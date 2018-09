Arbeidsauditariaat start onderzoek in zaak-Fabre

'We hebben kennis genomen van de open brief van de medewerkers en voormalige medewerkers van de vzw Troubleyn en hebben na overleg met de procureur des Konings beslist een onderzoek te openen', zegt Wyckaert. 'We zijn in deze bevoegd omdat het gaat om feiten die zich op de werkvloer zouden hebben afgespeeld. Voor zover ik weet, is er tot op heden geen klacht ingediend. Dat is ook niet per se nodig om een onderzoek te openen.'