock, Mary J. Blige, Annie Lennox en Charles Aznavour.

19 maart

Films & Series

Lockdown

Schermvullende weergave Regisseur Gilles Coulier afgelopen zomer op de set van 'Lockdown'. ©Brecht Van Maele

Hoe maak je in coronatijden cinema? Het antwoord van de Vlaamse regisseurs Gilles Coulier en Maarten Moerkerke heet ‘Lockdown’. Het is een reeks korte films die zich afspelen in hetzelfde geïsoleerde decor: de bezoekersruimte van een gevangenis. Ze vonden elf collega’s, onder wie Michaël Roskam, Jan Eelen en Robin Pront, bereid er ook hun inspiratie op los te laten. Het resultaat is even divers als verrassend.

vanaf 18 januari, op Eén en vrt.nu

The White Tiger

Van ‘Chop Shop’ tot ‘99 Homes’, de Amerikaanse cineast Ramin Bahrani bouwt zijn verhalen graag op sociale ongelijkheid. ‘The White Tiger’, de verfilming van de donker cynische bestseller van Aravind Adiga, is geen uitzondering. We volgen een geslepen jongeman uit India die tot alles in staat is om te ontsnappen aan de institutionele armoede waarin hij geboren werd.

vanaf 22 januari, op Netflix

Eden

Schermvullende weergave ©rv

De Europese vluchtelingencrisis heeft veel gezichten. De zesdelige Frans-Duitse miniserie ‘Eden’ weeft vijf invalshoeken door elkaar: van de vluchtelingen die op een Grieks eiland aanspoelden tot de bewakers van het kamp en de politiek in Brussel. Een van de rollen wordt gespeeld door een Syrische acteur die zich baseert op zijn eigen verhaal.

vanaf 22 januari, op MyLum

Pixar Popcorn

‘Minikortfilms over je favoriete Disney-personages.’ Veel wilde Pixar-bons Pete Docter nog niet verklappen toen hij enkele weken geleden ‘Pixar Popcorn’ voorstelde op de investeerdersdag. Wat we wel weten, is dat de reeks nieuwe avonturen bevat van karakters uit onder meer ‘The Incredibles’, ‘Finding Nemo’, ‘Coco’, ‘Toy Story’ en zelfs de jongste parel ‘Soul’. Sowieso voor jong en oud, lijkt ons.

vanaf 22 januari, op Disney+

American Utopia

Schermvullende weergave

Wie er in 2018 bij was op Gent Jazz of Rock Werchter, is het erover eens: David Byrne (Talking Heads) bracht geen concert maar een totaalervaring, iets tussen een Broadwaymusical, een uitbundige dansvoorstelling en een tot leven gewekte kunstinstallatie. Elk nummer had een eigen choreografie, de twaalf muzikanten liepen blootvoets rond met hun draagbare instrument. Regisseur Spike Lee maakte een concertfilm van dat muzikale feest.

op 22 februari, online

Mare of Easttown

De Britse actrice Kate Winslet keert voor het eerst sinds haar bekroonde optreden in de HBO-miniserie ‘Mildred Pierce’ (2011) terug naar het kleine scherm. In de thriller ‘Mare of Easttown’ is ze een wispelturige en taaie rechercheur die in een stadje in Pennsylvania een moord onderzoekt. Het is een complexe zaak, en privé gaat het haar ook niet voor de wind.

vanaf maart, op Streamz

White Cube

Schermvullende weergave ©rv

De Nederlandse kunstenaar Renzo Martens liet in 2017 een museum bouwen op een wel heel bijzondere plek: midden in een Congolese palmolieplantage. Voormalige plantagearbeiders boetseren er beelden, die vervolgens in chocolade worden gegoten en in westerse musea worden getoond. De documentaire onderzoekt of ze er ook iets aan hebben verdiend.