Antwerpse cultuurevents leggen zich neer bij afgelastingen

Het schrappen van de events in de provincie Antwerpen brengt het cultuuraanbod terug tot bijna nul. De bioscopen blijven wel open.

De culturele activiteit stond - op de musea na - al op een laag pitje, maar de strenge maatregelen in Antwerpen treffen nu ook de kleinschalige festivals. Daarop wordt gelaten en begripvol gereageerd. De Zomer van Antwerpen had met veel enthousiasme een coronaproof festival in elkaar gebokst. Tot nu liep dat goed, maar de nieuwe opstoot is er te veel aan . 'De Zomer van Antwerpen gaat in winterslaap', luidt het in een persbericht. 'We leggen ons erbij neer. We zijn al blij dat we de voorbije weken de deuren hebben kunnen opendoen. Het zat eraan te komen dat het festival zou worden stopgezet bij strengere maatregelen. Daar hadden we ons al wat op voorbereid', zegt Sanne De Rooij van het festival.

Misschien komt er nog een doorstart in september, maar dat is niet duidelijk. Tickethouders krijgen hun geld voor de geannuleerde concerten terug. Hoe het met de getroffen artiesten voortgaat, wordt de komende dagen besproken.

We wisten van bij het begin dat onderweg dingen konden veranderen. Adriaan Delsaer

In Deurne moet Take Care ermee ophouden, de evenementenreeks die Trix, De Studio, CC Deurne, Cinema Rix en Arenberg/OLT Rivierenhof samen organiseren. De voorbije drie weken zakten 7.600 bezoekers af naar het Rivierenhof verspreid over 31 shows. 'We hebben alles gedaan wat moest. Maar als de context verandert, moeten we ons daarbij neerleggen', zegt woordvoerder Adriaan Delsaerdt. 'We moeten zorg dragen voor onszelf en de medewerkers. Deurne is een van de meest getroffen gebieden. We zijn er ons van bij het begin bewust van geweest dat onderweg dingen konden veranderen. Dat is nu gebeurd.' Take Care bekijkt of het in september kan heropstarten. Tickethouders worden de komende dagen gecontacteerd. De artiesten worden gedeeltelijk terugbetaald voor de afgelaste concerten.

Ook de al uitgeklede versie van Jazz Middelheim wordt uitgesteld. Het gerenommeerde jazzfestival vindt van 18 tot 27 september plaats.

Tot december 2021

Pieter Lembrechts, de directeur van het kamerorkest Casco Phil, ziet een zeker acht concerten in Mechelen en Deurne in het water vallen. 'Je kunt me niet op een slechter moment treffen, maar we blijven niet bij de pakken zitten. We moeten naar alternatieven zoeken. Mijn raad van bestuur heeft me verteld dat we er niet op moeten rekenen voor december 2021 weer concerten zoals vroeger te kunnen spelen.'