AB bouwt aan virtuele concertzaal

De Ancienne Belgique in Brussel gaat optredens voor een lege zaal organiseren die bezoekers virtueel kunnen bijwonen als avatar. ‘Je moet het zien als een soort Fortnite voor concerten.’

Het uitblijven van fysieke optredens dwingt de Brusselse concertclub om met andere vormen van livebeleving van muziek te experimenteren. ‘We leven in een nieuwe realiteit en dat vraagt andere presentatievormen’, zegt directeur Tom Bonte.



Onder de noemer ‘See you in the next live’ heeft de AB daarom een digitaal voorjaarsprogramma klaar. Naast een maandelijkse podcast over thema’s uit de muziekwereld, een videoplatform voor jonge bands en een streamingkanaal met livemuziek van Belgische artiesten is de meest in het oog springende nieuwigheid een virtuele concertruimte.

Eind maart zal de eerste Belgische artiest het ‘nieuwe’ virtuele podium van de AB betreden

Dat gebeurt voor een lege zaal. De muzikanten dragen pakken met sensoren die hun bewegingen capteren. Beeld en geluid worden doorgestuurd naar een virtuele concertzaal die eruitziet als de rode muziektempel. Daar kan iedereen binnen die op voorhand een ticket kocht. De bezoekers volgen de show op hun computer of via een app. Met een avatar navigeren ze van de zaal naar de inkomhal of de bar. Er is ook een chatbox waarin ze contact kunnen maken met de artiest.

‘Je moet het zien als een computerspel, een soort Fortnite voor virtuele concerten’, zegt Hervé Verloes van Poolpio, een audiovisueel productiehuis dat zich toelegt op virtual reality. Het Brusselse bedrijfje stapte zelf met het voorstel voor de virtuele concertruimte naar de AB. Poolpio specialiseerde zich de voorbije jaren in VR-toepassingen voor de filmindustrie, de cultuur- en vrijetijdssector. Met een van hun VR-brillen konden wielerliefhebbers de ploegentijdtijdrit van de Ronde van Frankrijk van 2019 in Brussel op voorhand rijden. Het productiehuis pakte ook uit met een virtuele rondleiding door het Hortamuseum voor mensen met een beperkte mobiliteit.

De Amerikaanse videogameontwikkelaar Wave bouwde vorig jaar een virtueel podium voor de soulzanger John Legend.

Volgens Verloes krijgt zijn bedrijf de laatste maanden veel vragen uit de eventsector voor VR-alternatieven voor fysieke evenementen, ook voor concerten. Poolpio maakte voor het festival Les Ardentes in Luik al een prototype van ongeveer dezelfde technologie die het voor de Brusselse concertzaal bouwt. ‘Dit is niet alleen een vervanging voor concerten die niet kunnen plaatsvinden, maar ook een nieuwe lead, een manier om de muziekindustrie te moderniseren.’

Dansende avatars

De virtuele AB-zaal is nog in opbouw, maar wie een idee wil krijgen van zo’n virtuele concertervaring: de Amerikaanse videogameontwikkelaar Wave deed vorig jaar iets vergelijkbaars met een concert van John Legend. Een YouTube-filmpje van die show toont een splitscreen van de Amerikaanse soulzanger, zingend in een studio in een ‘motion capture suit’, en zijn VR-alter ego in een virtuele concertzaal met dansende avatars en comments uit de chatbox die door het beeld vliegen.