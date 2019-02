Afgezaagde hand Leopoldstandbeeld boven water

Vijftien jaar nadat in Oostende de hand van een Congolese slaaf van een standbeeld van Leopold II werd afgezaagd, is het erfgoedstuk terecht. De daders eisen excuses van het koningshuis voor de wandaden in Congo.

De anarchistische actiegroep De Stoete Ostendenoare zat in 2004 achter de symbolische handafkapping, die bedoeld was om het bloedige koloniale bewind van Leopold II in Congo aan te klagen. Het standbeeld van Leopold II aan de Oostendse zeedijk werd nooit hersteld. De groep had een historisch gecorrigeerd bijschrift gevraagd, maar dat is er nooit gekomen. Nu zowel de Verenigde Naties als enkele Belgische politieke partijen aansturen op verontschuldigingen van het koningshuis, laat de actiegroep opnieuw van zich horen.

Piet Wittevrongel, die zich de geestelijke vader van de actie noemt maar naar eigen zeggen niet was betrokken bij de vandalenstreek, belooft om de vermiste hand vanavond mee te brengen naar een debatavond in het NTGent. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) en Bambi Ceuppens van het AfricaMuseum gaan in het theaterhuis met een Congolese theatermaker in discussie over de kolonisatie van de Belgische (kunst)politiek. Het evenement kwam er ter vervanging van een theatervoorstelling van NTGent die werd afgelast omdat enkele Congolese dansers die zouden meespelen geen visum kregen om naar België te reizen.

Tijdens het kolonisatiedebat zal de woordvoerder van De Stoete Ostendenoare de slavenhand - de echte, geen replica, zo beweert hij - ter plekke aanbieden aan Gatz en Ceuppens, die hij als vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale overheid ziet. Hij koppelt twee voorwaarden aan een eventuele teruggave.

De belangrijkste: de Belgische koninklijke familie moet excuses aanbieden voor het koloniale verleden in Congo. Daarnaast wil hij dat de tand van de vermoorde Patrice Lumumba eindelijk wordt teruggegeven aan zijn nabestaanden. Het enige nog overgebleven lichaamsdeel van de eerste Congolese premier zou ergens in een doos in het Brusselse Justitiepaleis liggen.

Het AfricaMuseum is niet geïnteresseerd in de gestolen slavenhand.

Het AfricaMuseum laat weten dat het niet geïnteresseerd is in de vermiste hand. ‘Er is hierover nooit contact geweest tussen de actiegroep en ons museum’, reageert directeur Guido Gryseels kort. Minister Gatz wacht het debat van vanavond af, luidt het op zijn kabinet. Open VLD sloot zich aan bij de partijen die vinden dat België excuses moet aanbieden voor de wandaden in Congo.

Handen vol

Het ruiterstandbeeld van Leopold II in Oostende is een beschermd monument. Zowel de stadsdienst Monumenten & Landschappen als burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) is niet op de hoogte van de bedoelingen van De Stoete Ostendenoare vanavond in Gent. ‘Wij hebben onze handen meer dan vol in Oostende’, luidt het op het kabinet van Tommelein.