Archeologen graven gemummificeerde leeuwenwelpjes op in Egypte

In Saqqara, een necropolis uit het Oude Egypte nabij hoofdstad Caïro, hebben archeologen een bewaarplaats met daarin gemummificeerde dieren aangetroffen

Er werden ook 75 houten en bronzen standbeelden van katten gevonden, in verschillende vormen en maten. In houten dozen zaten gemummificeerde katten, en er waren eveneens standbeelden van andere dieren zoals mangoesten en kleine krokodillen.

De resultaten van de voorlopige tests op twee van de kattenmummies hebben uitgewezen dat het gaat om leeuwenwelpjes van acht maanden. Als die resultaten bevestigd worden, 'is het de eerste keer dat in Egypte intacte gemummificeerde leeuwenwelpjes ontdekt zijn', aldus Mostafa Waziri, topman van de Hoge Raad van Antiquiteiten. Tot nu zijn enkel skeletten van leeuwen gevonden.

De leeuwenmummies zouden in de zevende eeuw voor Christus begraven zijn. In de bekende necropolis van Saqqara zijn honderdduizenden dieren geofferd en achtergelaten in graven.